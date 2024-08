Vi spurgte hvide mennesker med dreads: ”Hvorfor?”

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

Af alle de upopulære modetrends, som hvide mennesker kastede omkring sig i 2017, var dreadlocks nok en af de største. Enten fordi dreads er lig med beskidte, dovne hippier, der stinker af skunk, eller fordi de er kulturelt stødende. Især det sidste.

Videos by VICE

Som Miley Cyrus fandt ud af, da hun rodede den traditionelle Mapouka-dans og twerking sammen, eller da en Victoria’s Secret-model var iført en indiansk hovedbeklædning i 2012, eller da en hel flok modeller fra Victoria’s Secret gik rundt med afrikanske perlekranse, så er kulturel appropriation ikke lige så acceptabelt, som det har været. Faktisk er det en meget effektiv metode til at pisse folk af.

Hvordan har hvide mennesker det egentlig med det? Synes de deres dreads er beskidte eller kulturelt upassende? Vi spurgte nogle af dem, for at finde ud af det.

Tasha, 25

Har haft dreads i næsten to år

VICE : Hey Tasha, du har sikkert læst masser af artikler som 7 Reasons Why White People Should Not Wear Black Hairstyles eller Dreadlocks Are Not OK for White People to Have. Period på nettet. Hvad synes du om den slags?

Tasha: Jeg har aldrig hørt nogen sige sådan noget. Dreadlocks er en frisure, der trækker tråde fra det gamle Grækenland til Egypten, og en af de første fremstillinger af dreadlocks, er i billeder af den hinduistiske gud Shiva. Og ja, dreadlocks er i dag populære i rastafari-kultur, og det er populært blandt sorte, fordi det er godt til at holde deres hår på plads, men det opstod ikke der. Hvis det var opstået udelukkende i deres kultur, så kunne jeg forstå det. Det, der irriterer mig ved de artikler, er, at jeg har talt med mange sorte mennesker omkring det her, og der har aldrig været nogen, der havde et problem med hvide mennesker med dreads. Faktisk giver sorte mennesker mig næsten altid ros for mine dreadlocks. Jeg oplever, at det mest er hvide retfærdighedskrigere på nettet, der brokker sig og ser det som et problem.

Fortæl mig om dine dreads. Hvordan fik du dem?

Jeg har altid syntes, at det var virkelig pænt, og jeg gik rundt i fem år og ønskede at få dem. Jeg hader også at rede mit hår. Da jeg var ude at rejse, besluttede jeg mig for endelig at få dem, så jeg ikke hele tiden skulle passe mit hår. Selvom de faktisk skal passes ret meget. Dreads er behagelige, og de får mig til at slappe af. Jeg barberer mig i siderne, så jeg kan få luft til hovedet, og mine dreads ikke falder ned i hovedet på mig. Det ville være fedt, hvis dreads blev mere udbredte og ikke kun blev forbundet med hippier. Der er nemlig mange, der bare får dem, fordi de synes, de er pæne og praktiske.

Okay, ærlig talt: Jeg synes kun dreads er for folk, der ryger bong hele dagen og lugter af og sved. Undskyld.

Jeg ryger altså ikke fed. Jeg går i bad hver dag, og går meget op i min hygiejne. Jeg hader at sidde og stene, og jeg hader dem, som gør. Næsten alle de stoners, jeg kender, har faktisk ikke dreads. Det kan godt være, det er tilfældet i nogle lande, men ikke i mit liv i hverken Storbritannien eller Australien.

Hvilket råd vil du give til folk, der læser dit svar og er så overbevist, at de selv vil have dreads?

Tænk over det i et stykke tid, og hvis du stadig har lyst, så gør det. Man forpligter sig til en del, men nu tror jeg ikke, jeg bare kan få almindeligt hår igen.

Gregory, 25

Har haft dreads i otte år

Hey Gregory, synes du nogensinde, det er kulturelt upassende, at du har dreadlocks?

