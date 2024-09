Vi spurgte seks danskere, hvad de gør, når de er alene og har tømmermænd

Der findes mange måder at håndtere sine tømmermænd på. Jeg har både raidet den lokale Netto for samtlige slags is, ligget og stirret udtryksløst op i loftet og set umenneskelige mængder porno. Min bofælle køber altid den samme Ben & Jerry’s, stalker gamle ekskærester på Facebook og ser Pretty Woman på computeren. Det handler om at finde en måde at lindre smerten. Eller i det mindste bare en måde, man kan være i den på.



Man siger, at tømmermænd bringer det værste frem i folk. Men det er også, når vi er alene i dén situation, at vi er allermest os selv. Hvor vi gør det, som vi normalt ikke vil have, at andre ser. Helt uden filter og uden facade.

Det findes der mange eksempler på. Vi spurgte seks unge, hvad de gør, når de er alene og har tømmermænd. For at finde ud af, hvad andre stiller op, når ingen kigger.

ANTON GOLLES, 19 ÅR, GYMNASIEELEV

VICE: Hvor tit har du tømmermænd?

Anton: Cirka én gang om ugen. Det er lidt forskelligt, men det ender ofte sådan.

Hvad gør du så?

Så står jeg op og ryger en joint. Det er en helt fast rutine. Så kommer jeg ovenpå igen.

Hvordan har du det med tømmermænd?

Jeg har det dårligt. Kroppen har det af helvede til, og man er helt fyldt med lort. Det tager noget tid, før man er helt klar igen. Det er ikke nogen behagelig tilstand at være i.

Og der hjælper jointen?

Ja – det er sådan et overgangsritual. Jeg bliver skæv, og så kan jeg ikke rigtig mærke, at jeg stadig har tømmermænd. Og når jeg ikke er skæv mere, er tømmermændene også ved at være væk. Så er det ligesom at have sovet.

Hvad er det mærkeligste, du har gjort, mens du havde tømmermænd?

Det er nok, da jeg var på Roskilde, og jeg efter at have drukket stod op og børstede tænder – og så skyllede det ned med øl. Der knækkede jeg hele dagen før op. Det var dumt.

Det lyder sådan – har du ellers nogen ritualer?

Nej – kun jointen. Hvis man har fået noget at spise om morgenen, så en lille joint, så er man helt ovenpå igen. Så har man ikke tømmermænd mere.

CHRISTIAN NIELSEN, 36 ÅR, SKIBSOFFICER





VICE: Hvordan oplever du tømmermænd?

Christian: Som regel som om, at jeg har tabt en boksekamp. Ikke alene gør hovedet ondt, der er også mange tanker som: “Nu skete det igen”, “aldrig mere” og “hvad pokker lavede jeg mellem kl. 01 og 05?”. Måske var det en dum idé at headbange til DJ Ötzi i halvanden time.

Hvad gør du så?

Til at starte med bliver jeg liggende i sengen, men på et tidspunkt bliver jeg nødt til at spørge mig selv, hvad jeg har lyst til. Det er en lang tankeproces, der som regel starter med at afvise enhver form for fødevare, som allerede findes i køleskabet. Så bliver jeg nødt til at gå på jagt.

Så skal du ud blandt andre mennesker?

Ja. Da jeg var yngre, boede jeg ved en Aldi, som havde en helt igennem klam vaniljebudding med kemisk fremstillet flødeskum. Der var fire i sådan en pakke, og antallet af e-numre kan vel kun sidestilles med den berømte Twinkie. Den kunne jeg snildt spise fire af – jeg bildte mig ind, at de kunne lindre hovedpinen. I dag står den på cola, chips, dip, slik og/eller is fra Netto. Burger fra Hindenburg i Svendborg til aftensmad. Og mælk, meget mælk – skummet.

Har du så nogen rutiner, når du er alene og har tømmermænd?

