Vi spurgte nogle folk hvordan deres seksuelle fetiches opstod

Siden tidernes morgen har der været mennesker, som tænder på andet end ‘bare’ en anden persons… udstyr. Fra de mere almindelige interesser, som bondage og rollespil, til de lidt mere obskure af slagsen, som at kigge på folk der langsomt , så findes der er en fetich for enhver smag.synker ned i kviksandsynker ned i kviksand



Jeg tænder for eksempel på at bruge en dildo på nogen. Når jeg ser tilbage, er jeg ret sikker på, hvor lige præcis den fetich stammer fra: Jeg var 14 år gammel, og min bedste ven skulle overnatte hos mig. Vi så Mel Brooks’ Dracula, Dead and Loving it, og snakkede om sex – analsex helt præcist. Jeg var ret sikker på, at jeg ville nyde analsex, men jeg havde på fornemmelsen, at min ven ikke var helt på samme side. Senere fandt han en Dennis Rodman dukke, som jeg havde fået for sjov, og før jeg vidste af det, stak vi dukken op i røven på hinanden, hvilket senere førte til, at vi brugte vores egne mere kødlignende “dukker.”

Videos by VICE

Hvis man kigger på forskningen, så starter de fleste fetiches med en oplevelse i barndommen, ligesom den her. Det er ikke altid så enkelt, men der er ofte en forbindelse mellem tidlig ophidselse og et bestemt objekt. En undersøgelse fra 60’erne viste, at en fyrs læderfetich stammede fra en oplevelse med hans onkels sko: “Jeg var alene hjemme og så min onkels nye hyttesko. Jeg gik over og begyndte at snuse til den friske duft af nyt læder og begyndte at kysse og slikke dem. Det tændte mig så meget, at jeg kom af det… og jeg har tændt på læder lige siden.”

Hvis det er tilfældet, så spekulerer jeg på, hvilken slags oplevelser der ligger til grund for folks interesse i lort, incestuøse rollespil eller dominans? Har de haft en “aha-oplevelse”, som Oprah ville sige? Og fik de orgasme lige bagefter? Jeg spurgte nogle fetichister for at finde ud af det.

Scat fetich (lort)

George (som ikke er hans rigtige navn) forstår godt, hvorfor scat play – hvor man inkorporerer afføring i det seksuelle – ikke er for alle. Men for ham er det den “mest intense, intime ting, man kan forestille sig.”

“Vi lærer alle sammen de første to-tre år af vores liv af vores mødre og fædre, at det er noget, vi skal kunne kontrollere, og at vi skal skamme os over det,” siger han. “I omkring 40 år af mit liv slog det mig aldrig, at der kunne være noget frækt over det.” Men så skete der noget.

“Jeg vidste, at jeg elskede at give rimjobs, da jeg prøvede det første gang, som 18-årig. I de næste 25 år var rimjobs det, jeg tændte mest på. Dengang var det ret vildt. Det var frækt at føle, at jeg gjorde noget, der var mere beskidt end de fleste. I dag er et helt almindeligt rimjob ikke nogen big deal.”

George’s “aha-oplevelse” kom, da han mødte en fyr på nettet, som delte nogle private videoer af sig selv.

“I en af dem vender han ryggen til kameraet, sætter sig på hug i badekarret, og lægger en lort. Så vender han sig om med et kæmpe smil på, og samler den op. Han begynder at smøre sig ind i det på en meget sensuel måde. Så tager han et meget fallisk formet stykke af den, og begynde at sutte på lorten, som om han giver den et blowjob.”

George fortæller, at han “blev følelsesløs” af at se videoen. “Det var som om min kropstemperatur blev varm og kold på samme tid. I det næste halve år prøvede jeg at lade være med at se videoerne, men så gav jeg efter. Det mindede mig om den samme skam og rædsel jeg følte, da jeg onanerede til tanken om mænd tilbage i puberteten. Nu, i fyrrene, var mine seksuelle interesser pludselig tabu og ‘beskidte’ igen.”

Efterhånden begyndte George at eksperimentere med sig selv, og brugte sin egen afføring. Da det stadig tændte ham, fandt han frem til andre med samme interesse via online communities.

“Det handler om noget, som kommer direkte inde fra personen. Det er ligesom at sige til en mand, ‘Vis mig den del af dig, som betragtes som den mest beskidte, pinlige, skamfulde og anstødelige. Selv dét ved dig vil jeg nyde.’ Nogle af de oplevelser jeg har haft med scat play med andre mænd, har været nogle af de mest sårbare og alligevel de mest sensuelt dyriske oplevelser, jeg har haft,” siger han.

