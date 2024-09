​Vi fik modeuge-typer til at pege på de mest fashion ting i din hverdag

Hvis du er ligesom mig og køber det meste af dit tøj med de penge, du har tilbage fra dit overforbrug af mere livsnødvendige ting såsom Havre Fras, PokéCoins og diverse rusmidler, så har du sandsynligvis ikke den fjerneste ide om, hvad der foregår til de mange begivenheder under hovedstadens største se-hvad-jeg-fandt-i-min-sprælske-mosters-klædeskab-og-tør-gå-med-i-det-offentlige-rum-fest: Copenhagen Fashion Week.

Du tror nok, at du ved, at det er noget med hatte. Og catwalks. Og folk der kalder ting fierce. Men er modebranchen virkelig så elitær og eksklusiv, som Zoolander og The Devil Wears Prada har lært os? Eller er dens mange minutiøst soignerede fashionistas bare ligesom metalfans og Yahya Hassan – misforståede stakler, der bare gerne vil slå sig løs og have det fedt på deres egne betingelser?

Videos by VICE

For at komme til bunds i sagen tilmeldte jeg mig en håndfuld modeshows rundt omkring i byen: Han Kjøbenhavn i Bella Centret, Lala Berlin i Carlsbergbyen og Henrik Vibskovs pølsefest i Kødbyen. Intetanende kastede jeg mig ud i en heftigt Insta-Snappet safari af vitaminvand, Pharrell-hatte og eau de doûche på min mission for at afmystificere fashion én gang for alle.

Vi får en øl sammen med Gabriella til lyden af pulserende electronica omgivet af et umanerligt stort antal Vibskov-stofpølser. Alle billeder af Emil Vinther

GABRIELLA KAYSØ, 28, ELEKTRONISK MUSIKER

VICE: Hey Gabriella! Hvad er den mest fashion OL-disciplin?

Gabriella Kaysø: Det er helt sikkert svømning. De er jo mega ripped – de kunne lige så godt gå på en runway. De er meget elegante, når de kommer op. Og så selvfølgelig også gymnasterne.

Så egentlig bare dem, der ser flottest ud?

De har bare noget ekstra pizzazz, ikke?

Hvem er den mest fashionable superhelt?

Det er helt sikkert Wonder Woman.

Er det pisken, der gør det, eller?

Det er hendes headpiece – og så er hun altid bare fierce.



Okay – du bliver disset, og du er nødt til at give igen. Hvad er den mest fashion måde at disse nogen på?

[Gabriella laver en lille ping-bevægelse på sin skulder, vinker på en Kardashian-ish BYEEEEEE-agtig måde og runder af med et flabet luftkys.]

Hvad er de mest fashion stoffer, man kan tage?

Lige nu er det nok MDMA. Men jeg digger det sgu ikke så meget. Jeg synes faktisk, det mest fashionable lige nu er slet ikke at tage stoffer. Det er for mainstream og for opslidende. Du ser slet ikke godt ud, hvis du gør det for længe. Lad være. Drik noget kaffe.

Hvad er det mest fashion dyr?

Det er helt sikkert kongepudlen. Den er stor og majestætisk.

Hvad er den mest fashion grøntsag?

Jeg er faktisk vegetar. Det er avokadoen. Eller måske zucchini.

Hvad er det mest fashionable sted, man kan have sex?

Lige når runway er gjort klar, inden showet går i gang. Der skal man bare gå til den.

Du taler af personlig erfaring, måske?

Det kan man aldrig vide.

Mysterious! Hvem er den mest fashion danske politiker?

Den var lidt tung. Altså, Helle Thorning var jo ret godt skåret. Hendes hår var også ret skarpt.

Også ret first mover-agtigt at være den første kvindelige statsminister. Hvad er det mest fashion dressing, man kan få i sin franske hotdog?

Det må være ketchup. Det er normcore, det er dejligt.



Hvad er så den mest fashion tandpasta?

Det er noget, der smager af helvede til. Vi er ude i noget urtet fra Dr. Weil. Det ser lækkert ud på badeværelset. Eller måske bare at bruge Nutana bønnepostej i stedet for.

