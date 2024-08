Vi spurgte en advokat, om Kendrick og SZA har stjålet fra en britisk kunstner i “All The Stars”-videoen

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

*ALARMKLOKKE*

Her er de tørre facts:

– Ifølge New York Times har en advokat på vegne af den britisk-liberiske kunstner Lina Iris Viktor kontaktet Kendrick Lamar og SZA, fordi det visuelle udtryk, de to musikere bruger i ”All the Stars”, låner for meget fra Viktors arbejde. Sangen er skrevet til Black Panther-soundtracket og byder blandt andet på et 19 sekunder langt segment, der begynder lige omkring 02:59, hvor billederne, efter Viktors mening, ligner hendes egne guldmønstrede værker.

– Brevet, som advokaten har sendt til direktøren for Top Dawg Entertainment, beskriver den føromtalte bid af videoen således: ”Den benytter ikke bare elementer, der er lette at identificere, fordi de er unikke og kendt fra hendes [Viktors] arbejde, men også adskillige copyrightede elementer fra ’Constellations’-serien af malerier, herunder stiliserede motiver med mytiske dyr, forgyldte geometriske former på sort baggrund og særprægede former og mønstrer, der er arrangeret i et gitter.”

– Viktor udtaler til New York Times, at hun ikke er ude efter at blive kompenseret økonomisk, men at det derimod er en principsag. Hun vil anerkendes for sit arbejde og have en officiel undskyldning for den påståede uretmæssige brug af sine værker.

– Okay, men er der så en sag her, der holder vand i en retssal? Vi ved ikke en kæft om jura, så derfor har vi kontaktet en advokat, der har specialiseret sig i ophavsret for at finde ud af, hvad det mulige udfald bliver. Har et enkelt individ nogensinde en chance i en sag mod et stort firma? Er der en chance for et lykkeligt udfald, hvor ingen for én gangs skyld bliver røvrendt? Her kommer Eamon Chawke, advokat med speciale i såkaldt immaterialret, ind i billedet:

https://www.instagram.com/p/BZbw8Q_DYW9/?hl=en&taken-by=linairisviktor

Noisey: Hej, Eamon! Kan du ikke lige starte med at forklare, hvad brud på ophavsret egentlig betyder?

Eamon Chawke: Under loven om ophavsret findes der en række handlinger, som kun ophavsretshaveren til et værk har ret til at udføre.

Kan du give et eksempel?

For eksempel er det kun opretshaver, som må kopiere et værk, give tilladelse til offentlig brug, udleje eller låne værket ud. Et andet eksempel er retten til at udstille det eller lave adaptioner baseret på værket. Det er alt sammen eksempler på ting, som kun opretshaver har ret til at gøre.

Hvad indebærer brud på ophavsretten så?

Brud på ophavsret sker, når en anden gør nogle af de ovennævnte ting med et værk uden ophavsretshaverens samtykke. Hvis du for eksempel laver en kopi af et stykke kunst, som du ikke har ophavsret på, og udstiller det offentligt eller lægger det ud online, så er det et brud på loven om ophavsret.

Hvad sker der, når et værk ikke direkte plagierer, men måske bare er stærkt inspireret af et andet, som lader til at være tilfældet med Kendrick Lamar og SZAs ”All the Stars”-video?

For at bevise et brud på ophavsretten skal man bevise, at hele værket, eller en stor del af det, er blevet kopieret eller brugt af den tiltalte. Når der tale om ’direkte kopi’ – for eksempel hvis man har fotokopieret et værk – så er sagen rimelig ukompliceret. Men det er langt fra tilfældet med størstedelen af sager på det her område. Som oftest har tiltalte lånt fra et andet værk og så forsøgt at tilføje originale detaljer for at distancere det fra dets ophav.

De prøver simpelthen at snyde systemet. Hvordan vurderer man, om der er tale om plagiering?

