​Vi spurgte kvinder over hele Europa, hvad de bliver tiltrukket af på Tinder

Derfor besluttede vi os, med det in mente, for at spørge kvinder fra hele Europa, hvad de bruger Tinder til, og hvad der kan få dem til at swipe til højre eller venstre.

PAZ, 22, LONDON

VICE: Hvad er det største Tinder turn-off for dig?

Paz: Et billede af dem, hvor de poserer med et eller andet åndssvagt, en flaske champagne eller sådan noget. Et eller andet, der får dem til at ligne en douchebag. Jeg kan ikke lide, når deres første billede allerede er noget, hvor de skal blære sig. Det kan også være, hvis de sidder på en bil eller sådan noget og prøver at være seje – det er så tåkrummende. ‘Ellers tak,’ tænker jeg bare!

Hvad ville få dig til at swipe til højre?

Måske et billede af dem, der smiler og har det sjovt. Jeg kan virkelig godt lide hunde, så også hvis de har en hundehvalp. Generelt bare et virkelig afslappet billede, hvor de ikke prøver for hårdt. Og et billede af dem selv – ikke et gruppebillede, fordi så aner man ikke, hvem der er hvem.

Hvad ville give dig lyst til at tale med en fyr?

En oprigtig første replik. Mere end bare et ‘hej’. Mere sådan noget: ‘Hvad laver du?’ Jeg har en virkelig beskrivende profil, så det hjælper, hvis de nævner noget, der står skrevet i min profiltekst. Jeg dyrker meget sport, så hvis de for eksempel siger, ‘Hvilken slags sport kan du godt lide?’, så tænker jeg, den her person har faktisk taget sig tid til at læse min profiltekst. De har et oprigtigt ønske om at lære noget om mig, ikke bare sådan noget: ‘Hey, DTF?’

Hvad synes du ville gøre en profil virkelig uinteressant? Hvad ville få dig til at swipe til venstre?

Der er mange fyre, der skriver deres højde på deres profil. Din højde er nok ikke det første, jeg ville spørge om. Eller når folk skriver ting som: ‘Jeg skal på ferie til Malaga, Malaga 2k16!’ – alle er ligeglade, dude.

Hvad ville få dig til at sige ja til en første date?

Hvis de tager initiativet til at mødes og har en holdbar plan. Jeg kan virkelig godt lide, når fyre er sådan: ‘Vil du med på det her sted, jeg har hørt, at det skulle være ret godt.’ Jeg kan ikke lide, når folk inviterer en ud og så prøver at få en til selv at bestemme, hvad der skal ske. Hvis de ikke har styr på, hvor vi skal hen, har de så overhovedet lyst til at mødes?

DENNISA, 24, PARIS

VICE: Hvor længe har du været på Tinder?

Dennisa: Jeg er ikke på Tinder længere, men jeg brugte det en hel del sidste sommer.

Hvad fik dig til at downloade appen?

Jeg var single, var lige flyttet til Paris og kendte ikke nogen. Jeg tænkte, at det kunne være fedt at møde nye mennesker.

Så det var ikke bare for at flirte?

Nej, bare for at møde nye mennesker. Jeg matchede med turister, folk fra udlandet ligesom mig, som jeg kunne tage rundt i Paris med og se ting.

Endte du med at møde mange nye mennesker?

Ja. Jeg kommer fra Indonesien og er muslim. Jeg mødte en fyr under ramadanen, der ville konvertere til islam. Vi boede sammen i en måneds tid. Men udover ham blev det aldrig til mere end en første date.

Hvad giver dig lyst til at swipe højre?

Jeg kan ikke lide lyshårede drenge. Så, også selvom personen ikke er pæn, hvis de har fede, kunstneriske billeder, er der større sandsynlighed for, at jeg swiper til højre. Jeg arbejder med mode i mediebranchen, så billeder betyder en hel del for mig.

Er der noget, der kan pisse dig af?

Jeg er asiat, så jeg hader, når drenge, jeg har matchet med, siger ting som: ‘Jeg har aldrig været sammen med en asiat før’ eller: ‘Jeg kan godt lide formen på din mund.’ Det irriterer mig, at de insisterer på at sige det og bare gerne vil have krydset en asiatisk pige af deres liste. Hvad rager det mig, om du har været sammen med en asiatisk pige, bro?

MARGHERITA, 23, MILANO

VICE: Hvornår begyndte du at bruge Tinder?

