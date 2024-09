Vi spurgte folk, hvor tit de har sex

Denne artikel blev oprindelig udgivet af VICE UK

Jeg ved ikke, hvor tit du har sex, men det er for meget, alt for meget. Det er ifølge det store orakel ‘the Daily Mail’, som for kort tid siden, på en eller anden måde, kom frem til, at antallet af gange, du bør have samleje per uge, er én. 1. Uno. Et knald. Étcifret antal orgasmer til dig, for hver syv dage. En gang. Det er muligt at overskride Daily Mails konservative kneppegrænse på en time. Det er muligt at trodse Daily Mail fem gange om dagen.

For at bevise, de havde ret, fik Daily Mail diverse pøbelagtige, midaldrende par til at stille op til et portrætbillede, og dele deres historier om, at det i virkeligheden er super fedt kun at gøre det en gang om ugen. “Der er en ny gnist mellem os,” sagde et par. “Der er konstant gnist mellem os,” sagde et andet. Det tredje par sagde ikke ‘gnist’, men de brugte ordet ‘kåd.’ De gør hvad de kan for at nedbryde selve konceptet sex.

Men er én gang om ugen virkelig den bedste måde, man kan bevare gnisten på? Hvad med kådheden? Jeg gik på gaden for at finde ud af, hvor tit almindelige mennesker har sex, og om de vil overveje at give Daily Mails sexkalender et forsøg.

Gary, 32



(Alle billeder af Yasmin Jeffery)

VICE: Er du i et forhold lige nu?

Gary: Det er jeg, ja. Og det har jeg været i omkring et år.

Hvor ofte har I sex?

Vel nok tre gange om ugen. Det synes jeg er nok. Jeg er tilfreds med det.

Ville du sige, at du og din partner har den samme libido, eller er hendes anderledes?

Jeg tror hendes er lavere, for at være helt ærlig (griner.) Men jeg synes vi har fundet en god mellemting. Jeg ville nok gerne have lidt mere sex, men det er sådan, vi gør. Tre gange om ugen, sådan er det. Det har jeg det fint med.

Tror du, at sex én gang om ugen, og kun én, ville styrke jeres forhold?

Jeg tror, at hvis man er i et godt forhold og kan lide hinanden, så er det givet, at man har sex mere end en gang om ugen. Det er svært kun at have sex én gang om ugen, hvis man virkelig er tiltrukket af hinanden, og man ligger i sengen sammen hver aften. Jeg vil ikke mene, at det var et sundt forhold, hvis man havde sex en gang om ugen og blev ved med det for evigt.

Ud fra dit svar går jeg ud fra, at du ikke har lyst til at prøve en sexkalender og planlægge samleje?

Nej, det tror jeg ikke. Man har lyst til sex på forskellige tidspunkter! Nogle gange har man lyst, andre gange ikke. Det kommer an på, hvilken slags dag man har haft. Med mindre jeg forsøgte at få børn eller sådan noget, kan jeg ikke se, hvorfor jeg skulle have lyst til det.

Mona, 27



Er du i et forhold?

Mona: Ja, det kan man godt sige. Det har stået på i omkring tre måneder.

Hvor meget tid tilbringer I i soveværelset?

Ikke så meget, vi har nok sex omkring en gang om ugen. Det er ikke nok for mig. Jeg kunne godt tænke mig, at det var meget mere.

Hvordan forholder du dig til det?

Det ved jeg ikke, for vi taler ikke om det. Jeg vil gerne tale om det, men det gør vi ikke.

Ville du sige, at din partner har en anden libido end dig?

Ja, den er meget lavere. Det gør vores forhold lidt anspændt, men det er også fordi vi begge arbejder, og det gør det svært at mødes.

Forestil dig det perfekte forhold – hvor tit ville I have sex hver uge?

Mindst fem gange om ugen, tror jeg. Hvis man er i et forhold og kan lide hinanden, er det normalen for mig.