På en måde er det en kvantitativ prøve: man sætter de to værker op mod hinanden og vurderer i, hvor høj grad værk A er reproduceret i værk B. Men det er også en kvalitativ prøve – man ser på, hvad det er der giver betydning og værdi i værk A. Hvilke dele har den oprindelige kunstner lagt mest arbejde i? Man må kigge på et centralt aspekt, som kunstneren har fokuseret på i særdeleshed, og det er også det, der gør prøven svær. Men i det store og hele handler det om at bestemme, hvorvidt en substantiel del af det værk, som kunstneren har lagt blod, sved og tårer i, er blevet brugt i det andet værk. Hvis man i vurderingen når frem til, at værk B enten ikke har taget en substantiel del fra værk A eller ændret det så markant, at det ikke længere kan kaldes reproduktion, så er der ikke tale om et brud på ophavsretten. Men langt de fleste sager ligger i en gråzone, hvor man skal ned i detaljerne for at vurdere, om en substantiel del er plagieret eller ej.



Brevet fra Viktors advokat oplyser, at Top Dawg Entertainment to gange tidligere har bedt om lov til at bruge hendes værker, men hun sagde nej på grund af de juridiske betingelser. Betyder det, hun har en stærk sag?

Det gør det nok i nogen grad – for at bevise et brud på ophavsretten skal du først bevise, at du er det omtalte værks skaber, og du skal bevise, at det er blevet plagieret. Når det kommer til sidstnævnte, skal man blandt andet bevise, at den tiltalte havde adgang til værket. I det her tilfælde kan Viktor sige: “Jeg har bevis på, at tiltalte havde adgang til mit værk – og jeg ved også, at de var interesserede i at bruge det, fordi de tidligere har kontaktet mig to gange angående brug,” og vise korrespondancen. Når det er sagt, vil dommeren ikke afsige en kendelse på det grundlag alene. Dommeren lader sig ikke farve af det. I sidste ende handler det om at bevise, at en substantiel del af et værk er plagieret, og det må man argumentere sig frem til.

Man kan påstå, at det bryder med ideelle rettigheder og økonomiske rettigheder. I den slags sager her søger den oprindelige kunstner ikke erstatning – det er ikke, fordi hun har dollartegn i øjnene. Det, som uafhængige designere og kunstnere typisk er ude efter i sager som den her, er at afholde det store firma fra at plagiere deres originale værker, så de er de eneste, der har kontrol over dem. De etiske hensyn står ofte kunstneren meget nær, og det anerkender loven om ophavsret med de ideelle rettigheder, jeg nævnte før.

Hvordan ender den slags sager typisk?

For det første er det meget usandsynligt, at sagen ender for en dommer. Sager om brud på ophavsret, der involverer en enkelt designer eller kunstner og et kæmpestort firma, når sjældent til en retssag. Retssager koster mange penge og de tager lang tid. Sager som den her ender som regel med et kompromis eller forlig.

Hvad tror du, der vil ske med den her sag?

Det bliver afgørende, om Black Panther-folkene anerkender, at det er plagiat eller ej – hvis de ikke er enige i, at de har kopieret værket, og de i stedet argumenterer for, at de har ladet sig inspirere af den bagvedliggende ide, som man vel at bemærke ikke kan tage patent på, så vil de formodentlig bare skrive det i et svar til kunstneren og ellers glemme sagen. Hvis der er tale om et tydeligt brud på loven, så kan de vælge at tilbyde kunstneren et aftalt beløb, imod at hun ikke lægger sag an. På den måde kan de købe sig fri af problemet. De kan også tilbyde hende en anerkendelse af, at hendes værk ligger til grund for deres, men det sker kun i tilfælde, hvor det er tydeligt, at der er tale om plagiat i en sådan grad, at de nærmest ikke kan komme med indvendinger.

Der kan altså ske en del! Skal du selv ind og se Black Panther?

Det vil jeg i hvert fald gerne. Jeg har set en del reklamer for den, men jeg er ikke sikker på, den er ude endnu.

Den kommer ud i dag. Hvilken Kendrick Lamar-sang er din favorit?

Det kan jeg desværre ikke svare på.

DAMN!!!!