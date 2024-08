Vi spurgte en russisk journalist i Danmark, om vi skal være bange for Putin

Den slumrende bjørn i øst er begyndt at røre på sig, og Danmarks militær skal have flere penge til at imødegå truslen fra Rusland. Det mener forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, som ser stormagtens ageren i Ukraine og de baltiske lande som et udtryk for aggression.



Men den udlægning giver Larisa Solodtchenko ikke meget for. Hun mener derimod, at Claus Hjorth forsøger at manipulere med den danske befolkning, så han kan skrabe flere penge ind til sit ministerium.

I en alder af 60 har Larisa arbejdet som journalist i Rusland helt tilbage i Sovjetunionens tid. I 1991 flyttede hun fra Rusland til Helsingør med sin mand, og sidenhen har hun arbejdet for en række russiske medier, blandt andet Sputnik, som er blevet kaldt et propaganda-organ for den russiske stat.



I dag er Larisa Solodtchenko freelance-journalist, og fra sit hjem i Nordsjælland skriver hun artikler til russiske medier om Danmark og vores forhold til hendes hjemland. Vi tog en snak med Larisa om Putin, Rusland og definitionen på fake news.

VICE: Lad mig lige starte med at spørge dig, om du synes, danskernes syn på russerne har ændret sig i den tid, du har boet her?

Larisa Solodtchenko: Politisk har det ændret sig drastisk. Jeg synes, det er en meget fjendtlig politik, der bliver ført af den nuværende regering. Under Sovjetunionen var det betydeligt bedre. Man havde forskellige synspunkter, men havde respekt for hinanden. Relationerne var mere pragmatiske og konstruktive, end de er i dag.

Mener du, at Claus Hjorth Frederiksen er paranoid, når han kalder Rusland for en trussel?

Jeg tror ikke, han er paranoid. Han er bare en manipulerende politiker. Han har sin agenda, som går ud på at skaffe penge til sit ministerium, og så stræber han efter at udnytte den nuværende politiske situation. Han påstår, at Rusland er farlig. Det er nemt at sige og den nemmeste måde at skaffe pengene på. Han siger, at han er meget bekymret. Men i Forsvaret er de ikke så bekymrede. Dengang Rusland foretog øvelser i de baltiske lande, sagde en dansk oberst (Søren Andersen, red.), at Nato havde gjort det samme. Jeg har mere tillid til ham som professionel end ministeren.

Så du mener ikke, at Danmark skal føle sig truet af Rusland?

Nej, det skal Danmark ikke. Danmark er en del af NATO, som er meget stærkere end Ruslands militær. Der er ikke noget at være bange for. Jeg forstår ikke, hvorfor der skal bruges så mange penge på de unødvendige fly. Men det er klart, hvorfor politikerne vil have den slags. Danmark følger amerikansk politik. Relationerne mellem Rusland og USA er yderst dårlige. Så helt automatisk bliver de dansk-russiske relationer også dårlige. Det gør mig ondt, men sådan er det.

Tror du ikke, at forholdet til Rusland også er blevet dårligere på grund af Putins fremfærd i Ukraine?

Politikerne ved magten i Danmark gider ikke at sætte sig ind i den sag og forstå, hvad der foregår i Ukraine. Hvilke interesserer har Ukraine, og hvilke interesser har Rusland såvel som Vesten i virkeligheden? Der er kun klicheer og overskrifter. Ingen levende tanker. De interesserer sig ikke for problemets kerne. De hører kun, hvad der bliver sagt i USA.

Hvad er sagens kerne ifølge dig?

Ukraine spillede en stor rolle i Sovjetunionen. Der var meget industri i Østukraine, som var tæt knyttet til resten af Sovjetunionen. Det vil man ikke tænke på i Vesten. Så var Vesten med til at organisere et kup i Ukraine (det mener Janukovitj i hvert fald selv, red.) Det var i mine øjne ulovligt at fjerne den daværende ukrainske præsident Janukovitj. Uanset om han var god eller dårlig eller korrupt, så vidste man godt i Vesten, at det ville få drastiske følger.

I vestlige medier fremstilles Putin ofte som en moderne diktator – hvad tænker du om det?

Han er ikke diktator, men man har et mere autoritært demokrati i Rusland. Det er ikke ligesom i Danmark. Hvert land har lov til at udvikle sit eget styre. Ligesom vi går i forskelligt tøj, og hvis vi begynder at sige til hinanden, at du skal gå i det samme tøj som os, fordi det er det eneste rigtige, så er det et skråplan. Man bør respektere et hvert lands ret til at bestemme over sig selv.

Er vi galt på den i Danmark, hvis vi tror, at russerne bliver udsat for propaganda i deres syn på Vesten?

Ja, sådan forholder det sig ikke. Der er stadigvæk russiske massemedier, der viser respekt for Vesten. Men hvis man i Vesten fortsætter sin propaganda og negative omtale af Rusland, så vil de mere nationalistiske medier i Rusland blive mere populære i befolkningen.

Claus Hjort Frederiksen taler om en såkaldt russisk troldehær, der spreder usandheder på sociale medier og for cyberangreb. Hvad er din kommentar til det?

Jeg har arbejdet med russiske medier i mange år og er aldrig stødt på trolls. Det hører jeg kun om i vestlige medier. Jeg har ikke konkret viden om, hvorvidt der findes russiske trolls eller ej, men jeg mener, at man her i Danmark og i Vesten generelt hæfter ordet ‘trold’ på alle, der har et synspunkt, der afviger fra det herskende elite-synspunkt. Det er sørgeligt. Det viser, at der ikke længere er holdningstolerance. I den forbindelse vil jeg spørge dig, hvad fake news betyder for dig?

Bevidste fortalte usandheder eller noget, som ikke er dokumenteret, men påstås alligevel.

Ja, men fake news i vestlig forstand skelner ikke mellem fakta og synspunkter. Fakta kan være fake, men kan et synspunkt være fake? Hvis jeg har en anden mening, så kalder man det i Vesten også for fake.

Har du eksempler fra danske medier, hvor man har kaldt noget for fake news, uden at det var det?

Der er ofte tale om fordrejninger. Man fremlægger de ting, som Rusland foretager sig militært i de baltiske lande, som noget slemt, mens NATO og Vesten gør det samme.



East Stratcom, EU’s enhed, der skal holde øje med russisk propaganda og misinformation, de er selv blevet anklaget for propagandavirksomhed. Altså, eksempelvis det malaysiske fly, som blev skudt ned i Ukraine i 2014. Det bliver stadig diskuteret, hvem der skød det ned (hollandske efterforskere har konkluderet, at flyet blev skudt ned med et russisk Buk-missil affyret fra en ukrainsk by, som var indtaget af pro-russiske separatister, red.) Så kommer East Stratcom med en eller anden nyhed fra en russisk avis og bruger det som eksempel på, at Rusland mener, at flyet er blevet skudt af den og den. Men avisen har lagt nogle ting frem, der peger på, hvem der har skudt. Men i Vesten kalder vi det fake news. Punktum.

Okay, tak for snakken, Larisa. Et par sidste ord til VICE’s læsere?

Husk at læse op på historien. Unge mennesker tror, at alle svar findes på internettet. Det er ikke sandheden.