Hvad synes du så om påstanden om, at det er sundere for forholdet at have sex én gang om ugen?

Jeg synes, det er forkert. Hvis du er forelsket, så har du lyst til sex med den person! Selv hvis din libido er lav, burde du stadig have sex mere end én gang om ugen.

I undersøgelsen fastlagde de et tidspunkt og en dag, hvor par skulle have sex hver uge. Ville du nogensinde prøve det for dit forholds skyld?

En sexkalender? Det lyder åndssvagt. Det tror jeg ikke, for man bør ikke planlægge, hvornår man har sex. Nogle gange vågner man, og har ikke engang lyst til at se på sin kæreste. Andre gange er de det eneste, man har lyst til at se på. Tanken om at planlægge det er helt forkert.

Pete, 34



Hvor lang tid har du og din kæreste været sammen?

Pete: Næsten to år

Hvor tit vil du sige, at I gør det frække per uge?

Tre til fem, men det skifter lidt. Hvis jeg så hende hver dag, ville det være fint for mig, men det er ikke et problem, hvis du forstår?

Ville du mene, at I har mere eller mindre den samme libido?

Ja, det er nogenlunde det samme, så det fungerer fint.

Hvordan tror du, jeres forhold ville være, hvis de var meget forskellige?

Vi ville nok diskutere en del mere, hvis hun ikke havde lyst til lige så meget sex som mig. Hvis hendes libido var højere end min, tror jeg, det ville være fint nok; jeg ville være mere udmattet hele tiden, men det er okay med mig.

Hvor ofte mener du, folk skal have sex i et sundt forhold?

Jeg tror det skifter meget fra person til person. Nogle mennesker gør det slet ikke – andre menneskers forhold er bygget op om sex. Det er meget afhængigt af personerne, men jeg vil sige mindst en gang om ugen, tror jeg. Hvis man ses hver dag.

Det er den mængde sex Daily Mail siger, vi alle burde have. Hvad tænker du om det?

Kun en gang om ugen? Jeg ville foretrække aldrig at planlægge det, for jeg tror det bedste, man kan gøre er at føle sig frem. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvordan jeg ville have det med sådan en én gang om ugen-plan.

Natalie, 28



Hvor mange gange har du sex ugentligt?

Natalie: Lige nu er jeg single, så ikke så tit, desværre. Da jeg var i et forhold, lige før jul havde min ekskæreste og jeg sex mindst en gang om dagen, hvis ikke mere.

Var det nok for dig?

Ja, det var fint, men det skal være en gang om dagen. Det skal det.

Da I stadig var sammen, havde du og din partner så den samme libido, eller var de forskellige?

Det var det samme, men de to fyre, jeg var sammen med før ham havde lavere libido. Men de tilpassede sig, så det var ok.

Hvor ofte mener du, folk skal have sex i et sundt forhold?

Så længe det ikke er besværligt, synes jeg én gang om dagen er den rette mængde. Det absolute minimum er tre gange om ugen. Men det er det absolutte minimum.

Det er ret meget, især når man sammenligner det med, at Daily Mail påstår, at sex én gang om ugen er vejen frem.

Hver sin lyst. Fyre kan ikke koncentrere sig, når de er liderlige, og det kan jeg heller ikke. Jeg tror jeg er født som mand, så det er lidt mit problem.

Kunne du nogensinde finde på at føre en sexkalender?

Nej, så organiseret er jeg slet ikke. Det ville være alt for stressende og forvirrende at få det til at passe med mine planer.

Tim, 25



Er du sammen med nogen for tiden?

Tim: Ja, i mit nuværende forhold, som har stået på i et års tid, har vi sex cirka en gang om ugen, og det er ikke nok for mig. Jeg ville foretrække, hvis vi havde sex to eller tre gange om ugen. Det ville være rart.

Ville du mene, at din kæreste har lavere libido end dig?

