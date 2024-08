Vi spurgte folk om de værste lortegaver, de nogensinde har fået

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Det er ikke hver eneste gave, du får i juledagene, som ligefrem får dig til at springe rundt af glæde, som om du var med i en Toyota-reklame fra 80’erne. Engang imellem kan man endda risikere at få nogle virkelig upassende, ugennemtænkte eller kiksede gaver – den slags gaver, der får en til at overveje, om giveren overhovedet kender dig. Mærkeligt tøj, der ikke passer, halvspist mad, skrald – de ting, der får dig til at hvæse, ”ih, tak skal du have” ud mellem sammenbidte tænder.

Vi bad vores venner og kollegaer fortælle os om de værste gaver, de nogensinde har haft den tvivlsomme fornøjelse af at pakke ud. Her er, hvad de sagde:

”Romfyldte chokolader. Jeg var fem år gammel.” – Liz, 29

”Ekstremt grim halskæde, som min kæreste havde købt på et kasino.” – Courtney, 26

”Jeg fik en popcornmaskine, som giveren selv havde fået i gave.” – Billy, 25

”Et brugt eksemplar af People magazine.” – Alia, 30

”Startkabler til min nye bil.” Livia, 29

”Hundeshampoo til mit eget hår.” – Stephanie, 27

”Gameboy-spil. Jeg havde ikke en Gameboy.” – Maria, 34

”Grim trøje med velcro-bogstaver, man kunne tage af og på.” – Jenna, 29

”Hvid Squatty Potty toiletskammel. Jeg fik den af mit arbejde.” – Allegra, 25

”Fedt-analyserende vægt til min 16 års fødselsdag.” – Megan, 33

”En brugt neglelak.” – Tanya, 33

”Sokker, da alle de andre børn fik Gameboys.” Chris, 37

”Et sjippetov da jeg gik i gymnasiet.” – Nicole, 35

”En thighmaster fra min lillebror.” – Carie, 41

”En kæmpestor julemand. Jeg er jøde.” – Chelsea, 32

”Gipsafstøbning af min ekskærestes hånd.” – Kelly, 33

”Halvspist hjertekage på Valentins Dag.” – Julia, 26

”Halloween salt-og-peber-sæt, som var i stykker.”

”Steve Urkel-trøje. Jeg har briller.” – Mike, 37

”Selvhjælpsbog om at få styr på sit liv.” – Nicola, 33

”En halv flaske bitter.” – Shawnté, 39

”Jeg fik en vaporizer. Den slags gør jeg slet ikke.” – Ellie, 34

”Min mor gav mig kun en pincet.” – Kari, 22

”Jeg fik et brød af min kæreste.” – Laurenne, 37

”Lyserød, bedstemor-natkjole i flonel.” – Brianna, 37

”Af en eller anden grund en hel pose med hårbånd.” – Beth, 32

”Graviditetstest fra min svigermor.” – Kate, 36

”Sukkerfri ’chokolade’-kage lavet af sorte bønner.” – Molly, 28

”Ting fra skraldespanden.” – Alice, 34

”Bedstemor-trusser i størrelse XL.” – Amy, 25

”Akvarium og udstyr til det. Ingen fisk.” – Erika, 36

”Barbie-dukke fra mormor. Jeg var 17.” – Ana, 26