Mmm. Tak, Gabriella.



Jaxxon (højre), Viktor (venstre) og en vitaminvand venter på at komme ind til Han Kjøbenhavns modeshow i Bella Centret.

Viktor Kertsen, 19, rapper/musiker, Jaxxon D. Silva, 18, musiker & “Whatever, man”

VICE: Hey guys. Hvad er den mest fashionable grøntsag i verden?

Viktor Kertsen: Aubergine.

Jaxxon D. Silva: Jeg vil nok sige en pastinak, fordi den er meget alsidig. Man kan spise den til morgenmad, frokost eller aftensmad. Eller måske forårsløg.

Klart. Hvem er så den mest fashion Pokémon?

VK: RAYQUAZA.

JDS: Jeg synes Onix. Han er nøgen. Hvad kunne være mere fashion? Jeg mener, hvad er fashion? Nøgen er fashion. Fashion er nøgent.

Okay. Hvad er den mest fashion måde at disse nogen på?

VK: Din mor.

‘Din mor’? Er det blevet in igen nu?

VK: Ja, det tror jeg.

JDS: Jeg vil sige med stilhed. Stilhed er fashion.

Bare stilhed? Lige meget hvad for en situation, det drejer sig om?

JDS: Ja, det er virkelig fashion. Tro mig, jeg har lært det i London, bruv.

Helt sikkert. Okay, drenge, I er i IKEA, og I skal have noget at spise. Vi har alle sammen været der. Hvad er den mest fashion ting på menuen i IKEAs restaurant?

JDS: Bare bestil et stykke tørt brød.

Uden smør?

JDS: Uden smør. Uden noget. Bare et stykke brød. Det er fashion.

Hvad er så det mest fashion narkotika, man kan tage?

JDS & VK: Coke.

Det var I enige om. Fint, vi går videre. Hvad er den mest fashion måde at dø på?

JDS: At blive dræbt af en hater.

VK: Jeg vil gerne brændes sammen med en sød pige.

Brændes … levende? Er du død – og er hun levende?

VK: Nej, nej. Når jeg dør, vil jeg gerne brændes og ligges sammen med en sød pige.

JDS: Det sagde han tidligere i dag, faktisk.

VK: Ja, det nævnte jeg tidligere.

Wow, dybt. Hvad er det mest fashion indre organ?

VK: Livmoderen!

JDS: Ja, livmoderen. Den er ret fash.

Jefferson Osei, 27, medstifter af DAILY PAPER

VICE: Hey Jefferson – hvad er den mest fashionable måde at disse nogen på?

Jefferson Osei: At unfollowe dem på Instagram.

Okay, du har levet et langt og fashionabelt liv, men det er forbi, du er på vej ud – hvad er den mest fashion måde at dø på?

Hmm, interessant spørgsmål. Det er måske kliché – men midt i et catwalk-show. Som modellen. Det ville være legendarisk for brandet.

Helt klart. Nå, OL er i gang i Rio lige nu. Hvad ville du sige, var den mest fashionable OL-disciplin?

Polo. Og field hockey.

Polo? Fordi Ralph Lauren, eller?

Ja, på grund af hestene. Men de mere almindelige sportsgrene er også fashion – fodbold, basketball og så videre. Det er lidt et corny samarbejde, men Jordan og Neymar er lige gået sammen om at lave en fodboldstøvle.

Fedt nok – ikke så corny som Cristiano Ronaldos tæpper. Hvad er det mest fashion sted, man kan have sex?

Til en modemesse.

Bare midt i det hele? Som en kunstinstallation?

Ja, hvorfor ikke?

Hvad er så den mest fashion dressing, man kan få i sin hotdog?

Sauce Algerienne.

Sauce-algeri-hvad?

Det er en blanding af mayonnaise og stærk peber.

Okay, er det noget, man kun kan få i de mest eksklusive pølsevogne?

Nej, det er en fransk sauce. Fordi der bor mange algeriske mennesker i Frankrig. Så de har haft den med. Sauce Algerienne.

