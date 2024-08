Vi spurgte kvinder, hvordan de egentlig har det med engangsknald

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Det er en misforståelse, at engangsknald skulle være opstået i 60’erne, da man opfandt p-pillen, og tanken om ‘fri kærlighed’ opstod. Engangsknald har eksisteret lige så længe som menneskeheden. I oldtiden havde alfahanner sex med utallige kvinder. De efterlod dem med afkom, som de kunne tage sig af og opdrage, for de var overbevist om, at det var det eneste, kvinder kunne bruges til. De mindre attraktive mænd havde dog ikke mulighed for at være nogle egoistiske røvhuller, så de sørgede for at give kvinderne mad og tag over hovedet til gengæld for seksuelle ydelser. De var loyale overfor hinanden og opdragede børnene sammen. I sidste ende kunne de fleste mænd og kvinder bedre lide sidstnævnte løsning, og sådan grundlagde vi det smukke familiekoncept.



Jeg fortæller alt det her for at illustrere, at der er mange grunde til at kvinder foretrækker sex i faste forhold, og det har ikke kun noget at gøre med forplantning. Nogle af os har en meget kompliceret holdning til engangsknald, mens andre nyder det i fulde drag. For at forstå de forskellige syn på sagen spurgte jeg en masse kvinder, hvordan de har det med engangsknald.

Sarah, kundechef, 23 år

Da jeg var yngre, var jeg på jødisk sommerlejr, og der scorede alle hinanden. Så engangsknald er ikke noget eksotisk for mig.

Når jeg ser tilbage på mit forhold, kan jeg godt konkludere, at sex nok er bedre, når man har følelser for hinanden. Men orgasmer er altid virkelig dejlige. Første gang jeg, havde sex med en fyr, jeg ikke kendte, følte jeg mig helt magtfuld over, at jeg havde gjort det med en tilfældig fyr. Jeg ved ikke engang, hvad han hedder til efternavn.

Jeg tænker nogle gange, at engangsknald er ligesom en byttehandel, især hvis vi ikke putter eller gør noget som helst bagefter. Det bedste engangsknald jeg har haft, var med en fyr, der virkelig bekymrede sig om, hvad jeg kunne lide. Det var dejligt. Jeg vil helst have, at man kan mærke nogle følelser, også selvom det kun er én gang.

Ali, 19 år

Jeg havde egentlig ikke tænkt mig at have sex med tilfældige. Vi var begge småfulde, og så skete det ligesom bare. Jeg havde aldrig troet, at det skulle blive til mere. Jeg vil til hver en tid foretrække sex i et fast forhold frem for engangsknald. Jeg vil gerne være afslappet med ham, jeg er sammen med, og være sikker på, at han ikke er seriemorder. Engangsknald kan måske godt gøre en glad i et par minutter, når man kommer – men det er jo langt fra en garanti, og jeg ville ikke kalde det glæde. Jeg ville kalde det en transaktion.

Raylene, ejendomsmægler, 21 år

Jeg er for ung til at have haft et rigtig seriøst forhold, men nogle gange finder jeg fyre, som er virkelig lækre. Hvis jeg kan mærke en god stemning mellem os, gør jeg det. Jeg forventer aldrig, at der kommer noget særligt ud af det. Jeg har aldrig fået følelser for en person, jeg knaldede med, og jeg ved, at jeg i hvert fald aldrig kommer til at finde en kæreste på den måde. De fyre, der har lyst til at have sex lige så snart de møder dig, er sjældent de samme fyre, som har lyst til at have et seriøst forhold. Engangsknald gør mig glad, hvis jeg gør det, når jeg er ædru. Det gør sex generelt, men det er også følelsen af, at jeg selv vælger at gøre det, og ingen tvinger mig til noget. Jeg gør det kun med ældre fyre, som er nede på jorden, for de går ikke rundt og blærer sig til hele byen bagefter. Det håber jeg i hvert fald ikke.

Lily, 22 år

Jeg har mødt alt for mange mænd, der ikke er i kontakt med deres følelser, så jeg foretrækker engangsknald frem for et parforhold, der er psykisk hårdt. Jeg er en meget seksuel person, og jeg mener, at mine behov skal tilfredsstilles. Det kan godt være, at jeg er løsrevet fra mine følelser, fordi jeg har haft nogle dårlige oplevelser, men jeg gider ikke finde mig i noget misogynt pis mere!