“En gang i mellem ville jeg virkelig ønske, at jeg kunne trykke på en knap, og ikke længere tænde på scat. Det ville gøre mit sex- og kærlighedsliv en hel del nemmere. Men samtidig ved jeg også, at en af grundene til at sådan noget bliver tabubelagt, er fordi det er så kraftfuldt.”

Trusser og pegging fetich

36-årige Lance Hart producerer, instruerer og optræder i videoer på sin egen hjemmeside PervOut.com (selvfølgelig NSFW) udover at optræde i film for andre fetichorienterede sider som Kink.com. Inden for pornoverdenen er han formentlig mest kendt for kvindelig dominans, hvor kvinder misbruger ham, tvinger ham til at have leggings og strømpebukser på, og tager ham i røven med en strap-on (pegging).

Men længe før han startede med at lave porno, var Lance Hart “tændt ved tanken om trusser og nylonstrømper. Jeg havde også hørt om pegging, og det tændte mig, men dengang var jeg bare for ung til sex.”

Efterhånden som han blev ældre, fortalte han sine kærester om sine nylon- og trussefetiches, men ikke om pegging. “Jeg var bange for, at de ville fortælle det til deres venner,” fortæller han.

For at kunne realisere sin interesse hyrede han en escortpige til sin første oplevelse med pegging. Han fortæller at han bagefter “følte en ny slags liderlighed, som jeg var usikker på, om jeg kunne opnå. Det åbnede døren til lysten uden for boksen.”

Hvis det ikke havde været for den oplevelse, så ville han aldrig have været åben for at arbejde for SeanCody.com – en hjemmeside med homoseksuel porno, som mest benytter heteroseksuelle mænd i deres videoer – hvilket førte til hans succesfulde karriere inden for fetichporno.

“Det har givet mig så meget at være ærlig omkring, hvad jeg tænder på. Jeg har mere selvtillid til min seksuelle styrke som mand. Jeg tvivler ikke længere på mig selv over for kvinder. Jeg er bare mig selv i sengen, og det har totalt ændret, hvordan jeg kan være der for en partner.”

Tilbageholdelse- og teasing fetich

Mindi Mink på 47 år er pornoskuespiller med en fetich for at tease og tilbageholde. Som barn husker hun en leg, som lagde fundamentet for hendes fetich.

“Jeg havde en veninde i skolen, som overnattede hos mig til et pyjamasparty, og vi gjorde en leg ud af at kilde hinanden eller røre ved hinanden,” fortæller hun. “Uanset hvad legen gik ud på, så endte det altid med, at en af os rørte blidt ved den anden – ikke på en seksuel måde, men bare på armene eller benene.”

Dengang forbandt hun det ikke med en seksuel fornemmelse, det var bare noget som hun godt kunne lide og som føltes godt. Det var først, da hun havde sit første seksuelle forhold til en kvinde, at kun sammenbandt sin ophidselse ved den slags sensuelle berøring og indså, at hun havde en fetich for tilbageholdelse og teasing.

“Den her kvinde har dronningen af teasing og tilbageholdelse. Hun ville berøre mig meget sensuelt, og så holde op. Selvom jeg tiggede hende om at blive ved, ville hun sige, ‘Nej, du er ikke klar endnu.’ Men da hun endelig gjorde mig færdig, var det mit livs mest intense orgasme,” fortæller Mindi Mink. Siden dengang har hendes orgasmer fra teasing og tilbageholdelse været af en anden verden.

Urin fetich

Mark (som ikke er hans rigtige navn) er 53 år og født og opvokset i Los Angeles. Han nyder at have sex på offentlige toiletter, men han siger, at hans sande fetich er lugten af urin.

“Jeg var sengevæder, og kunne godt lide, hvordan det lugtede om morgenen,” fortæller han. “Jeg havde morgenjern på og onanerede med det samme på grund af ophidselsen fra lugten.”

Lige siden den oplevelse i barndommen er Marks fetich for urin steget. Som teenager husker han at være blevet ophidset af lugten i omklædningsrummet. “Det var ikke fyrene, der tændte mig, men fyrenes lugt. Lugten af tis.”

Som 17-årig gav han en ældre mand oralsex på et offentligt toilet. “Jeg blev helt høj af det. Jeg kom uden at røre ved mig selv,” fortæller han.

I dag har Mark stadig sex på offentlige toiletter, selvom han er blevet anholdt for det ved tidligere lejligheder.

“En del af det spændende ved at udføre oralsex på et offentligt toilet er faren, og en anden del af det er at blive udnyttet. Lugten af pis stimulerer mig, ligesom duften af friskbagt brød lige fra ovnen gør, eller at tage en dyb indånding af en rose, eller nogens sved.”

LÆS MERE FRA VICE:

Sådan føles det at deltage i et orgie med “sex-eliten”

Jeg sagde ja til alt i en uge og endte på hospitalet

Morten Messerschmidts guide til operaen