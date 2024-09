Sådan pranker man sin lærer i den digitale tidsalder

Denne artikel er oprindeligt publiceret i VICE Holland.



Elever er nogle små lorteunger. Lige siden den første skole i verden slog dørene op, har det været elevernes yndlingshobby at sætte lærerens blod i kog. Ikke nødvendigvis fordi de ikke kan lide læreren, men fordi det at skulle udenadslære røvsyge ting i otte timer hver dag kan være ufatteligt kedeligt. Der findes ikke nogen på denne jord, der rent faktisk går op i, hvad end cosinus er. Alle afbræk bliver derfor budt velkommen med kyshånd.

Videos by VICE

Men der er sket noget siden dengang, hvor man prankede lærerne ved at lege med tøndebånd indenfor og klokke i Kongerækken med vilje. Nu om dage nyder eleverne godt af smarte, digitale løsninger som “computere” og “smartboards” og alt muligt. For at finde ud af hvordan man troller folk i den digitale tidsalder, tog jeg ud på et par skoler og spurgte nogle elever om, hvordan man bedst tager pis på læreren i dag. Det viser sig at være lettere end nogensinde før.

Læs også: De videnskabelige og personlige fordele ved ikke at onanere

Skolen og eleverne, som medvirker i artiklen, ønskede at være anonyme.

Forfatteren har taget alle billederne.

Lærerens computer

“Nogle gange laver vi om på indstillingerne på skærmen, inden læreren kommer. Man kan ret let vende skærmen på hovedet eller gøre baggrunden pink eller noget. Det pisser virkeligt lærerne af – især de gamle.”

“Man kan også ændre på tastaturet. Vi ændrede engang sproget til russisk, og læreren kunne overhovedet ikke finde ud af at lave det om. Man kan også let bytte rundt på bogstaverne for tasterne. Når de så bruger keyboardet, ender det oppe på den store skærm. Det tager dem vildt lang tid at finde ud af.”

“En dreng i min klasse gemte en gang den trådløse mus. Læreren kunne ikke bruge computeren hele timen.”

“Vi tog en gang et screenshot af skrivebordet, flyttede alle ikonerne og indstillede det som baggrund. Hun kunne ikke klikke på noget og panikkede fuldstændigt.”

“Den her er virkelig nice: Tilslut en trådløs mus via Bluetooth inden timen starter og flyt rundt på cursoren hele tiden.”

Smart Board

“Folk elsker at lave sjov med tavlen. Lærerne sætter ofte tavlen på pause, mens de gør programmet klar på computeren. Hvis klassen er lidt urolig, og en elev samtidig beder læreren forklare et eller andet, kan man løbe op og tegne alt muligt lort på tavlen. Det tager så langt tid, før læreren opdager, hvor fucked tavlen er.”

“Man kan også gemme de digitale penne eller bytte dem ud med sprittuscher.”

“Vi har et kæmpe touchscreen-TV i stedet for et Smart Board. Mens det var forbundet til lærerens computer, trykkede en af mine venner på TV’et, så cursoren på hendes computer hele tiden hoppede rundt. Hun råbte og skrev over det hele timen.”

iPhones

“Alle iPhones har Apple Smart TV installeret. Hvis man ved, hvordan man bruger det, kan man hacke alt det digitale udstyr i klasselokalet: Smart Boardet, projektoren og det digitale fjernsyn. Når læreren tænder for Smart Boardet, skal man indtaste en kode. Hvis man gør det hurtigt nok, kan man overtage lærerens forbindelse fra telefonen og selv blive administrator. Jeg gjorde det en gang, hvor jeg blev ved med at slukke for projektoren. Vi lod som om, at det var tekniske problemer, og til sidst gik læreren ned for at hente fyren fra IT support. Undervisningen blev aldrig til noget.”

“En af mine venner styrede en gang det digitale TV fra sin iPhone. Han skiftede kanal hele timen, indtil han ved et uheld fandt en pornokanal. Så grineren.”

“I en tysktime havde vi alle sammen sat vores telefoner på lyd, og så skrev en af de andre en besked i gruppechatten, så 21 telefoner sagde ding på samme tid. Det gjorde vi nogle gange.”

Mere fra VICE:



Da jeg fortalte min bedstemor, at jeg bruger hendes navn til at lave porno



Den brune død: En historisk gennemgang af brugen af afføring som våben



Billeder fra Danmarks størst LAN-party