Ja – at lave så lidt som overhovedet muligt. Det har som regel altid været det samme: At tænde tv’et og se Premier League eller La Liga. Og tænde computeren og spille Call of Duty: Modern Warfare 2. Det har altid lige passet med, at der er et minuts pause mellem hver bane, og så kan man se fodbold i mellemtiden. Det er ikke kønt, men det er et passende aktivitetsniveau.

Det lyder godt – har du ellers nogen tip til at cope med tømmermænd?

Man skal sørge for at have noget godt dip. Og jeg har opskriften på den bedste: Én bøtte creme fraiche, to breve Holiday dip og ét brev dild dip. Tro mig. Det bliver ikke bedre.

STINE DIPPEL, 28 ÅR, KOMMUNIKATIONSKONSULENT

VICE: Hvad gør du, når du er alene og har tømmermænd?

Stine: Det sker ikke så meget mere, men da jeg var yngre, havde jeg en helt klar rutine, der startede, allerede når jeg kom hjem fra byen: Jeg skulle have pasta carbonara. Jeg havde sådan nogle Knorr-pakker stående, så det var noget med at tænde komfuret og koge pasta i én gryde og lave den der Knorr-blanding i en anden. Hvis jeg følte mig virkelig fancy, havde jeg også gang i en pande med champignons. Det slog aldrig fejl.

Hvad kunne det?

Det ved jeg ikke – men det var bare noget, jeg skulle, når jeg kunne mærke, at tømmermændene begyndte at komme snigende. Jeg kan ikke sige, hvorfor jeg havde det sådan.

Spiste du det med det samme, eller lod du noget stå til dagen efter?

Altid med det samme. Og der blev altid lavet alt for meget – det er svært at vurdere mængderne, når man stadig er småfuld. Der var også altid enormt meget opvask, og det var et helvede at stå op til. Til gengæld kunne jeg genvarme resterne dagen efter. Det var meget rart at have at varme sig på.

Hvordan er du, når du er alene og har tømmermænd?

Ulækker. Jeg har det som om, at verden er ved at gå under, og virkeligheden er ikke er virkelig. Jeg går ikke i bad, og jeg børster ikke tænder – den slags kan jeg slet ikke overskue, mens jeg har tømmermænd. I stedet går jeg i pendulfart mellem soveværelset og badeværelset, når jeg skal kaste op. Jeg har ofte overvejet, om jeg bare skal lægge mig ude på gulvet på badeværelset og vente på, at jeg får det dårligt igen. Det ville gøre tingene nemmere.

Det lyder hårdt?

Det er det også. Det gør ondt helt ind i sjælen.

Laver du stadig carbonara i dag?

Jeg ville helt klart stadig godt kunne finde på det. Problemet er bare, at den Knorr-blanding ikke findes længere. Det er sindssygt ærgerligt, for den var vildt god. Men så må jeg finde på noget andet. Måske pasta med pesto?

MICHAEL STANCZYC, 35 ÅR, PROJEKTKOORDINATOR

VICE: Hvad er det værste ved tømmermænd?

Michael: Det er, når du ligger helt alene i sengen og vågner op til erkendelsen af, at det var skidesjovt i går, men det er det ikke længere. Hovedet er tungt, du har ondt i maven, du kan ikke tænke klart, og hele balanceevnen og motorikken er væk. Man er rastløs, smådeprimeret og liderlig på samme tid.

Hvad gør du så?

Der er selvfølgelig altid junkfood, det er en klassiker, det skal man have. Og man skal helst ikke bevæge sig for meget, det skal helst være på sofaen. Og så tager jeg som regel et langt bad.

Et bad?

Ja. Jeg havde det sådan på et tidspunkt, når jeg var single, liderlig og smådeprimeret, så var det kun et bad, der kunne hjælpe. Så stillede jeg mig ud på badeværelset og tændte for det varme vand og stod under det med en smøg i den ene hånd og en reparationsøl eller en drink i den anden, mens radioen kørte for fuld skrue. Det kunne lige lade sig gøre, hvis jeg røg ud af vinduet og kun lod strålerne ramme ryggen. Og hvis lysten var til det, kunne man jo også godt lige give den gas et par gange.