Ja, det tror, jeg hun har. Vi har snakket om det et par gange, men i sidste ende er det ikke noget, der går mig på. Jeg synes, der er andre ting at fokusere på. Hun er godt klar over det, helt sikkert, men med stress fra arbejde og livet generelt, så er det svært at have styr på det hele nogle gange.

Hvor meget sex, synes du, folk bør have hver uge?

Jeg vil sige, at to eller tre gange om ugen ville være godt. Jeg tror, at hvis man gør det for meget, kan man risikere at blive træt af hinanden.

Så hvad synes du om den nye forskning, der foreskriver sex én gang om ugen?

Jeg synes ikke, én gang om ugen er nok. Hvis man er i et fast forhold, hvorfor skulle man så ikke gøre det mere? Men jeg er godt tilfreds med, hvordan tingene er lige nu. Det skifter også afhængigt af, hvor gammel man er, så måske tænkte Daily Mail på hvad, der fungerer for ældre mennesker…

Hvad synes du om en sexkalender? Ville du nogensinde prøve det af?

Aldrig i livet. Jeg vil ikke have, at sex skal blive en pligt!

Isabella, 21

VICE: Hvor længe har du været sammen med din partner?

Isabella: Omkring et år nu. Vi ses for det meste kun i weekenderne, så jeg vil sige, at vi har sex en eller to gange om ugen. Det er ikke nok for mig, hvis jeg skal være ærlig. Jeg har ret meget lyst til sex, så nogle gange har jeg lyst til mere, og han er ikke lige så liderlig som mig. Jeg tror også, det er fordi vi kun ses i weekenderne. Hvis jeg var sammen med ham oftere, ville jeg måske have mindre lyst til sex.

Hvordan forholder I jer til det? Taler I om, hvad I har lyst til seksuelt?

Ja, vi taler altid om det. Jeg siger det altid, hvis jeg har lyst, og nogle gange, når jeg siger det, har han også lyst. Jeg tror, man er nødt til at tale om det.

Hvor ofte ville du have sex, hvis du kunne gøre det lige når du ville?

Det kommer i bølger. Nogle gange har jeg lyst til sex hele tiden, og nogle gange har jeg det, som om jeg ikke har brug for det. Det kommer an på, hvor lang tid siden det er siden, jeg sidst så min kæreste, eller hvis vi ikke har haft nok kvalitetstid sammen. Nogle gange, hvis jeg synes, vi laver en masse sjove ting sammen, er det helt fint. Men ja, det afhænger af humøret.

Hvor ofte mener du, man skal sigte efter at have sex ugentligt?

Der er ingen regler, for det afhænger af personen og omstændighederne. Måske er du ung og føler dig ikke klar, eller måske er du ikke ung, men føler dig ikke klar med den person, og vil gerne lære dem at kende i stedet. Så længe alle er glade, og så længe man kommunikerer, du ved. Hvis man ikke kommunikerer, bør man ikke være i det forhold.

Mener du så, at resultaterne af den nye forskning er grundlæggende forkerte, fordi de siger, at alle skulle have sex en gang om ugen, og det er det?

Jeg synes, det er en påstand, der er taget ud af den blå luft, men det er selvfølgelig også Daily Mail! Sex skal være dejligt, ikke kun gavnligt! Jeg tænker, at hvis det gør en glad og ikke skaber nogle problemer, skal man gøre, som man har lyst til.

Så ville du prøve en sexkalender?

Jeg havde aldrig tænkt på det før, vi mødtes… Måske vil jeg efter i dag tænke “hey, bare for sjov, lad os prøve det”, men jeg synes, det fjerner noget af spontaniteten ved sex. Jeg har talt med andre om sex, og de siger, at hvis man arbejder, og begge parter har et fuldtidsjob, kan man være nødt til at planlægge det nogle gange, og man bliver nødt til at sætte tid af til det. Men det kan jeg ikke forestille mig at skulle gøre.

