Vi spurgte hekse, hvordan de har det, når folk bruger ordet ‘heksejagt’

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Alt er en heksejagt i dag. Er du fuld og kaster med en øl under en baseballkamp, og mister dit arbejde bagefter? Heksejagt. Gør du folk sure ved offentligt at lave sjov med en pris for kulturel appropriation? Heksejagt. Bliver du undersøgt for muligvis at lave hemmelige aftaler med Rusland for at vinde et præsidentvalg? Heksejagt.

Jeg kom til at tænke mere over det. Ikke kun, at udtrykket “heksejagt” bliver kastet rundt til højre og venstre, men især, at det tit er mænd, der opfører sig som røvhuller, som bruger det. Det er selvfølgelig ironisk, at de virkelige heksejagter, som fandt sted i middelalderen, stort set udelukkende gik efter piger og kvinder, som blev anklaget for at bruge magiske kræfter, som de havde fået af djævelen.

Hekse er ikke kun et levn fra fortiden. Hvis man er heks i dag, kan det betyde alt fra, at man dyrker wicca-religionen til, at man er feminist, healer eller en person, der lever i ét med naturen. VICE spurgte forskellige kvinder, der betragter sig selv som hekse, om de kunne genopfriske historien bag udtrykket, og hvordan de har det med, at andre bruger det.

Monica Bodirsky, programansvarlig til Witchfest North

VICE: Hvad vil det sige for dig at være en heks i dag? Monica Bodirsky:

Det betyder, at man bærer rundt på forfædrenes viden om urter og energi, og det handler også om at være i tæt kontakt med jorden. Det er en jordbunden spiritualitet, der er i et med naturen. I en nutidig urban kontekst, handler det især om at bruge magt og feminisme på den rigtige måde.

Hvad tænker du, når du hører ordet “heksejagt”?

Som heks kan jeg ikke lade være med at tænke på de historiske implikationer, og hvordan det har været for kvinder, der blev anklaget for at være i ledtog med djævlen, være satanister og mange andre frygtelige ting. Jeg tænker på mennesker, der bliver dømt for noget, de ikke har gjort. Men jeg tænker altid på det i relation til kvindehistorien og faktiske hekse. Jeg ser ikke udtrykket som noget nutidigt, selvom jeg ved, at mange bruger det, og det har jeg det lidt ambivalent med. Det går mig på, fordi jeg ikke tror, at folk kender historien bag. Der er tale om appropriering, og når en person med magt gør det, virker det helt ved siden af, for folk med magt har aldrig været udsat for den slags. Så det er ironisk når en mand som Donald Trump bruger udtrykket, for han bruger det på en meget upassende måde, så længe han sidder på magten. Folk kommer med oprigtige kommentarer, og har ret til at være utilfredse eller uenige i det han gør – det gør det ikke til en heksejagt.

Er det ironisk, at Trump tager udtrykket til sig, samtidig med, at han tager beslutninger, der går ud over minoriteter?

Ja, helt bestemt. Fuldstændig. Det er meget ubehageligt, at en mand med magt tager så frygtelige beslutninger, der går ud over mennesker, som ikke har nogen form for magt. Han smadrer deres liv, og så står han lige pludselig og taler som om, han er en forfulgt minoritet. Det er meget frustrerende og bekymrende at høre folk, der kaster rundt med udtrykket, når man kan se, at de ikke aner, hvad det betyder historisk, og de samtidig undertrykker minoriteter og folk i udkanten af samfundet – folk som bestemt ikke har samme muligheder som USA’s præsident.

Det er lidt sjovt, at det i daglig tale tit er mænd, der føler sig forurettet, der bruger begrebet “heksejagt”. Hvad tænker du om det?

Jeg synes, det er ret interessant. Jeg ved ikke, hvorfor mænd skulle bruge det mere, men det er jo dem, der har skabt heksejagterne, så de benytter deres egen terminologi. Det kan sagtens være, de relaterer til det, fordi de har skabt situationen. Jeg ved, at under præsident McCarthy i 50’erne i USA, var udtrykket også meget populært. Så det kan være, at ordet allerede dengang fik en politisk undertone, og så har folk brugt det på den måde lige siden. Jeg hører det meget i politiske miljøer, og især fra ledere af erhvervslivet og hvide, heteronormative folk med magt.

