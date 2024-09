Vi spurgte folk, der har knaldet på en flyver, hvordan de gjorde det

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Australien

I 1785, bare to år efter opfindelsen af luftballonen, indgik to engelske lorder et væddemål. Lord Cholmondeley fra Cheshire væddede to guinea med Lord Derby fra Derbyshire om, at han kunne gøre noget, ingen før havde gjort, nemlig at have sex “i en ballon 900 meter over jorden.” Oddsene blev 250 mod en: Hvis det lykkedes Cholmondeley, stod han til at vinde den flotte sum af 500 guineas. Endnu vigtigere, ville han gå over i historien som det første officielle medlem af en klub, som senere er blevet døbt ”Mile High Club.”

I dag findes der absolut intet bevis på, at det lykkedes nogen af de to mænd – hvilket virker passende. For det virker altid, som om folk, der påstår, at de er medlemmer af den eksklusive klub, lyver. Der er selvfølgelig en håndfuld kendisser, der har klaret det, og så er der de to briter, der knaldede på et Ryanair-fly, men det lader nærmest også til at være det. Hvordan bærer folk sig egentlig ad med det i de her post-9/11-tider, hvor fly er proppet med overvågningskameraer, fordømmende flypersonale og perverse passagerer med kameratelefoner?

Med det spørgsmål i baghovedet bad vi nogle erklærede medlemmer af Mile High Club om at fortælle deres historier i detaljer. Her er, hvad de havde at sige.

Laurel, 34

Medlem af Mile High Club siden juli 2015

Jeg var på ferie med min kæreste i Italien. Vi havde haft et kæmpe skænderi et par dage forinden, fordi han troede, at jeg var ham utro (hvilket jeg ikke var). Vi fløj fra Rom til Firenze – det er en ret kort tur – og han talte bare ikke til mig. Så jeg ventede, til stewardesserne havde været forbi med drinksvognen, før jeg tog sikkerhedsselen af og hev ham med ud på toilettet.

Jeg ved ærlig talt ikke, hvad der gik af mig. Jeg plejer ikke at være den vilde, spontane type, men jeg tror, jeg følte mig hjælpeløs og tænkte, at jeg ikke havde noget at miste. Overraskende nok var vores sex fantastisk. Hurtigt overstået, men fantastisk. Da vi kom ud fra toilettet, fnisede folk på de nærmeste rækker som små skolebørn. Jeg havde det for vildt – jeg troede, vi var sluppet afsted med det. Men da vi gik forbi stewardesserne på vej ud, sagde den ene: ”Vær lige lidt mere diskret næste gang.” Jeg var så flov! Men man kan roligt sige, at min kæreste og jeg ikke skændtes mere på resten af turen.

Liam, 23

Medlem af Mile High Club siden august 2018

En fyr, jeg havde datet i et par uger, overraskede mig med en spontan tur til New Zealand. Vi var der i en fantastisk, romantisk uge, hvorefter vi fløj hjem med Emirates på første klasse, hvilket også var en overraskelse. Han ville åbenbart bare gerne se, ”hvordan det var at flyve på første klasse”. Vi fandt ud af, at toiletterne er LUKSURIØSE. Der er brusere! Og de er kæmpestore.

Så vi knaldede naturligvis under bruseren. Normalt booker man dem i en halv time og får et kvarters varmt vand, men vi var de eneste på første klasse, så de lod det varme vand løbe og gav os ikke nogen tidsbegrænsning. Det var ret fedt – berusende på en måde. Jeg smadrede et glas, mens vi havde sex, så jeg var rimelig flov, da vi kom ud. Stewardessen ventede uden for døren med kost og fejebakke, men hun smilede bare og nikkede. Første klasse er fantastisk.

Grace, 26

Medlem af Mile High Club siden december 2018

Jeg var sammen med to veninder på vej hjem til Manchester. Jeg hader at flyve, så jeg drak mig bare kanonstiv – en dobbelt gin-sjus hver halve time. Jeg havde flirtet med en af stewarderne, hvilket, jeg troede, bare var for sjov. Det viste sig, at han var vild med mig, og han begyndte at flirte over flyets chatsystem (det popper op på din skærm). Han inviterede mig op til personalelogen, som lå oppe under flyets tag, hvor der var senge. Jeg gik med til det, så han kom ned og fulgte mig derop.

Jeg vidste ikke engang, at fly havde personaleloger! Nå, men vi gik i hvert fald derop, og han gav mig et glas bobler, og vi havde sex. I omkring to timer. Det var fucking fedt: Han var så vild med det, det føltes, som om han ikke havde haft sex i månedsvis. Altså, det havde han sikkert ikke. Han var villig til at droppe sin sovepause for det!

David, 29

Medlem af Mile High Club siden 2012

Okay, nu skal du høre, hvordan man gør: Du venter, til stewardessen har travlt med drinksvognen, og så lader du, som om du har maveproblemer. Du skynder dig ud på toilettet, og nogle minutter efter kommer din ‘ven’ ud for at give dig noget vand. Så har du cirka ti minutter til at nå den ønskede destination.

Image by Ashley Goodall

Du er nødt til at vælge en position og holde fast i den. Som fyr anbefaler jeg, at du sidder på toilettet, mens hun sidder ovenpå med ryggen til. Så handler det bare om at fokusere og få det gjort. Jeg har gjort det to gange nu. Begge gange var en succes. Når du kommer ud, ser du en smule forpjusket og svedig ud, hvilket er totalt forståeligt… eftersom du jo har det dårligt.

Tiff, 24

Stadig i de indledende faser af at blive medlem af Mile High Club

Jeg var på vej til Irland, og der var nogle piger på flyet, der var ved at drikke sig i hegnet. De begyndte at bruge flyets chatsystem og spurgte mig, om jeg ikke havde lyst til at sætte mig hen til dem. Da jeg satte mig over ved siden af dem, fik jeg øje på den her lækre fyr på rækken skråt overfor, som jeg havde lagt mærke til, da jeg steg ombord. Han så mig sammen med de her piger og lagde tydeligvis mærke til, hvor ekstremt stive de var, og hvor ædru jeg var, så han begyndte også at bruge flyets chatsystem. ”Du er lækker. Du burde sætte dig herover ved siden af mig, der er et ledigt sæde.” Jeg blev og drak sammen med pigerne, indtil de tog Xanax og gik ud som lys, hvorefter jeg satte mig hen til ham.

Jeg nåede nærmest kun at præsentere mig, før vi begyndte at kysse. Da vi lige skulle have lidt luft, spurgte vi hinanden, om vi var medlemmer af Mile High Club – og det var ingen af os. Jeg havde lyst til at knalde ham, men der var på den anden side ingen chance for, at det ikke ville være mistænkeligt. Jeg havde siddet og drukket sammen med de mest larmende passagerer på flyet, og stewardesserne holdt helt sikkert øje med mig. Så i stedet for bad jeg om en hel masse ekstra tæpper, og du ved… så var der finger og handjobs.

James, 29

Medlem af Mile High Club siden 2014

Jeg havde på et tidspunkt en bolleven, der var stewardesse. På et tidspunkt befandt vi os på det samme fly, hvor hun ikke arbejdede. Hun så mig rejse mig for at gå på toilettet og ventede på sin plads, indtil jeg var færdig. Da jeg åbnede døren, skubbede hun mig tilbage og lukkede døren bag os. Det var meget direkte.

Vi kyssede, gik ned på hinanden og knaldede. For at være helt ærlig fattede jeg knap nok, at det rent faktisk skete, men der var ikke tid til at stille spørgsmål. Hun arbejdede for selskabet og kendte folkene på flyet, hvilket nok forklarer, hvorfor de ikke stoppede os. Det var fucking forrygende.

Patrick, 27

Medlem af Mile High Club siden oktober 2017

Jeg har altid haft en drøm om at blive medlem af Mile High Club. Men samtidig troede jeg heller ikke på, at den eksisterede. Men så købte min bedstemor – ja, min BEDSTEMOR – mig en Mile High Club-flybillet. Jeg troede, det var en joke. Jeg troede, hun tog pis på mig. Men ganske rigtigt, billetten kostede 750 dollars, og flyet viste sig at være som et hotel i luften!

Der var champagne, snacks, en seng, og en, der kom hen og meddelte, at nu var flyvehøjden ”helt perfekt.” Jeg havde min daværende kæreste med. Det var en fantastisk oplevelse, men på en eller anden måde føltes det ikke helt rigtigt, for er hele pointen ikke, at det skal gøres i hemmelighed? Det var helt sikkert ikke nogen hemmelighed. Alle, der var ombord på det fly, vidste præcis, hvad der foregik.