Okay, vildt haute couture. Hvem er den mest fashionable superhelt?

Silver Surfer.

Klart. Hvem er den mest fashion Pokémon? Af de oprindelige 151, selvfølgelig.

Hmm, den er svær. Gyarados eller Blastoise. Blastoise, mand. Har du set hans guns? Gyarados har ikke noget på. Dens farver er rare, men Blastoise minder mig om Nikes Aeroloft. Hvis du slår Gyarados, så brøler han som en lille bitch. Hvis du angriber Blastoise, så skyder han dig.

Tak for din tid, Jefferson.

Efter Lala Berlin-showet foran de store, hvide elefantstatuer i Carlsbergbyen får vi fat i manden, der – tilsyneladende – har arrangeret det hele.

Uffe Buchard, 49, creative director & editor af DANSK MAGAZINE

VICE: Hey Uffe. Fedt show – men hvad er den mest fashion grøntsag?

Uffe Buchard: Squash. På grund af farven. Ikke så meget på grund af formen. Jo, okay, volumen. Volumen er jo stadig stort.

Hvad er det mest fashion sted i Jylland?

Det er Aabenraa. Hele byen. Det er fordi, jeg kommer derfra.

Var den så også fashion, før du kom derfra?

Ja, det synes jeg. Jeg har haft den mest fashion opvækst ever, for hvis man havde lyst til at dekorere nogle vinduer i en tøjbutik i Aabenraa, så var det jo ikke ligesom her eller i New York – det får du jo aldrig lov til. Men da jeg var 14 år, gik jeg bare ned i en butik og spurgte, om jeg måtte dekorere deres vinduer, og de sagde ‘ja ja, du gør bare, hvad du vil.’ Det er da megacool. Prøv at gå i Magasin og spørg, om du lige må pynte deres vinduer. Det bliver et ‘not’.

Klart. Hvad er så den mest fashion måde at dø på?

At dø på dansegulvet. Så ved man, at man dør glad.

Er der en bestemt sang, der skal spille så?

Freedom. George Michael. Af en eller anden grund bliver den spillet, hver gang jeg skifter kæreste. Og så tænker jeg, at den sidste kæreste man får, det er jo Gud, ikke? Når jeg bevæger benene, begynder jeg at smile. Når man tager ud og danser, plejer man jo også at gøre noget ekstra ud af sig selv. Så man dør både glad og smart. Og svedig.

Helt sikkert. Mest fashionable dressing, du kan få i din franske hotdog?

Jeg synes ketchup. Jeg ved godt, at det er totalt no-go, men jeg er den mindst foodie-person i verden. Fancy mad interesserer mig meget lidt. Noget af det bedste jeg overhovedet ved, er faktisk ketchup. Jeg bruger ketchup til alt. Det må jeg indrømme. Det er så lækkert. Og det er den der Beauvais – den billige.

Ikke Heinz?

Er den dyrere? Lige nu prøver jeg at støtte Europa. Og Beauvais, det er Frankrig. Uanset hvad nogen siger, om at New York ånder Paris i nakken – it’s not true. Paris vil for evigt være modens hovedstad nummer ét.

Godt. Mest fashion OL-disciplin?

Altså, det eneste jeg har set, udover Giselle (Bundchen), der vader rundt på hele stadion, er gymnasterne. Altså herrerne, ikke. For en gangs skyld handler det ikke om tøj. Need I say more? En flot krop – det kommer man langt med i min bog.

Hvad så med svømning?

Jeg datede engang en professionel svømmer, så der har jeg det sådan lidt been there. Men jeg har aldrig været så tæt på en gymnast. Og specielt ikke en russisk gymnast.

OK, #olgoals. Hvad er så det mest fashion sted at have sex?

Jeg synes, det er i køkkenet. Der er så mange ingredienser, man på en eller anden måde kan smide ind i gamet.

Jeg ved ikke, hvorfor paprika er det første, jeg tænker på.

Det er måske ikke så rart. Men farven er pæn. Ej, men jeg har et køkken, som jeg ikke bruger til andet.

