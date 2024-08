Vi spurgte folk til en sexmesse, hvilke sange de knalder til

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Australien

Australiens Sexpo er sexmessernes ækvivalent til Comic Con – et mekka for kopulationens connaisseurer. Fordi jeg på nuværende tidspunkt er ekstremt single og følelsesmæssigt lige så moden som en 14-årig dreng, er det selvfølgelig noget, jeg har glædet mig rigtig meget til.

Videos by VICE

Det er helt oplagt at vade rundt til messen og bede skuespillere, modeller og liderlige stoddere om at dele highlights fra deres bollesoundtracks. Men vi er også interesserede i at høre, hvad det længste nummer, folk kan bolle til, er. Er det et 45 sekunder langt Anal Cunt-track, en 12 minutter lang psykedelisk jamsession eller en timelang rifforkan som Sleeps Dopesmoker-album?

Peter og Jamie.

Peter og Jamie var med til Sexpo sidste år og har planer om at gøre det til en tradition. Peter har udfordret sig selv til ”No-Nut-November”, en hel måned uden onani, og derfor virker det lidt underligt, at han har valgt at omgive sig med nøgne kroppe, sexet undertøj og en seks meter høj dildo kaldet ”The Shafter”. Det lader til, at denne unge tyr tænder på afholdenhed.

Han fortæller, at han elsker at lytte til Eric Clapton, når han dyrker sex. Han elsker Clapton så højt, at han kan holde hele vejen gennem ”Cocaine” og ”Layla” back-to-back. Jeg håber virkelig for ham, at det er radioversionerne og ikke de vanvittige live-versioner. Jamie er mere til funk. Han kan godt lide at knalde til Funkadelics ”Maggot Brain”. Jeg er ikke sikker på, om han mener albummet eller sangen. Albummet er 53 minutter langt, så det kan næsten kun være nummeret.

The Shafter

MyFreeCams-pigerne

MyFreeCams-pigerne kører med klatten, som de også gør online. Billie Fox er klædt ud i gothtøj og ser vild ud med sin eyeliner. Selvfølgelig er Marilyn Manson hendes yndlings-knaldemusik. ”Hver eneste gang. Manson får mig bare gearet op og holder mig der,” fortæller hun. Jeg forestiller mig, at Mansons liderligste album, The Last Tour on Earth, kører på repeat bag webkameraet. Jeg er også sikker på, at Billie kan holde alle 70 minutter til The God of Fuck.

Lisa Ann

Lisa Ann er en af verdens største MILF-pornostjerner, så der er lang kø for at møde hende – endnu længere kø end til ”The Shafter”, som folk også poserer med til billeder. Men Lisa Ann er en ligefrem, forretningsorienteret badass, der har erobret hele det ødipale segment af pornomarkedet. Og hun er pisseligeglad med musik. ”Vi lytter aldrig til musik under optagelser. Det er bare ikke en ting. Det er ikke noget, jeg er vant til.” Jeg spørger hende om, hvad hun lytter til i privaten. Temaet til ESPN’s SportsCenter. Fedest. Det er lige tre minutter og 24 sekunders intens action.

Ron Jeremy

Det er mærkeligt at sidde på en sækkestol ved siden af pornolegenden Ron Jeremy. Jeg spørger ham om, hvilke sange han tænder på. ”Jeg er jo Yogi, så selvfølgelig er det Enya,” svarer han. Tanken om Ron Jeremy med stiv dolk til “Orinoco Flow (Sail Away)” gør mig ærlig talt utilpas. Faktisk gør det mig utilpas at sidde så tæt på Ron Jeremy.

Nåh, whatever. Fra ESPN til Enya – mit forhold til de melodier bliver aldrig det samme igen. Vi ses til næste år!