Prab, studerende, 19 år

Meningsløs sex, eller tanken om, at man kan gøre det, helt uden følelser og betænkeligheder, er ikke så nemt, som det lyder. Jeg foretrækker at have sex i et fast forhold. Det er smukt, og der et punkt, hvor man kan mærke en sjælelig forbindelse til den anden. Man stoler på den anden person, man føler sig tryg, og man kan være sig selv. Den eneste grund til, at jeg ikke er afvisende overfor engangsknald, er, at det kan være svært at finde kærligheden. Så bliver man nødt til at benytte sig af engangsknald for at blive tilfredsstillet seksuelt.

Mænd siger, at de elsker kvinder, men det første, de ser, er altid en kvindes krop. De elsker store bryster og røve. Hvis ikke jeg har det, er det svært at finde en, der kan lide mig – men jeg er ligeglad. Jeg kan godt lide mig selv, og jeg vil gerne selv bestemme, hvordan og hvornår jeg bliver tilfredsstillet. Når jeg knalder en tilfældig fyr fra byen, føler jeg mig magtfuld. Jeg føler, at jeg bestemmer, og kan sige lige, hvad jeg vil have. Det giver mig selvtillid, og jeg kan sige “ja! Jeg er alfa.”

Orgasmer gør en glad – det er helt naturligt. Det er skønt at blive tilfredsstillet. “Lykkelig” er måske et stort ord at bruge. Jeg bruger egentlig bare engangsknald for at stille mine lyster, indtil jeg finder en, som kan være min kæreste.

Aisha, studerende, 19 år

Jeg er ikke tryg ved at have sex med fremmede. Jeg har behov for at have en følelsesmæssig forbindelse. Hvis jeg har sex med en tilfældig, føler jeg mig svag og nederen. Jeg synes, at sex skal være noget, man deler med en person, man holder af, og jeg ville både føle mig ulækker og beskidt, hvis jeg havde sex med en person, jeg ikke havde følelser for. Jeg vurderer altid, om jeg har lyst til at have sex med en fyr, og hvis jeg har, gør jeg det. Sex gør mig glad, men tanken om engangsknald kan jeg ikke lide. Jeg synes, det er det værd at vente på den eneste ene. For selv hvis man har dårlig sex nogle gange, kan man i det mindste være trist over det sammen. Haha.

Lina, kommunikationsmedarbejder, 25 år

Man bliver afhængig af det. At have sex med mange mænd giver mig en følelse af magt, så længe jeg føler, at jeg styrer det. Men så begynder man at ville have mere. Man bliver følelseskold og vil bare gerne finde en at være sammen med. Det er en frygtelig form for depression, hvor man føler sig ensom, især hvis man er usikker og i sine følelsers vold, ligesom mig. Man har en tendens til at nøjes med det, man kan få, og for det meste er det mindre end man fortjener. Det ødelægger en.

Maria, 22 år

Jeg var lidt vild med en fyr, da jeg var 18, og en dag da vi hang ud, endte vi med at kysse og til sidst have sex. Jeg var ret glad bagefter. Det var første gang, jeg havde sex. Dengang tænkte jeg, at når først vi havde været sammen, ville vi bliver kærester, men sådan endte det ikke. Vi blev bare bollevenner. Jeg føler mig ikke magtfuld, hvis jeg har engangsknald. Jeg bliver mere ked af det nogle gange, for jeg tænker alt for meget over tingene. Så hvis jeg gør det, er jeg nede resten af dagen, og spørger mig selv, hvorfor jeg gjorde det, og hvad nu hvis det var lort? Hvis jeg stadig var 18 ville jeg måske nyde det, men nu hvor jeg er 22, gør det ikke rigtig noget for mig længere. Det er kun nogle få minutters nydelse.

Jeg har også haft nogle virkelig dårlige oplevelser. Da jeg var 19, var jeg på en bar og var lidt fuld og ensom, fordi jeg lige var kommet ud af et langvarigt forhold. Jeg så en fyr, som jeg begyndte at tale med, og vi endte sammen. Mens vi knaldede, spyttede han på min tå, slikkede på den og kom på den måde. Engangsknald kan være virkelig ulækre.