Hjalp det så?

Nej, for man blev i princippet mere doven og mere træt. Så i virkeligheden havde det den modsatte effekt. Men det var en form for rutine, som jeg følte, at jeg skulle igennem for nogensinde at kunne komme ovenpå igen.

Hvad gjorde du så bagefter?

Så lagde jeg mig som regel i sengen og så masse overromantiserede film. Jeg ved ikke, hvad det var, og det lyder også mærkeligt – men det var det eneste, jeg havde lyst til. Måske fordi jeg var single og ikke havde det.

Det lyder som om, du har pint dig selv?

Ja, præcis. Why the fuck gør du det? I princippet burde man bare spille PlayStation og pløkke en masse folk på nettet. Men i stedet ligger man der med en pizzabakke og ser lortefilm. Det giver ingen mening.

AMALIE FRØKJÆR-RUBBÅS, 27 ÅR, KOMMUNIKATIONSANSVARLIG

VICE: Hvad er det mest irriterende ved tømmermænd?

Amalie: De gør mig ret ynkelig. Jeg føler mig helt syg og hjælpeløs og kan slet ikke noget. Jeg kan huske engang, hvor jeg var lige ved at ringe til min mor og spørge, om hun ville komme og gøre rent, fordi der kom nogle Airbnb-gæster, og jeg slet ikke kunne overskue det. Heldigvis nåede jeg lige at stoppe mig selv.

Bliver du nogensinde tømmermands-deprimeret?

Det kan jeg godt blive – men som regel kun, hvis jeg har lavet noget dumt, mens jeg har været fuld. Så får den til gengæld også fuld skrue. Så er det sådan noget: “Ej, nej, nej, hvorfor gjorde jeg dog det?”.

Hvad gør du så, når du er alene og har tømmermænd?

Mayo. Altid mayo.

Det er din rutine?

Ja. Det er med til at løfte det hele op til et højere niveau af selvkærlighed. Man skal altid sørge for at have et glas af den gode fra Hellmann’s stående. Du kan jo ikke spise pommes frites uden mayo. Når man tager den første bid, er det ligesom, hvis du har været rigtig tørstig og drikker et glas vand. Det er vildt lækkert.

Det lyder også ret lækkert. Gør du andre ting, når du har tømmermænd?

Det varierer lidt. Hvis jeg har det virkelig dårligt, lægger jeg mig ned på gulvtæppet med panden helt ned i gulvet og hvilene på knæene. Det kan godt se lidt tosset ud, men det er en yoga-stilling, der får kroppen til at slappe af.

Hvordan virker det?

Jeg ved ikke, men jeg gør det ret tit. Det gør i hvert fald ét eller andet – det er vildt rart.

Og hvad gør du så senere?

Så tager jeg ud og handler ind. Især, hvis jeg er tørstig, og jeg ikke har andet end vand hjemme. Så skal jeg have et eller andet. Nogle gange kan jeg ikke vælge mellem det, der står på hylderne, og så køber jeg én af hver: En kakaomælk, en sodavand, en juice og så videre. Det er ret dumt, for jeg ender alligevel med kun at kunne drikke én. Men sådan er det.

MAGNUS FRIISLUND, 22 ÅR, DIGITAL ASSISTENT

VICE: Hvor tit har du tømmermænd?

Magnus: Jeg er nok én af dem, der ikke går så meget i byen. I hvert fald ikke i forhold til mange af dem, jeg kender.

Hvad er det værste ved tømmermænd?

At man mister appetitten. Det er det i hvert fald for mig. Jeg er megatræt, og det bliver hurtigt vammelt, det hele, men det er primært appetitten, det går ud over.

Hvad gør du, når du er alene og har tømmermænd?

Jeg drikker utroligt meget vand. Og så har man vel altid lidt ondt af sig selv. Så det er for det meste noget med afslapning hele dagen igennem.

Har du så nogen rutiner?

Nej, det er meget sådan noget med at være lidt halvklam og blive liggende i sengen. