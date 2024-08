Vi spurgte folk, hvad de spiser, når de er stangstive

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES Holland.

Vi kender det alle sammen: En enkelt drink efter arbejde bliver til ti, og før du ved af det, er du ligeglad med, om du har fået aftensmad, og det samme er din bankkonto. Pludselig mærker du en galoperende sult og vælter ind på dit lokale frituretempel, hvor du bestiller to hotdogs, en dobbelt cheeseburger og en stor spand pomfritter. Undersøgelser viser, at fulde mennesker er langt mere tilbøjelige til at bruge deres hårdt tjente penge end dem, der er ædru. Det forklarer måske, hvorfor du vågnede på sofaen sidste weekend med tømmermænd fra helvede i hed omfavnelse med en meatlover-pizza med ekstra ost.

For at finde ud af hvad folk egentlig putter i munden, når de er selskabeligt tilrislede, har vores kollegaer fra MUNCHIES Holland spurgt folk på gaden i Amsterdam, hvad de impulskøber og bruger alt for mange penge på, når de er stive, og hvordan det er at få nye venner, fordi man deler sin mad med fulde fremmede.

Zoe (18), studerende

MUNCHIES: Hej Zoe! Lad os forestille os, at du lige er væltet ud fra klubben og er stang-bacardi. Hvad spiser du?

Zoe: Altid McDonald’s. Mine venner og jeg deler altid 20 chicken nuggets. Det er godt og billigt. Når jeg er fuld, bliver jeg ret grådig, fordi jeg har dårlig samvittighed over, at jeg har brugt så mange penge.



Så du er aldrig sulten, mens du er i byen?

Det er ret tit, at jeg har lyst til at smutte ud og få en snack. Men det gør jeg næsten aldrig, for mine venner ville synes det var mærkeligt. Hvis man går ud for at spise, gør man det sammen.

Fortæl os om dit mest legendariske fuldemandsmåltid.

Efter en fest på skolen endte jeg på Burger King meget sent. Vi var alt for unge til at være så fulde, men jeg tror faktisk, at jeg var ædru. Ved siden af mig stod en pige fra skolen, som var meget fuld og skæv, og hun havde sikkert også taget andre stoffer. På et tidspunkt tabte hun sin kop på gulvet. Det fik hende til at grine så meget at hendes ben gav efter, så hun endte med at sidde i en sø af sin egen sodavand. Hun kunne ikke holde op med at grine og blev ved med at rulle rundt i det.

Jasper (22), bartender

MUNCHIES: Hej Jasper. Hvad spiser du når du er stiv og har fråder på?

Jasper: ’Kappa Mikey,’ som er det mine venner kalder kapsalon (en hollandsk fastfood, der består af pomfritter overhældt med kebab og grillet gouda-ost med salat drysset ovenpå). Jeg aner ikke hvorfor.

Når du er stiv, spiser du så med dine venner eller alene?

Som oftest med mine venner, men hvis cykelturen er for lang, tager jeg ned Rozengracht (en gade i det centrale Amsterdam). Der ligger ‘Mesut 2’, som er min yndlingsrestaurant, og som praktisk nok ligger lige overfor, hvor jeg bor.

Har du nogensinde lavet et impulskøb, da du var stiv?

I sidste uge drak jeg mig fuld og købte en læderjakke. Jeg var på arbejde på baren og havde fået en del øl med sidevogn.

En læderjakke. Det lyder ikke billigt.

Den kostede 1000 kroner. En af mine venner viste den til mig på sin telefon, og jeg sagde, jeg ville have den. Så jeg loggede ind på min egen telefon og købte den. Den er ikke kommet posten endnu, men jeg tror, jeg beholder den.

Idris (22), bartender

MUNCHIES: Hej Idris! Hvad elsker du at spise, når du er fuld?

Idris: Kapsalon, hvis der er nogle steder åbne, der stadig sælger det.



Bruger du mange penge, når du har fået for meget at drikke?

Nogle gange er mine øjne mere sultne end min mave. Når jeg er fuld og ser alle billederne af maden, tror jeg, at jeg kan spise alt. Så jeg bestiller lidt af det hele – og lidt af resten ovenpå. Nogle gange ender jeg med at bruge mange penge. Jeg er ikke flov over at sige, at jeg kan spise rigtig meget. Sådan er jeg.

Hvad er det største måltid, du nogensinde har bestilt?

Jeg bestilte engang to kapsalon, og jeg forestillede mig, at jeg skulle spise dem begge lige efter hinanden. I sidste ende var jeg ikke særlig glad for min beslutning. Jeg fik stik i hjertet og begyndte at svede. Jeg er ikke stolt over det, men hvad kan man gøre?

Der gik det op for mig, at jeg på et år havde brugt omkring 5000 kroner på kapsalon.

Du er meget glad for kapsalon, hva?

Det er jeg. I 2017 havde jeg en liste, så jeg kunne holde styr på, hvor mange jeg spiste. Jeg lagde hver eneste kapsalon, jeg spiste, på Snapchat og skrev, hvad nummer det var. Til sidst begyndte folk at spørge, hvor mange jeg havde tænkt mig at spise, og hvor mange jeg ville spise, blev til hvor mange kunne jeg spise. Mit mål var at spise 100. Nytårsaften bestilte jeg min kapsalon nummer 100 på mit yndlingssted, Big Snack Heuft i Victoriaplein. Jeg fik den gratis, og jeg fik lov til selv at lave den. Der gik det op for mig, at jeg på et år havde brugt omkring 5000 kroner på kapsalon.

Hvordan gjorde du?

Det var en kamp. Nogle gange spiste jeg ikke en eneste i to uger. Det betød, at jeg i de følgende tre uger virkelig skulle gøre en indsats. Jeg fik kapsalon til morgenmad og aftensmad. Det var ikke nemt. På et tidspunkt begyndte alle at forvente, at jeg ville nå de 100. Så måtte jeg glemme tanken om spaghetti bolognese og gå tilbage på grillbaren.

Hvad synes dine venner om din udfordring?

Mine roommates var kæmpe fans og støttede mig virkelig. De sagde tit: ’Idris, du bliver nødt til at spise en i dag, ellers når du det ikke.’

Lidie (23), studerende

MUNCHIES: Hej Lidie. Hvad spiser du, når du er fuld?

Lidie: Pizza, McDonald’s eller FEBO (hollandsk fastfoodkæde). Helst FEBO, for der er aldrig kø. Hvis jeg skal have pizza, tager jeg på Luna Rossa, for de har den bedste kvalitet, der stadig er til at betale. Min app til at bestille mad fuckede op for nylig, så hver gang jeg bestilte noget, bestilte den dobbelt. Jeg havde allerede bestilt noget to gange den uge og måtte ringe til dem og forklare fejlen. Efter min tredje ordrer ringede de til mig sagde: ’Hej Lidie, skal du have dobbelt eller hvad?’ De kunne huske mit navn.

Forskning viser, at fulde mennesker bruger flere penge. Passer det på dig?

Jeg bruger mange penge på mad generelt, men når jeg har drukket, bruger jeg helt sikkert flere. Jeg bestiller tit alt for meget, for eksempel patatja oorlog (hollandsk for ’krigspomfritter’, som er pomfritter med mayonnaise, rå løg og indonesisk saté-sauce). Men når jeg så prøver at give det til nogle andre bagefter, kigger folk på mig, som om jeg er sindssyg. Når først jeg har fundet en anden fulderik, som vil have min mad, bliver vi gode venner.

Vil det sige, at du er typen, der tit giver en omgang?

Jeg køber altid omgange til folk. Tit køber jeg drinks, og så bliver det en dyr fornøjelse. Når først jeg er stiv, vil jeg have, at alle drikker det samme som mig. Så jeg køber dyre drinks til alle.

Har du nogensinde lavet dumme impulskøb, da du var fuld?

Jeg købte en vinterjakke i Berlin midt om sommeren. Jeg var på en tur med en af mine venner, og vi havde drukket vin hele dagen. Vejret var skønt og vi gik ind i en genbrugsforretning. Jeg tog en jakke på, som kostede 300 kroner, og min ven sagde med det samme: ’Den jakke er lavet til dig’. Så jeg købte den.

Hvor mange gange har du gået med den jakke?

Dagen efter tænkte jeg: Den vejer 100 kilo, og det er midt om sommeren, hvorfor købte jeg den? Jeg tog den på i Berlin, men jeg svedte som et svin. Første gang jeg havde den på, var det for princippets skyld. Jeg ville ikke have, at den bare skulle forsvinde ind bag i skabet. Men jeg har faktisk gået med den de sidste tre vintre.

Gabriel (18), studerende

MUNCHIES: Hej Gabriel, hvad spiser du, når du er fuld og har fråder?

Gabril: Fastfood. Lige hvad jeg har lyst til. Tit spiser jeg en menu med pomfritter, sodavand og ni nuggets.

Spiser du mere, når du er fuld, i forhold til når du er ædru?

Nej – jeg gider sgu da ikke bruge så mange penge, når jeg er fuld. Jeg skal bare have noget hurtigt at spise. Jeg bruger højest 100 kroner.

Det er da ellers ret meget for en snack.

Hvad bruger andre på mad? 500 kroner? Jeg er fint tilfreds med at bruge 100. Jeg plejer ikke at bruge flere penge, når jeg er fuld. Det jeg spiser om natten, kunne jeg lige så godt have spist om dagen.

Har du nogensinde lavet et impulskøb, da du var fuld?

Når jeg har drukket for meget, kan jeg for det meste ikke huske noget dagen efter. Jeg tror engang, jeg har købt en hel spand med kylling fra KFC. Senere forstod jeg ikke, hvor den kom fra. Jeg aner det ikke.