Margherita: Jeg brugte det sidste år i et par måneder. Jeg ville møde nye mennesker og var nysgerrig efter at se, hvordan det fungerede. Så fik jeg en kæreste og slettede det.

Og hvordan fungerede det så for dig?

Det fungerede faktisk ikke specielt godt. Jeg havde 10-20 matches, men var kun ude med en pige én gang. Hun var ret mærkelig, men også virkelig kedelig. Jeg flygtede midt i daten.

Hvor ofte brugte du det?

Når jeg kedede mig – i bussen eller mens jeg så fjernsyn derhjemme, ligesom alle andre sociale medier.

Du er biseksuel. Går du efter drenge eller piger på Tinder?

Tinder fungerer ligesom det virkelige liv for mig. Jeg tjekker både drenge og piger ud, men når det kommer til stykket, går jeg efter piger.

Hvad skal et profilbillede kunne?

Jeg skal kunne lide hendes ansigt og hendes attitude. Jeg kan ikke lide selfies, der er for sexede eller provokerende. Jeg kan godt lide piger, der ikke er generte og er glade for deres kroppe. Det er da fedt, hvis de har lyst til at vise sig frem, men så skal det bare ikke være for meget. Det er ofte en meget, meget hårfin grænse.

Betyder profilteksten noget for dig?

Jeg læser den kun, hvis jeg ikke er helt sikker på billedet.

Har du en scorereplik?

Nope, ingen scorereplik. Hvis jeg virkelig kunne lide nogen, ville jeg skrive til dem, ellers venter jeg bare på, at folk henvender sig til mig. Jeg prøver at blive venner med den anden person først. Hvis de er sjove at chatte med, kan vi tage ud og få en øl.

LOIS, 24, AMSTERDAM

VICE: Hvorfor downloadede du Tinder?

Lois: Jeg var single, og det virkede sjovt. Det var nok mest, fordi jeg kedede mig, men også fordi jeg var virkelig nysgerrig efter at have hørt alle succeshistorierne. Men mest bare for at have noget at lave, mens jeg sidder og skider.

Hvad synes du er det mest irriterende ved Tinder?

Billeder af fyre med katte. Det er så tydeligt, at det er for at vise, at de også har en blød, sød side. Det må alle da se lige igennem? Og kedelige fyre i kedelige skjorter – det er også et kæmpe turn-off.

Er der noget du godt kan lide ved appen?

Jeg havde et billede af mig selv som McDonald’s-klovnen, og det fik jeg nogle sjove reaktioner på. Der var for eksempel en fyr, der sagde: ‘Nice McMuffins’. Det syntes jeg var ret grineren.

Har du fået nogle dates ud af det endnu?

En gang, næsten. Fyren var ret lækker, men før daten sagde han: ‘Jeg er nødt til at indrømme noget; jeg har for nyligt taget en del på.’ Og jeg havde selvfølgelig hørt historierne om fyre, der er betydeligt tyndere på deres billeder, end de er i virkeligheden, så jeg endte med at takke nej.

IRIS, 20, BUKAREST

VICE: Hvordan endte du med at installere Tinder?

Iris: Jeg havde lige slået op med min kæreste. En ven så, at jeg var trist, og foreslog mig at prøve den her app.

Hvordan gik det så?

Jeg mødte min nuværende kæreste på Tinder. Vi talte sammen for første gang i januar og mødtes ansigt-til-ansigt en uge senere. Vi har været sammen lige siden.

Hvad kan du ikke lide ved Tinder?

Enhver med en smartphone kan bruge det. Jeg hader, at alle de her røvhuller tror, at de kan score piger med lamme profilbilleder og profiltekster. Du er nødt til at arbejde lidt for det, søde skat.

(VENSTRE) EMILY, 19, (HØJRE) PALOMA, 19, BERLIN

VICE: Emily, hvad har du brugt Tinder til indtil videre?

Emily: Jeg har ledt efter piger, men ikke til et forhold. Jeg ville bare gerne møde nye mennesker og prøve at have det sjovt med dem.

Hvor længe har du brugt Tinder?

Først brugte jeg det til at lede efter drenge i omkring en måned, men så afinstallerede jeg det. Senere vendte jeg tilbage til Tinder for at date kvinder. Jeg var kun på i tre dage – så mødte jeg hende (kigger på Paloma).

Hvad skal en profil så have, for at få dig til at swipe til højre?

Hvis det første billede er virkelig grimt, så kigger jeg ikke engang på de andre. Men med folk, der ser godt ud, kigger jeg også altid på resten af billederne. Med Paloma var det billederne. De var bare smukke. Ingen opstillede billeder eller selfies, men billeder, der viser hele personen – de ting, hun laver, og de ting, hun kan lide. Jeg kan også godt lide, når folk skriver om sig selv i stedet for bare at samle en masse kiksede citater.

Hvad frastøder dig?

Folk, der bare vil have sex. Jeg er heller ikke fan af redigerede billeder eller duckface.

Hvad er nogle af de værste ting, som folk har sagt til dig på Tinder?

Hvis du er en kvinde, der leder efter kvinder, så er der en masse piger, der er på jagt efter en tredjepart til en trekant. Det var mærkeligt, men det var det eneste negative.

Paloma, hvor længe har du været på Tinder?

Paloma: Omkring et halvt år, sporadisk. Nogle gange bruger jeg hele dagen på Tinder, andre gange glemmer jeg det i en uge. Jeg leder mest efter sex og sjov – men jeg skal have det sjovt først, før jeg er i humør til sex.

Hvad får dig til at swipe til højre?

Kriterierne er vel ret åbenlyse. Skønhed er vigtigt, og det er stil også. Hvis en pige er virkelig lækker, men går i grimt tøj, så takker jeg nej. Men hvis jeg ser en nogenlunde køn pige i fedt tøj, så fortæller det mig allerede en masse om hende. Jeg er ret ligeglad med de interesser, som folk skriver.

Hvilke slags positurer er bedst på billeder?

Hvis pigen er lækker, er det lige meget. Hvis hun laver et dumt ansigt, men hun er virkelig sød, så er jeg ligeglad. Men jeg kan ikke lide kropsbilleder, hvor man ikke kan se ansigtet. De mennesker kan roligt jogge videre, hvis du spørger mig. Jeg hader sådan noget. Hvis de ikke kan kigge ind i kameraet, viser det, at de er usikre på sig selv.

Hvad er den værste første besked, du nogensinde har fået?

Jeg boede i Barcelona på et tidspunkt. Der var en kvinde, der spurgte mig, om jeg havde lyst til at komme hjem til hende, dele en flaske vin og knalde på hendes sidste aften i byen. Jeg prøvede at stille hende nogle spørgsmål, men Tinder var så langsomt, at hun først fik alle beskederne dagen efter. Og faktisk ville jeg nok have sagt ja, hvis jeg bare havde kunne lære hende lidt bedre at kende ved bare at spørge om nogle enkelte ting. Så det var vel egentlig Tinders skyld, eller netværkets, ikke hendes.

KARiNA, 24, KØBENHAVN

VICE: Hvornår begyndte du at bruge Tinder?

Karina: Åh gud! Jeg har brugt Tinder i to år eller sådan noget. Jeg var i hvert fald på, da det var helt nyt i Danmark. Måske tre år.

Hvorfor bruger du Tinder?

Jeg startede med at bruge det for sjov. Det virkede nemt. Men så gik det pludselig rigtig hurtigt, og man kunne sidde og shoppe mennesker. Og man får likes! Det giver et selvtillidsboost.

Hvad går du efter på Tinder?

Jeg vil gerne have, at de passer ind i en bestemt form i forhold til deres udseende. Det er svært at forklare, men de må ikke være for flotte, men heller ikke for grimme. Hvis de er for flotte, har jeg næsten en idé om, hvilken type de er. Jeg føler mig sådan lidt som Guldlok – ikke for meget, men heller ikke for lidt.

Tager du på date med alle dem, du matcher med?

Nej, overhovedet ikke. Jeg tager også kun på date med dem, der spørger mig.

Er der en bestemt type, du går efter?

Jeg kan godt lide afslappede fyre. Og så må de gerne skrive noget sjovt i deres profiltekst. Og hvis de har nogle billeder af sig selv, hvor de er ude og lave noget sjovt. Det skal ikke være for seriøst og opsat.

Har billede og beskrivelse en særlig betydning?

Det har en enorm stor betydning. Begge ting skal spille.

Hvilken type kunne du aldrig finde på at like?

Dem, der lægger billeder op, hvor de ikke har noget tøj på. Og dem, der har for mange selfies. Jeg er heller ikke så meget til sport, så jeg ikke så meget til dem, der lægger en masse billeder op af den slags. Men det er også lige så meget, fordi jeg ved, at vi ikke vil passe sammen.