Jeg har aldrig prøvet, at nogen havde et problem med dem. Jeg er vokset op ved stranden i en surfkultur, så jeg har svømmet i saltvand med krøllet hår i årevis. Det er stort set umuligt ikke at få filtret hår, så dreadlocks virkede som en praktisk løsning. Det var inden jeg overhovedet anede, at der var noget, der hed rastafari. Jeg vidste heller ikke, at dreadlocks havde kulturel betydning for sorte mennesker, fordi jeg voksede op med, at de var over det hele. Den eneste gang, jeg har hørt folk tale om det, var efter hele misæren med den indianske hovedbeklædning. Vi lever i det 21. århundrede, og vi er kommet udover at holde fast i kulturel semantik. I stedet for politisk korrekt smålighed burde vi fejre kulturel mangfoldighed. Så indtil en sort person kommer med en god grund til, hvorfor jeg er ufølsom med den her frisure, så beholder jeg dem. Jeg synes også, det er det modsatte af kulturelt fremskridt, når folk siger, at ’dreads kun er for sorte mennesker’.

Du har haft dreads i otte år. Det er længe. Rigtig længe.

Jeg begyndte på mine dreads, da jeg var 17. Jeg havde haft lyst til at få dem i årevis, men min mor ville ikke give mig lov. Hun sagde også, at jeg ikke måtte få tatoveringer eller ryge cigaretter, og alle de ting har jeg også gjort, så måske var det en slags oprør. Jeg har virkelig haft det ambivalent med dem på det seneste og har været tæt på at klippe dem af, men nu er jeg glad for, at jeg ikke gjorde det, for jeg kan lide dem igen. Jeg synes, de er behagelige, og jeg kan lide æstetikken. Når man har haft dem så længe som mig, bliver de en del af ens personlighed, og jeg er glad for, jeg beholdt dem.

Vil du kalde dig selv for neo-hippie?

Der er en grund til at stereotyper findes, og jeg har bestemt kendt mange beskidte, hashhoveder med dreadlocks. Men jeg er ikke selv sådan.

Katie, 26

Har haft dreads i tre måneder

Hey Katie, synes du kun dreads er for sorte mennesker?

Folk går automatisk ud fra, at dreads en en del af en Bob Marley/Rasta-kultur. Men jeg synes, de er et personligt valg, som ikke har meget med kultur at gøre. De er efterhånden ret mainstream: Basketballspillere, sangere og alle mulige andre har dreads.

Hvorfor fik du dem?

Jeg ville have dreads, siden jeg var barn, for jeg voksede op et sted, hvor alle surferne rendte rundt med deres blonde dreads. Dreads er såååå praktiske. Man vasker håret en gang om ugen, sprayer det, og det er det. Jeg kunne godt tænke mig, at de var længere.

Hvad er den mest nederen kommentar, du har fået?

Jeg er ret træt af folk, der tror, at mennesker med dreads er uhygiejniske, ikke går i bad, eller ikke vasker hår.

Hvornår gik du sidst i bad?

Jeg går i bad hver dag.

Godt at vide. Du sagde, at din mors familie er russisk, og at din fars er tysk. Det er da en underlig kombination for en person med dreads.

Jeg er nok den første tysk/russer med dreads. Jeg kan sikkert ikke tage til Rusland. De stener mig, hvis jeg går rundt i offentligheden med den her frisure.

Josh, 21

Hey Josh, hvor længe har du haft dine dreads?

Skulderlængde.

Hvad? Nej—hvor lang tid har du haft dreads?

Ah. Siden december sidste år.

Hvorfor fik du dem?

Har du nogensinde set en person med dreads, som ikke bar dem med ynde? Nej, det har du ikke. Dreads klæder alle, de er fantastiske. Jeg elsker dem.

Hvad med Justin Bieber? Det lignede en høstak.

Jeg synes virkelig, de klædte ham. Seriøst.

Tror du, jeg ville se godt ud med dreads, med mit prætentiøse, franske ansigt?

Jeg kan sagtens forestille mig dig med dreads, og det ville se fantastisk ud. Det ville det virkelig!