Pree, studerende, 25 år

Jeg har gjort det én gang, og jeg havde det så dårligt bagefter. Der var en fyr, som jeg var vild med, og selvom jeg var sammen med andre, var han hele tiden i baghovedet på mig, og jeg sammenlignede alle de andre med ham. Jeg var helt klar på at have sex med ham, og jeg håbede, at det kunne udvikle sig til noget mere. Det gjorde det ikke. Han ville bare gerne komme og var fucking ligeglad med, om det var godt for mig. Jeg kan stadig huske, at jeg græd, da jeg gik ud af hans lejlighed og tænkte, hvad fanden laver jeg? Er jeg hans elskerinde eller hvad? Det var den værste følelse, og jeg har aldrig lyst til at gøre det igen.

Aastha, arkitekt, 23 år

Jeg har aldrig haft et engangsknald. Jeg har ikke engang tænkt på det. Jeg er opvokset i et samfund, hvor det at have sex, eller overhovedet være sammen med nogen før ægteskab, er ilde set, så det er en udfordring at gøre tingene på sin egen måde. Man vænner sig til at leve efter de sociale normer. Jeg er en rigtig kvinde i en moderne verden, og jeg jeg ser ikke sex som målestokken for hverken modernitet, magt eller selvstændighed.

Nikki, kundechef, 27 år

Jeg har ingen følelser efter et engangsknald. Det er kun undervejs, at det er fedt. Jeg lever i nuet. Jeg lader ikke mine følelser styre mig. Jeg gør det aldrig, når jeg er påvirket af stoffer eller alkohol, og jeg har aldrig dårlig samvittighed. Hvis jeg har lyst, så gør jeg det. Det starter som regel med en afslappet snak i baren – om knap så afslappede emner.

Jeg tænder virkelig på dybe samtaler, og hvis jeg føler en forbindelse til personen, er jeg klar på at gå i seng med dem. Det gør ikke noget, hvis det bliver til mere, men det er ikke noget, jeg aktivt søger. Jeg tænker aldrig på parforhold, hvis jeg tager en fyr med hjem, for jeg ved, at den anden person også tænker det som en engangsforestilling. Jeg fik engang følelser for en fyr, og da jeg sagde det til ham, gjorde han det klart, at han ikke var interesseret i mig på den måde. Jeg så ham aldrig igen, for jeg ville ikke udsætte mig selv for unødvendig smerte. Jeg har styr på mine tanker og følelser, men jeg er ikke fuldstændig kold. Så for mig er engangsknald normalt en ret liderlig affære. Følelsen af, at det sker lige nu, og aldrig sker igen, gør mig helt høj.

Der er en vis fordømmelse forbundet med engangsknald. Det bliver set som en forkert ting. Men jeg synes, at alle dem, der lever deres liv efter sociale normer er dyr i bur, mens jeg er et vildt dyr. Jeg vil have, at livet skal være dynamisk og ikke stillestående. Det kan godt være, jeg en dag bliver gift, men jeg ser ikke ægteskab som målet i sig selv. De fleste gifter sig for at have sikkerhed og tryghed. Det er åbenbart ikke et mål for to mennesker, der elsker hinanden.

Melissa, PR-konsulent, 38 år

Jeg er uforbederligt monogam. Da jeg var 28, havde jeg lyst til at prøve et engangsknald for sjov. Han var ikke en mand, jeg ville være kærester med, men han var mega lækker. Det var tre fantastiske nætter. Sex var kunst. Men fordi jeg er den type, jeg er, kunne jeg ikke lade være med at blive skuffet. Han kunne godt lide mig, men han var ikke interesseret i et rigtigt forhold. Selvom jeg godt vidste det på forhånd, gjorde det alligevel ondt. Jeg følte mig afvist. Jeg havde tænkt, at jeg skulle prøve noget nyt, for jeg kunne mærke, at der ikke var gode udsigter for at blive gift og få børn. Så jeg tænkte, at jeg bare ville have det sjovt som frigjort kvinde. Jeg endte med at have det af helvedes til.