Synes du, det bliver brugt som en dårlig undskyldning?

Ja da. Det synes jeg også, vi har set med andre ord. Jeg har set hvide mennesker med magt, som siger, at ‘der er tale om slaveri’, når man ved, at de har intet begreb om, hvordan det er at være slave. Eller når folk taler om ‘omvendt racisme’, når de føler sig trådt over tæerne. Det er det samme med ‘heksejagt’. Folk bruger det som en forsvindingskappe, som de holder op foran de fejl, de har begået, og de prøver at få sympati for deres sag ved at fremstille sig selv som ofre. En fyr som Donald Trump kan ikke stille sig og sige, “det her er ligesom holocaust”. Men der er stort set ingen, der kan kritisere brugen af heksejagt, så det ord bliver brugt meget.

Hvad er den korrekte brug af “heksejagt”?

Jeg har aldrig brugt ordet, medmindre jeg troede, at nogen var efter mig.

Babette Burrell, jordmoder og ejer af kombuchabutikken ‘The Witches Brew’

VICE: Hvordan identificerer du dig selv?

Babette Burrell: Jeg har min egen praksis med urter og spiritualitet, men jeg ville ikke forbinde det med ordet “heks” i den forstand, som det har nu, og den måde, det er blevet kommercialiseret på. Jeg bruger de spirituelle øvelser, som mine forfædre har brugt, og jeg følger den matriarkalske tradition med at give forskellige behandlinger og lægemidler videre til den næste generation.

Hvad tænker du om begrebet “heksejagt”?

Jeg har kaldt butikken for The Witches Brew, fordi jeg er jordmoder. Dengang, hvor der var faktiske heksejagter, var jordmødrene blandt dem, der blev jagtet. Man så dem som troldkvinder eller hekse, fordi de tog magten. De havde viden om, hvordan vi passer på familien, og når de hjalp til ved fødsler var børnedødeligheden langt lavere, end når mandlige læger tog sig af kvinderne. Det var især, fordi lægerne lavede obduktion, operation og fødsler med det samme udstyr, uden at sterilisere det efter brug. Det forøgede risikoen for infektioner, og det slog mange mennesker ihjel. Jordmødrene kogte deres værktøj og vaskede deres hænder, så risikoen for infektion var en del lavere. De brugte forskellige tilgange. Derfor hedder min butik The Witches Brew.

Synes du, det er frustrerende, at udtrykket bliver approprieret af folk som Donald Trump?

Jeg synes, det er endnu et billede på, hvor ignorante de er omkring alting. I det store billede kan du kalde tingene, hvad du har lyst til, men hans beslutninger går ud over enkeltpersoner i samfundet på den mest ulækre måde, så at bruge ordet “heksejagt” er bare et bevis på, at de ikke aner, hvad de snakker om og er ligeglade med fakta.

Genevieve Kay, heks, psykisk healer

VICE: Hvad betyder heksejagt for dig?

Genevieve Kay: På grund af de forskellige patriarkalske religioner, der har taget magten, forstår vi ikke rigtig, hvad en heks er. Alle er bange for en magisk kvinde, alle er bange for en kvinde med selvtillid, som ikke finder sig i noget pis. Jeg tror, at misogyni er et nedgroet problem i vores samfund.

Hvad synes du om, at en magtfuld mand som Donald Trump bruger udtrykket?

Jeg synes, at alt Donald Trump har gjort, for at vinde valget er forkert. Han har mobbet Hillary Clinton gennem hele valgkampen, og jeg synes vi lidt af det samme, dengang hekse blev brændt på bålet.

Så du føler måske i højere grad, at der var en heksejagt mod Hillary Clinton?

Helt bestemt. Hendes mand fik et blowjob i Det Hvide Hus, og hun blev sammen med idioten. Hun tilgav ham, hun er mere kvalificeret, hun har en uddannelse, hun har været Udenrigsminister, så hvordan helvede endte det røvhul med at vinde? Jeg forstår det simpelthen ikke. At være heks er en meget kvindelig og feminin ting. En heks er historisk set en healende kvinde. Trump føler sig truet af det, han ikke har magten over. Han har masser af penge, og han er et røvhul. Forstår du, hvad jeg mener? Det er en heksejagt, men ikke mod ham.