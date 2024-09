​Vi spurgte mænd, hvornår de swiper til højre på Tinder

I sidste uge bad vi en række kvinder fra hele Europa om at fortælle os hvad det er der får dem til at swipe til højre. Du skal selvfølgelig læse det hele, men her får du lige den korte version: Værd anstændig af udseende, hav et foto, hvor du holder en hundehvalp, lad være med at have et foto, hvor du holder en hundehvalp og/eller vær ikke et røvhul.

I denne uge har vi så spurgt en række mænd fra forskellige byer i Europa om, hvad du kan gøre for at sikre at potentielle partnere får et godt førstehåndsindtryk af dig på Tinder.



WILL, 28, LONDON

VICE: Hvad fik dig til at downloade Tinder?

Will: Jeg ville møde nogle piger! Hvis jeg skal være helt ærlig, handlede det halvtreds procent om at få en hurtig date eller et hurtigt knald og halvtreds procent om at møde en potentiel kæreste.

Hvad er dit største turn off?

Piger der stiller for mange spørgsmål—når de grundlæggende tester dig og det føles som om, man udfylder et spørgeskema. Jeg foretrækker at starte ud med en stille og rolig hyggesnak.

Hvad får dig til at swipe til højre?

Jeg er til piger med mørkt, krøllet hår—og piger fra middelhavsområdet. Jeg elsker surmulende selfies. Hvis en pige tager en spejl-selfie, så skal hun kigge ind i kameraet, ikke ind i spejlet—det er faktisk et turn-off. Jeg sætter derfor pris på en sexet, forførende spejl-selfie, men det er også meget rart, hvis hun har nogle udendørs fotos på sin profil, så man kan se hende i sin helhed.

Det er pænt specifikt. Hvilket slags foto kan få dig til at swipe til venstre?

Dette vil sandsynligvis få mig til at fremstå helt forfærdeligt, men jeg kan virkelig ikke lide fjollede billeder. Jeg synes slet ikke, det er sexet, når folk ser fjollede ud. Jeg kan huske en pige, der havde et billede af sig selv klædt ud som klovn i forbindelse med halloween eller sådan noget. Hun poserede på en gakket måde, og jeg er helt sikker på, at hun var både sød og charmerende, men det synes jeg bare slet ikke er sexet. Jeg er en stille og rolig fyr, og jeg har helt sikkert selv nogle fjollede fotos, men jeg kunne bare slet ikke finde på at swipe til højre.

Hvad er den værste åbningsreplik?

“Hej” eller “Hey” er helt til grin. Og AKS [alder, køn, sted]. De informationer har du jo allerede. Jeg aner ikke hvad jeg skal svare til sådan en åbning.

AUDUN, 32, KØBENHAVN

VICE: Hvorfor bruger du Tinder?

Audun: Der var en af mine gay-buds, der fortalte mig om det. Det føles som en naturlig måde at date på. Jeg er ikke nødvendigvis mere seriøs på Tinder, men det er ikke så baseret på hook-ups.



Hvad ser du efter på Tinder?

Jeg kan ikke sige mig fri for, at jeg kigger efter en potentiel kæreste. Jeg har det desuden svært med en fyr, som virker for feminin. Jeg er mere til en maskulin type. Men æstetikken kan variere virkelig meget.

Hvordan opfører du dig?

Jeg er meget direkte, da jeg hurtigt kan gå kold på at chatte i flere timer. Hvis man har skrevet en lille smule i sin profil, er der en masse at gå ud fra.

Tager du på date med alle, du matcher med?

Nej, det er de færreste. Man matcher med mange, men det er sjældent, det bliver til meget mere. Men det er også lidt i perioder. Om vinteren sker der ikke så meget, men om foråret og sommeren er det anderledes.

ARISTRIDE, BARCELONA

VICE: Hvad kan få dig til at swipe til højre?

Aristide: Jeg har ikke ligefrem en type, og jeg går ikke alt for meget op i fotos. Man kan alligevel ikke lære særligt meget om en person ud fra deres profilbilleder. Jeg swiper derfor meget til højre og taler så bare med dem, jeg fået et match med.



Når du taler med piger, hvad gør dig så interesseret?

Altså, jeg kan virkelig godt lide piger, der er på udkig efter mere end bare sex—søde, respektfulde kvinder med en stærk personlighed.

Har du haft held med at finde den slags piger?

Ikke rigtig, de fleste af de piger jeg har mødt på Tinder ville bare have sex og ikke andet. Det er helt fint, så længe de er ærlige omkring det, men nogle af dem fortalte mig, at de var på udkig efter mere end det og skrev så aldrig tilbage, efter vi havde været sammen. Jeg ender så med at gøre det samme og bare bruge app’en til at finde noget uforpligtende. Det er den også rigtig god til, men jeg vil gerne have mere end det.

Så Tinder virker altså for dig?

Ja, men kun til at skaffe mig et hurtigt knald.

DAAN, 25, AMSTERDAM

VICE: Hvorfor har du Tinder?

