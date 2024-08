Vi spurgte folk på gaden, hvor mange penge der står på deres konto

Hvis du ikke allerede nu sidder småfuld på en eller anden brun beværtning og giver alt for mange omgange til alt for random mennesker, sker det sikkert snart. Fordi, ja, du har lige fået løn. Og selv om det lige nu føles cool, kommer du formentlig til at fortryde det, når du om et par uger har brugt alle dine penge og må erstatte alt, hvad der er godt med havregryn. Det kan endda være, at det holder så hårdt, at du er en del af den statistik, der fortæller, at hver fjerde unge dansker tager forbrugslån? Og måske er du helt okay med det. Men det kan også være, at du er du en af de 11 procent unge danskere, der igen og igen gennemlever et økonomisk mareridt, hvor du ikke kan betale dine regninger og ikke tør tjekke netbank. Og den type skod-økonomi kan have flere og større konsekvenser, end man umiddelbart skulle tro.

Vi har talt med Nikoline Agger fra Forbrugerrådet Tænk, som sammen med TrygFonden har lavet en omfattende gennemgang af unge danskeres økonomi. Hun fortæller, at søvnløshed, stress, angst og social isolation kan hænge tæt sammen med rod i økonomien. Og løsningen? Tal om det. Gå ikke alene med dine pengeproblemer – det bliver det kun værre af.

Det råd har vi taget til os og er gået på gaden for at give unge danskere en mulighed for at lette deres hjerte og fortælle, hvor meget der egentlig er tilbage på kontoen sidst på måneden.