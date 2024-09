Har Nordkorea bragt os et skridt nærmere atomkrig?

Kim “Den Store Efterfølger” Jong-un inspicerer et våben. Foto: Korean Central News Agency

Nordkorea har efter sigende gennemført en succesfuld brintbombesprængning i “miniatureformat.” Men endnu er det ikke bekræftet af andre end det kommunistiske styre selv. Det skete gennem den statslige nordkoreanske TV-kanal, hvor en nyhedsoplæser bekendtgjorde sprængningen på sædvanlig selvsikker vis og forsikrede verden om, at Nordkorea vil fortsætte sin atomoprustning, så længe “aggressionen fra USA fortsætter”. Styret har tre gange tidligere gennemført atombombesprængninger, som har vist, at Kim Jong-uns våbeningeniører halter noget efter andre atommagters, når det kommer til finesse. Men øvelse gør som bekendt mester.

Sikkert er det, at Nordkorea kl. 10 om formiddagen lokal tid skød et eller andet af, som var så kraftigt, at det i første omgang blev registreret som et jordskælv målt til 5,1 på Richter-skalaen. Der er derfor – som minimum – tale om en ganske kraftig atombombe, og en næsten lige så kraftig påmindelse til omverdenen om, at Nordkorea stadig er på krigsstien og stadig ønsker anerkendelse. Og meget tyder på, at det har virket. FN’s sikkerhedsråd har allerede indkaldt til krisemøde oven på sprængningen, begivenheden har trukket overskrifter verden over, og i det hele taget har det isolerede kommunistland formået at prøvesprænge sig selv tilbage til toppen af sikkerhedsdagsordenen – så længe det nu varer.

Spørgsmålet er, om den eksplosive verdensbegivenhed ændrer på den trussel, som det uberegnelige styre udgør – er verden et skridt nærmere atomkrig, eller buldrer tomme tønder bare mest?



Det talte vi om med Thomas Galasz Nielsen, som er militæranalytiker og Asien-specialist ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

Screenshot fra nyhedsudsendelsen, hvor brintbombe-nyheden overbringes. Via

VICE: Kan man stole på, at Nordkorea faktisk har sprængt en brintbombe af?

Thomas Galasz Nielsen: Nej. Landet har givetvis sprængt et eller andet kraftigt af, men der er ikke noget, der tyder på en brintbombe. Den er så meget kraftigere, at det ville have givet nogle større rystelser. De rystelser, vi har set, er nogenlunde på samme niveau som tidligere atombombesprængninger. Med forbehold for manglende facts vil jeg derfor umiddelbart vurdere, at der er tale om en forstærket atombombe, som muligvis indeholder dele fra en brintbombe. Og det her med, at der skulle være tale om en miniatureudgave af en brintbombe, det stiller jeg mig ret tvivlende over for.

Hvordan passer timingen?

Det handler om to ting. Dels er det Den Store Efterfølgers fødselsdag om to dage, så for ham er det en fin lille gave at få. En markering, der retter verdens øjne mod det land, han står i spidsen for. Det andet er, at Nordkorea har følt sig negligeret i en længere periode. Der har ikke været nogen forhandlinger i gang, og så har vi oven i købet set, at fokus er flyttet tilbage på Mellemøsten med Iran og Saudi Arabien og så videre. Nordkorea har simpelthen følt sig overset, og det her er landets måde at sige ‘hey, vi er her altså stadigvæk!’

Og hvad får de så ud af dét?

To ting: International anerkendelse – at de bliver taget alvorligt og bliver tillagt betydning for, hvad der foregår i området, og den anden ting er at bevare en form for dominans over de andre lande, der gør sig gældende regionen. Det er strategisk kommunikation, der skal tvinge nabolandene tilbage til forhandlingsbordet. “Forhandling” i nordkoreansk sammenhæng betyder dog kun én ting: Andre lande skal føje dem.

Nordkorea, som jo er et regime, der klamrer sig til magten, ved godt, at hvis de fyrer et atomvåben af mod en anden stat, så er de færdige.



Hvordan er rækkevidden på Nordkoreas atomvåben?

Det er uklart. Vi har endnu ikke set Nordkorea koble en leveringsteknologi på bomben, så nok kan de sprænge en atombombe, men det har indtil videre været kontrollerede, underjordiske sprængninger med lang forberedelsestid. De har missilteknologi, men det er ikke det samme, som at de kan fremføre en atombombe. Hvis de kan, er det sandsynligvist ret upræcist. Lidt ligesom med Saddams Irak, de skød jo også bare SCUD-missiler i retning af Israel og håbede på det bedste. Men kobler man en hydrogenbombe på sådan et missil, så er sprængkraften så stor, at det nok skal udrette skade på store dele af Japan.

Kan Nordkorea ramme Europa?

Nej, det har de slet ikke teknologien til. Det er muligt, at de kan sende et missil hele vejen til et vestligt land, men så bliver det uden en bombe, da brændstoffet vil udgøre hele lasten.

Ændrer bombesprængningen på magtbalancen i regionen?

I første omgang nej. Som sagt får Nordkorea det ud af det, at udlandet får fokus på dem igen, men det, der er bemærkelsesværdigt her, er, at det er et slag i ansigtet på Kina. Kina er jo Nordkoreas eneste allierede, der holder hånden under styret med nødhjælp og økonomisk støtte. Derfor kan det undre, at Nordkorea går imod kinesernes interesser og gennemfører endnu en prøvesprængning.

Har du et bud på hvorfor?

Det handler simpelthen om, at Nordkorea ikke er bange for at gå lige til grænsen for at opnå det, det vil. I det her tilfælde anerkendelse.

Hvad hvis Kina vender styret ryggen?

Jamen så kollapser det i løbet af ganske kort tid. Der er hungersnød og elendig økonomi. Det store problem for Kina er så bare, at man så står med 23 mio. flygtninge og en enorm humanitær katastrofe i området.

Billede via Flickr-brugeren Stefan Krasowski

Hvilke muligheder har Vesten for at straffe Nordkorea med sanktioner?

Der er snart ikke flere muligheder tilbage, og så længe Kina holder hånden under styret, så består det. Selvom der er mange, der sulter, har regimet vist sig at være utrolig robust. Det her med at forestille sig noget a la et arabisk forår i Nordkorea, det er slet ikke sandsynligt.

Det store spørgsmål er så, om Nordkorea tør gøre alvor ud af sine trusler om atomkrig?

Nej. Nordkorea, som jo er et regime, der klamrer sig til magten, ved godt, at hvis de fyrer et atomvåben af mod en anden stat, så er de færdige. Så er det slut. Men Nordkorea har til gengæld fundet ud af, at man godt kan skabe en “ny normal” ved lige at gå skridtet længere. Ikke noget, der for alvor gynger båden, men derfra kan man så lige gå lidt længere næste gang også. Nordkorea er ikke bange for at overtræde de spilleregler, som andre slyngelstater trods alt overholder.

Er det så noget, der kan inspirere andre diktatorer på kant med Vesten?

Ja. Det er det givetvis. De kan jo se, at når Nordkorea fyrer en atombombe af, reagerer verdenssamfundet med det samme på det. Så det har jo en effekt. Derfor kunne man godt forestille sig, at andre diktaturstater gerne ville have fingrene i den her teknologi for at styrke deres forhandlingsposition.