Daan: Mest fordi det er sjovt. Jeg fik den, lige da den blev tilgængelig i Holland, og der kun var lokale på. Man faldt over alle de her mennesker, man allerede kendte. Det er en smule mere kedeligt nu, men jeg har faktisk fået en del venner gennem Tinder.

Bruger du den ofte?

Nej, ikke rigtig. For det meste bare når jeg er på tønden, så skider jeg og swiper.

Swiper du kun udfra det første billede?

Nej, jeg ser som regel de andre billeder igennem også. Mange piger gemmer på en “Tinder overraskelse”—altså, de har kun billeder fra halsen og opefter, så man skal altså lige kigge lidt flere billeder igennem, inden man tager en beslutning. Er det et match, så gælder det om at kigge hendes Facebook profil igennem også.

EMANUELE, 23, MILAN

VICE: Hvor længe har du været på Tinder?

Emanuele: Jeg været på Tinder i et års tid. Jeg er ret afhængig — når jeg vågner om morgenen, åbner jeg app’en nærmest automatisk, og jeg tjekker den flere gange i løbet af dagen.



Hvilke slags fotos kan du lide? Jeg kan lide originale og rene fyre — jeg hader posere. Hvis du kun viser muskler eller skærer ansigt, har jeg intet ønske om at lære dig at kende. Men jeg er også meget kræsen, hvad angår måden folk henvender sig til mig på.

Lad os tale om den perfekte måde at tage kontakt på.

Den perfekte måde at tage kontakt på er en varm og venlig måde — men ikke en overvældende måde. Jeg er ikke til fyre, der går lige på og hårdt. Der er nødt til at være en form for kemi med en fyr, hvis jeg skal have lyst til at møde ham eller have sex med ham.

Hvor mange fyre har indtil videre levet op til din standard?

Jeg har været ude med seks fyre, som jeg har mødt på Tinder, og de dates gik alle godt. Jeg tror, det har noget at gøre med, at hvis jeg mødes med nogen, så er det fordi, jeg rent faktisk ser noget potentiale i vedkomende.

MARVIN, 21, BERLIN

VICE: Hvad er du på udkig efter på Tinder?

Marvin: Jeg leder som regel efter noget uforpligtende, hvilket har virket fint indtil videre. Jeg nyder bare hvert et øjeblik og hvad end, der så sker. Jeg skriver ret meget med folk — sommetider er det interessant, andre gange knap så meget.

Hvad kan få dig til at swipe til højre?

Det er Tinder, og jeg forventer ikke at jeg finder min soulmate. Så hvis jeg kan lide hendes udseende, swiper jeg til højre. Hvis hun har et lamt pseudo-inspirererende citat fra en eller anden digter eller filosof i sin profiltekst, swiper jeg til venstre. Det er så upersonligt og kedeligt.

Hvad er den værste chat du har haft på Tinder?

Det var faktisk ret sjovt. Jeg skrev til hende, og hun svarede kun meget kort — et eller to ord. Det var så dumt — jeg er nødt til at kunne føre en samtale med en person. Så på et tidspunkt lod jeg bare være med at skrive til hende — og det var så der, hun bad om mit nummer.

PETRUŢ, 21, BUCHAREST

VICE: Hvorfor er du på Tinder?

Petruț: Af kedsomhed. Alle talte om det, og jeg var den eneste, der ikke var på. Jeg kan godt lide konceptet—man tager direkte kontakt til de piger man kan lide, og det gør det nemmere at finde sammen med dem.

Hvad er du udkig efter når du er på Tinder?

Jeg er på udkig efter min fremtidige kone. Ha, jeg laver sjov. Jeg er på udkig efter sex. Det ville være patetisk at finde sit livs kærlighed på Tinder.

Hvilke slags piger finder du som regel sammen med?

Jeg plejede at swipe til højre på piger, jeg hverken delte interesse eller venner med. Men jeg fandt hurtigt ud af, at man er nødt til at have noget til fælles. Der var for eksempel engang en pige, der kunne lide den samme uafhængige politiker som mig. Jeg lavede derfor en joke om politik, som brød isen og gav os noget at tale om.

JESSY, 21, PARIS

VICE: Hvad overbeviste dig om, at du måtte på Tinder?

Jessy: Jeg ville bare prøve det – jeg tænkte, det ville være nemmere at score damer. Jeg har aldrig rigtig haft problemer med at møde piger, men når du ikke har penge nok til at gå på barer og klubber, kan det være en god hjælp.

Går du op i, hvad pigerne skriver i deres profiltekst?

Jeg er altid nysgerrig efter at se, hvordan folk beskriver sig selv, men for at være ærlig går jeg ikke så højt op i det. Jeg ser mest på billederne. Sagen er den, at piger altid kan lyve om deres personlighed – et billede lyver ikke.

DJORDJE, 22, BEOGRAD

VICE: Hvor længe har du været på Tinder?

Djordje: I et års tid – men jeg bruger den ikke hel tiden. Jeg kan finde på at afinstallere den, kede mig og installere den igen. Når jeg så er færdig med at bruge den, afinstallerer jeg den igen.

Hvilke slags mennesker er mest irriterende på Tinder? Udlændinge der kun er i Beograd en enkelt nat. Den slags er jeg slet ikke interesseret i.

