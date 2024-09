Vi spurgte immigrationseksperter, hvordan Trumps forbud mod muslimer ville fungere i praksis

Denne artikel blev oprindelig udgivet af VICE USA



Mandag, dagen efter det voldsommeste masseskyderi i amerikansk historie, holdt den førende republikanske præsidentkandidat Donald Trump en tale, der tilsyneladende handlede om hans planer for at bekæmpe hjemlig terrorisme, og hvor meget bedre hans tiltag er i forhold til hans formodede demokratiske modstander, Hillary Clintons. I virkeligheden handlede talen dog, ligesom alt andet Trump siger, om immigration.

Han gentog sine tidligere planer om at forbyde muslimsk indvandring og erklærede, at hvis han blev valgt som præsident, ville han have “magten til at forhindre adgang til landet for en hel klasse af personer,” og at han ville bruge den magt til at holde alle mennesker “fra områder af verden, hvor der beviseligt er tradition for terrorisme mod USA” ude af landet.

Trump forklarer, at det rent praktisk betyder at forhindre enhver adgang for “radikale islamiske terrorister” – folk, som med hans ord “sender kvinder i lænker og dræbe bøsser” og “forsøger at overtage vores børn.”

“Radikal islam er på vej til landet,” advarede han. “Og det kommer. Med de her mennesker kommer det.” Alt i alt var det den mest aggressive 30-minutters skræmmekampagne, vi har set i hele valgkampen, ladet med hadske angreb på Hillary Clinton og tvivlsomme, skræmmende historier om det amerikanske immigrationssystem. I de følgende dage har Trumps modstandere, herunder en tændt Barack Obama, højlydt fordømt hans udtalelser. Selv Trumps eget parti ligner nogen, der ikke helt ved, hvad de skal gøre med en kandidat, som tror, at et “forbud mod muslimer” er effektiv national sikkerhedspolitik.

Men Trump er ligeglad – han virker meget glad for idéen. Så for at finde ud af, hvordan forslaget egentlig ville se ud i praksis, tog jeg kontakt til to immigrationseksperter – Muzzafar Chishti, direktør for Institut for Migrationspolitik ved New York University School of Law, og David Martin, konsulent i immigrationspolitik og professor i international ret ved University of Virginia. De to interview foregik hver for sig.

VICE: Lad os forestille os, at Donald Trump bliver valgt som præsident. Hvor let ville det være for ham at indføre sit immigrationsforbud?

David Martin: Først og fremmest vil der være stor modstand fra mange fronter. Der vil måske være et forsøg fra Kongressens side på at nægte at finansiere visse typer politik, især dem, som har kæmpemæssig indflydelse på amerikanske vælgere. Der vil være en del af den slags, før man kan implementere loven i sin endelige form.

Lad os forestille os at Trump går videre med sin plan. Kan den rent faktisk implementeres?

Martin: Selve implementeringen vil være at afbryde al immigration fra de og de lande, indtil vi har fundet en løsning. Det er faktisk ret nemt – vi skal bare lukke immigrationskontorerne i de pågældende lande. Det, som ville være virkelig svært for udenrigsministeren, er det ufattelige diplomatiske bagslag, det vil give på så mange fronter. De vil indføre indrejseforbud mod os til gengæld.

Hvad ville de være så vrede over?

Martin: Der vil være amerikanske forretningsmænd og folk, som rejser i disse lande, folk, der har familie der, tværnationale ægteskaber. Der vil være sønderlemmende kritik fra mange fronter indenfor USA, så længe man ikke kun går efter lande, vi ikke har diplomatiske forbindelser med i forvejen, såsom Nordkorea og Yemen. Og han taler ikke om at stoppe der.

Hvilket land, tror du, vil brokke sig mest?

Martin: Saudi Arabien—hele energisituation. Man kan slet ikke begynde at fatte de diplomatiske komplikationer, det ville medføre. Forestil dig, at du er den saudiske konge. Tænker han “jamen, selvfølgelig forstår vi, Donald”? Nej! Et af deres første tiltag ville være at begrænse amerikansk adgang. Derpå begrænsninger på forretningsforbindelser og alle former for handel. Jeg ved ikke nok om detaljerne til at vide præcis, hvordan det ville gå, men det ville blive betragtet som stærkt krænkende. Der ville være stor mobilisering indenfor de lande for at tage drastiske skridt for at besvare beslutningen. Det er den slags bagslag Udenrigsministeriet kommer til at kæmpe med.

Vil der opstå andre hovedpiner for Udenrigsministeriet?

Muzaffar Chishti: Man kan påstå, at flere forskellige grupper fra Tjetjenien er terrorister, og så er alle i Rusland altså indbyggere i et terrorområde? Der er tydelige beviser på terroristaktivitet mod amerikanere i Frankrig. Skal vi så forbyde adgang for alle fra Frankrig?

Hans konkrete plan indtil videre involverer at forhindre adgang fra områder med “en beviselig tradition for terrorisme” mod USA. Har vi ikke allerede lignende tiltag i forhold til nogle lande?

Chishti: Enhver europæer, som kommer til USA og har været i Iran indenfor de sidste fem år, skal have et visum. Så vi har allerede indført nogle af disse regler. Politiske beslutninger baseret på generaliserede associationer omkring bestemte lande er en del af vores nuværende immigrationspolitik.

Der var en immigrationsforordning i Homeland Security Act fra 2002, som Kongressen gennemførte efter 11. september. Hvordan fungerede det?

Chishti: Vi var kommet frem til, at al-Qaeda var den gruppe, der angreb os 11. september, så det var grundlaget for den beslutning. Vi udvalgte 25 lande og fik folk til at registrere sig – 24 af de lande var det, vi kalder hovedsageligt muslimske lande.

Den grundlæggende konklusion var, at det ikke gav noget gavnligt til den nationale sikkerhed. Det hjalp os ikke til at udpege nogen, der var direkte relateret til terrortrusler. Omkring fire mennesker blev tilbageholdt og efterforsket for en sikkerheds skyld. Anklager mod alle fire blev droppet, så vidt jeg husker. Så det er det nyeste eksempel, og det bliver vidt og bredt betragtet som en fiasko.