Jeg synes, sex er bedre, når man er i et forhold, men jeg beundrer de piger, som bare kan gøre det uden at få følelser for mændene eller sidde og tude bagefter. For mig er sex helligt. Men jeg ved også, at samfundet er gennemsyret af dobbeltmoral for mænd og kvinder.

Engangsknald kan ikke give en kvinde magt, for det handler om moral og ikke køn. Faktisk tror jeg, at resultatet kan være det modsatte, hvis man er for fri, for i sidste ende kommer det kun til at handle om manden. Han har det fint med at bruge din krop og skride igen bagefter for at finde en ny. Men hvis man er tilbageholdende og selektiv, får man magten, fordi man er mere uopnåelig. Du bliver eksklusiv, og det giver mere mening for mig – man har mere magt, hvis man siger nej til mændene, end hvis man bare hopper på hvad som helst. Kvinder, som har mange engangsknald, skal virkelig tænke over, hvad de gør. Hvis man har lyst til at gøre det, skal man gøre det af de rigtige grunde.

Filsan, studerende, 21 år

Jeg endte sammen med en, og det var ret ubehageligt. Jeg gjorde det på grund af gruppepres – jeg troede, at det var noget, jeg burde opleve. Desuden er jeg vokset op i en familie, hvor jeg fik at vide, at jeg skulle holde mig fra mænd, så jeg havde lyst til at prøve nogle ting af. Han var ikke en fyr, jeg normalt ville være sammen med – det var mere en slags forretningsaftale. Tak for i dag, vi ses aldrig mere. Religiøst og personligt synes jeg, at min mødom skal være min mands, for jeg tror på, at sex er helligt.

Jeg synes ikke, kvinder bør have engangsknald, bare fordi mænd gør det. Sex er andet og mere på det individuelle plan, for der er masser af mænd, der kun har lyst til at have sex i faste parforhold. Så jeg tror ikke på, at engangsknald gør dig hverken stærkere eller svagere – hvis man er en stærk person, vil man blive ved med at være stærk. Hvis man føler sig stærkere eller svagere, har man nogle mentale problemer, man skal forholde sig til, og finde ud af, hvad man kan lide, og hvad man ikke kan lide. Man skal passe på sin krop og være glad for sig selv. Først da er man klar til at dele sit liv med en anden eller at kaste sig ud i sex med tilfældige. Man skal gøre det for at tilfredsstille sine seksuelle behov – og kun derfor.

Nancy, festarrangør, 24 år

Første gang, jeg gjorde det, var også den eneste gang. Jeg synes, det var fedt, og jeg glemmer det aldrig, for det endte præcis, som jeg gerne ville have. Vi har været sammen i to år nu. Seksuel frigjorthed er nice, men det er sex med den person, man elsker, og har lyst til at have sex med, der gør en lykkelig. Jeg synes, det er er vigtigt at have en god og kærlig familie. Det er vigtigere end noget andet.

Jumoke, markedsanalytiker, 28 år

Jeg havde dårlig samvittighed, da jeg havde været sammen med en fyr efter en fest. Jeg er den slags person, der ventede med at have sex til efter ægteskabet, selvom jeg var kærester med den mand, jeg giftede mig med, i fem år. Jeg mener ikke, at sex er den vigtigste del af et forhold – det er kommunikation. Sex er en stor ting og ikke noget, man bare gør med tilfældige. Der er alt for mange negative ting, der følger med de få minutters nydelse som for eksempel graviditet og sygdomme. Det er ufatteligt, at man kan synes, det er det værd.

Jeg har altid været meget bevidst om det ansvar, jeg har over for mig selv, og derfor har jeg aldrig været egoistisk nok til at have sex med tilfældige mand. Jeg var meget bevidst om den fremtid, jeg ville have, og den type mand, jeg gerne ville giftes med, og det havde jeg ikke lyst til at ødelægge med et engangsknald. Jeg fortryder ikke, at jeg ikke gjorde det. Jeg tror på at have en familie. Verden er ikke så stor, og den slags bider dig i halen. En person, man er sammen med, kunne vise sig at være din mands ven. Nogle mennesker slipper afsted med det, men hvis ingen ved noget om det, ved du det stadig selv, og så begynder du at sammenligne og have lyst til mere. Det er ikke lykken.

Liz, studerende, 23 år

Jeg har været sammen med en engang, men det blev ikke til sex. Jeg er virkelig bange for sexsygdomme, og hvis ikke jeg kan stole på personen, eller spørge, hvornår de sidst blev tjekket, vil jeg ikke tage nogen risiko. Selv hvis jeg har mulighed for at spørge dem, skal jeg være sikker på, at de giver mig et ærligt svar – det er vigtigt at have tiltro til hinanden. Derfor har jeg ikke engangsknald, for hvis en fyr gerne vil i seng med en, siger han hvad som helst. Der er mange, der mener, at sex er den vigtigste del af et parforhold. Men hvis du har tænkt dig at bo sammen med personen for altid, bliver sex mindre vigtigt. Nogle tror, at hvis ikke man knepper som kaniner, så fungerer det ikke, og man har et usundt forhold. Der er så mange kuldsejlede ægteskaber, fordi folk tror, at hvis ikke de har sex, så er forholdet dødt.

Jeg er ikke religiøs, men jeg er opdraget som katolik, så jeg får hurtigt overbevist mig selv om, at hvis jeg har sex med tilfældige mænd, er jeg en luder. I skolen fik vi at vide, at hvis man er billig, ender man som et forsuttet bolsje. Vi fik at vide, at vores samtykke er den ultimative præmie, og hvis vi bare giver det væk til alle og enhver, har vi givet vores største værdi væk. Men det er langt ude, for siden hvornår er vores seksualitet det mest værdifulde? Det kan godt være, at piger kaster sig ud i engangsknald, men hvis de godt kan lide en fyr, siger deres veninder altid: “Hvis du vil have, det skal blive til noget, skal du ikke have sex med ham på første date.”

Anna, kontorbestyrer, 24 år

Jeg kom sent i gang, og på det tidspunkt, var der opstået apps og hjemmesider, jeg kunne bruge – og jeg var altså ikke på udkig efter kys. Jeg blev helt sikkert glad af sex. Det var ikke altid vildt godt, men det var selve jagten, der var det spændende. Jeg havde gang i så mange fyre, at hvis en af dem sagde nej, så spurgte jeg bare en af de andre. Sex med alle mulige mænd kan helt sikkert give en kvinde en følelse af magt – det gjorde det for mig. På en måde føltes det, som om jeg havde nøglen til det hele. I gamle dage, og til dels stadigvæk i visse kredse, bliver kvinder udskammet, når de er promiskuøse. Hvis du er ligeglad, og selv bestemmer over din krop, er det dig, der har magten.

Jeg tænkte altid, at jeg følte mig stærkere, når jeg var sammen med fyrene, men der var tidspunkter, hvor jeg faktisk godt kunne lide ham, og jeg syntes, at han behandlede mig rigtig skidt. Man føler sig egentlig kun svag, hvis der er følelser indblandet. Men mest af alt følte jeg mig som en kvinde. Jeg har lyst til sex, og det får jeg, og jeg venter ikke på, at nogen kommer til mig.

Jeg har haft gode og dårlige oplevelser. Der er mange, jeg husker tilbage på med glæde, men der er også nogle, hvor jeg gyser ved tanken. Der er alt for mange, der forsøger at snige den ind i røven ved et “uheld”. Jeg kan faktisk godt lide analsex, men spørg dog først, mand!

Der var også en fyr, der tog kondomet af midt i det hele. Mange fyre prøver at imitere porno, som tydeligvis er lavet til mænd, og der var en fyr, der prøvede at kneppe mine bryster, som altså er meget små. Så han gned sådan set bare sin pik mod mit bryst. Der var også en fyr, hvis telefon blev ved med at ringe, mens vi havde sex, og han ignorerede det bare, indtil han ikke kunne holde det ud længere og endte med at tage den. Han lagde hurtigt på, vi fortsatte, og det er seriøst noget af det bedste sex, jeg har haft. Bagefter fortalte han mig, at det var hans far, der ville fortælle, at hans bedstemor var død. Det var en mindeværdig Valentinsdag.