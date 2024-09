Vi spurgte parisere, hvordan de tror deres liv vil ændre sig efter angrebene i fredags

Denne artikel er oprindeligt publiceret på VICE Frankrig.

Paris, og dermed hjertet af den vestlige civilisation, blev grebet af rædsel i fredags. En række angreb, som Islamisk Stat siden har påtaget sig ansvaret for, fandt sted næsten simultant i den franske hovedstads 10. og 11. distrikt og dræbte mindst 129 mennesker, mens yderligere 352 blev såret.

Terroristerne gik efter fodboldfans og folk, der festede – kort sagt gennemsnitlige franskmænd, der var taget i byen efter en lang arbejdsuge. Lørdag eftermiddag gik jeg på gaden for at spørge mine medparisere om, hvordan de tror livet vil ændre sig i kølvandet på angrebene.

Steeve, 38, skuespiller og sanger



VICE: Tror du angrebene vil ændre dit daglige liv over de kommende dage?

Steeve: Jeg fulgte begivenhederne meget tæt. Det var forfærdeligt, der er ingen andre ord for det. Der er nogen offentlige steder, der foreløbigt forbliver lukkede, så jeg bliver nødt til at ændre mine rutiner en lille smule. Det meste af mit kulturelle liv bliver sat på pause. Det sætter tanker i gang. I dag besluttede jeg mig for at tage ud i byen i stedet for at blive hjemme, fordi jeg følte, det var vigtigt at gå ud og leve mit liv, som jeg plejer.

Måske burde vi alle sammen gøre det.

Ja, men så simpelt er det ikke. Det, der skete, laver om på alt, om vi så kan lide det eller ej. Det kan godt være, at det ikke forhindrer os i at se vores venner eller drikke en øl med dem, men der er ikke noget af det, der kommer til at ske på samme måde eller på de samme steder.

Er nogen dele af byen, du holder dig fra?

Ikke rigtig. Jeg ikke har noget at frygte.

Yadira, 22, datamatiker

VICE: Hvordan oplevede du fredagens hændelser?

Yadira: Jeg er cubaner, og det gjorde mig virkelig trist at se det, der skete i Paris. Jeg har boet her i to måneder, og det er første gang, jeg har oplevet noget så forfærdeligt.

Kommer måden du lever dit liv på til at ændre sig efter det, der skete?

Ja, helt sikkert. I dag ville jeg gerne have været i Tuileries-haven med min kæreste, men jeg fortalte ham, at jeg helst ville blive i det nordlige Paris for at være på den sikre side.

Er du bange nu?

Ja, jeg er bange for at være på gaden, også selvom det er i dagslys. Jeg ville have noget frisk luft, men jeg tager hjem snart. Jeg tror, at det snart bliver nemmere at fortsætte med livet som man plejede, men på nuværende tidspunkt har jeg det bedst med ikke at løbe nogen unødvendige risici.

Ambrose, 20, økonomistuderende

VICE: Hvordan har du det efter angrebene i fredags?

Ambrose: Det er forfærdeligt. Jeg har det mærkeligt. Jeg forstår stadig ikke, hvad der skete. Jeg bor i området, men den aften var jeg i det niende distrikt for at se fodbold med nogle venner.

Det må føles mærkeligt at tage hjem.

Ja, området er traumatiseret, og jeg må indrømme, at jeg får det lidt ubehageligt ved at være der. Det bekymrer mig lidt.

Tror du dine daglige rutiner vil ændre sig?

Nej, det tror jeg ikke. Jeg vil fortsætte med at leve som jeg plejer. Det tror jeg er bedst. Ellers har de jo vundet.

Benjamin, 22, multimedie ekspert

VICE: Hvordan har du det?

Benjamin: Frygteligt. Verden er et fucked up sted. Gad vide hvordan alt det her kommer til at påvirke udfaldet af valget i 2017.

Kommer du på nogen måde til at ændre måden, du lever dit liv på?

Jeg frygter ikke for min sikkerhed eller mit helbred, så jeg vil leve som jeg plejer. Jeg har ikke lyst til at tage ud og feste, men det er på grund af den generelle atmosfære i Paris, og ikke fordi jeg er bange.

Dominique, 42, forretningsmand

VICE: Hvordan oplevede du angrebene i fredags?

Dominique: Dødstallet bliver ved med at stige. Jeg føler mig ikke sikker på nogen måde.

Kommer du til at ændre dine daglige rutiner?

Ja, helt klart. Jeg vil være mere opmærksom på de steder, jeg jævnligt færdes. Jeg vil bevidst undgå større steder, hvor der er mange mennesker. Jeg kommer til at gå meget mindre ud.

Du er ude i dag.

Jeg tøvede med at tage ud, og jeg er på vej hjem. Jeg har tænkt mig at være forsigtig, i hvert fald indtil undtagelsestilstanden er ovre. Jeg har tænkt mig at arbejde hjemmefra og kun tage ud, når det er dybt nødvendigt.

Etienne, 20, studerende

VICE: Hvordan var fredag aften for dig?

Etienne: Der findes ingen ord til at beskrive, hvad der skete. Det er ulækkert. Ofrene var bare folk ligesom mig, der fik sig en drink på deres terrasse eller en bar. Jeg er stadig i chok.

Vil dine daglige rutiner ændre sig over de næste par dage?

Jeg føler ikke, at jeg bør ændre måden, jeg lever på, for så har de jo vundet. Hvis vi er bange, spiller vi deres spil, og det ville være ærgerligt.

Dine weekendplaner har ikke ændret sig?

Alle offentlige kulturinstitutioner har lukket, så jeg kan ikke lave alle de ting, jeg gerne ville. Ellers ikke. I aften skal jeg ud og drikke med venner. Selvfølgelig vil stemningen være anderledes, men jeg tror det er vigtigt ikke at ændre mit daglige liv radikalt. Sådan har jeg det nu, og måske vil det ændre sig i takt med at tingene udvikler sig. Vi får se.