Okay, sex-køkkenet?

Hvis vi nu skal tale om det, så synes jeg, det kedeligste sted at have sex er i soveværelset. Så det har jeg ikke.

Så det mest fashion er i virkeligheden at have et køkken, der kun er til sex?

Og drinks, ikke? Cocktails. Cocks & Cocks.

Hvad med stoffer? Mest moderigtige drug, man kan tage?

Uh, det er faktisk ikke særlig fashion. Nu er vi jo i København – og det er jo nådesløst, hvor mange stoffer der bliver taget i København i øjeblikket, kan jeg forstå. Når noget bliver mainstream, så holder fashionbranchen op med at gøre det. Jeg var around i 90’erne, jeg var around i 80’erne. Jeg er ikke nogen engel. Jeg ved godt, hvad det drejer sig om. Dengang man ikke måtte. Når man gerne må, er det jo ikke sjovt.

Så i København anno 2016 er det mest fashion faktisk bare at være helt clean?

Det er ikke fordi, jeg synes, at man slet ikke må være påvirket. Det må man gerne. Men drik noget vodka, altså. Drik en Elyx Vodka, de er så gode. Det er destilleret på kobber. Det er ikke fordi, man kan smage det, men det lyder bare meget fedt. Og man får ikke tømmermænd.

Hvad er det mest fashion organ, du har?

Det er nyrerne.

Nyrerne? Men der er jo to af de samme, der ligner hinanden på en prik.

Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men hjemme hos mig er alt i par.

Er det så ikke fashion, hvis man for eksempel lever med en nyre?

Jo, det er også ret fashion. Det er sådan lidt Club 27-agtigt. Men jeg har noget med kidney shape. Den form som nyrerne har, synes jeg, er enormt smuk. Og nogle steder hvor jeg har holdt ferie i Miami, har de sådan nogle kidney-shaped swimmingpools. Det synes jeg, er smart. Det er ret besværligt at svømme i, men det er pænt. Men gør det ikke rigtig herhjemme. Der er pools firkantede og runde.

Hvad med politiker? Har vi en dansk politiker på Christiansborg, der er fashion?

Jeg har noget med Kristian Jensen. Nogle gange når han lidt ligner en artig kostskoledreng, har han den her intellektuelle, sådan lidt nerdy udstråling. Det er ret fashion. Kikset på den fede måde.

Her til sidst: Hvad er den mest fashion pølse, man kan spise?

Det er dem fra Højer. De er røgede. Fra Sønderjylland. Helt nede ved Tønder. De er faktisk aldrig gået af mode. De er ekstremt røgede. Og jeg spiser dem hver nytårsaften.

Tak for det, Uffe.

Vi stopper Julie og Kim på vej væk fra Henrik Vibskovs Salami Kitchen i Kødbyen.

Julie Amalie Svensson, 28, designer, Kim Stefan Morley, 26, style researcher

VICE: Hvad er den mest fashion grøntsag?

Julie Amalie Svensson: Aubergine. Den har ikke den mest typiske farve eller form. Den er lige sådan lidt edgy. Og alligevel ikke. Og det er det, fashion handler om. Lidt genkendelighed, men også lidt ‘ooh’!

Aubergine: Check. OL er i gang i Rio lige nu. Hvad er den mest fashion OL-disciplin?

Kim Stefan Morley: Fægtning. Det er ret flamboyant. Det er også ret prætentiøst, men det bliver taget ret seriøst.

Okay, ja, fægtning lyder ret fashion. Hvem er den mest fashion superhelt?

KSM: Wonder Woman er ret catwalk. Den mindst fashionable må være The Hulk, han er bare en kæmpe idiot.

JAS: Kan Pokémon være superhelte?

Det var sjovt nok det næste, jeg ville spørge jer om. Nice segway. Hvem er den mest fashion Pokémon?

KSM: Moltres, ildfuglen, hun er ret sexet.

Du har simpelthen tildelt ‘hende’ et køn.

KSM: Hun er en pige! Jeg var ret lun på hende engang.

Ja, okay, det er en helt anden artikel, vi er på vej ud i. Hvad er den mest fashion måde at disse nogen på?

JAS: “Du ligner alle andre.”

KSM: “Se dig selv i spejlet, søde skat.” Eller: “Du minder mig om noget, jeg så for ti år siden.”

Av. Hvad er så den mest fashion dressing, man kan få i sin franske hotdog?

KSM: Der er en burger, der koster 1000 dollars, som serveres med ægte guld indeni.

JAS: Det er fucking fashion!

KSM: Der er en video på YouTube hvor rapperen 2Chainz spiser en. Men nok det – rent guld – men så samtidig med 0 kalorier. En gulddressing uden kalorier.

Klart. Hvad er det mest fashion sted i Jylland?

JAS: Skagen. Der er ret mange, der har det vildt over at tage op til det nordligste, stå med et ben i hvert hav og Snapchatte det. For at vise, at de er typerne, der går countryside.

Hvad er det mest fashion stof, man kan tage?

KSM: Hele industrien er drevet af coke, er den ikke?

JAS: Yeah, coke er the fashion drug number one.

Hvad er så det mest fashion indre organ?

KSM: Er tungen et organ? Den er ret fashion.

Fedt. Mest fashion dyr?

KSM: Leopard. Eller slange. En kombination af de to. En slange på en leopards hoved. Du ser ikke et mere luksus pattedyr. Bare smid en pyton i ansigtet på en leopard. Eller måske en leopard, der har en slange på som halstørklæde.

Vi trækker Mads til side under Han Kjøbenhavn-showet og fotograferer ham i lyset fra vitaminvandskølerne.

MADS ULRIK GREENFORT, 35, ENTREPRENØR & MEDEJER AF LEGENDS

VICE: Hvad er den mest fashion grøntsag?

Mads Ulrik Greenfort: En chili. Chilier kommer i alle mulige spændende former og farver, og de er stærke.

Helt sikkert. Hvad er det mest fashion sted i Jylland?

Er det ikke fire mænd, der sidder ovre ved Esbjerg og stirrer udover havet? De er ret cool. Sådan nogle kæmpe, høje, hvide statuer. Det er ret unikt. Også i forhold til at det ligger i Esbjerg.

Du skal have en fransk hotdog. Og du skal have dressing i din hotdog. Hvad er den mest fashion dressing, man kan få i sin franske hotdog?

Fransk dressing. Det skal være klassisk, når det er en fransk hotdog. Den ægte vare. Ellers bliver det sgu et over-do.

Don’t fuck with an original. Helt sikkert. Hvad er den mest fashionable måde at dø på?

Det er nok at gå herfra med et brag.

Altså at … eksplodere?

En iscenesat eksplosion.

Men … kunne man så ikke argumentere for, at visse terrorister deler samme fashionable opfattelse af døden?

Jo, men det er derfor, den er farlig. Det er i hvert fald en måde at få noget opmærksomhed på. Det er ikke nogen stille død. Det er ikke hospitalsengen.

All righty … Hvad er det mest fashion organ, du har inde i din krop?

Det må være lungerne. Der er så meget røg i modeindustrien. Så uden dem ville man ikke kunne gå og smøge den til alle fashionarrangementerne.

Hvad er den mest fashion OL-disciplin?

Svømning. Strømlinede, iscenesatte kroppe.

Hvad er den mest fashion Pokémon?

Jeg dyrker det ikke selv, men der findes jo kun én rigtig Pokémon. Og det er Pikachu.

The classic. Ligesom den franske dressing. Helt sikkert. Hvad er så det mest fashion narkotika, man kan tage?

Coke er klassikeren, men lige nu er det nok MDMA.

Læs mere fra VICE om Copenhagen Fashion Week og andre subkulturer, du ikke forstår:

Henrik Vibskovs kaotiske stofpølsefest af et modeshow bekræftede alle mine fordomme om verdens mest latterlige branche

Vi fik Copenhell-fans til at pege på de mest metal ting i din hverdag

Til gaderæs i Odense blandt rockere og børn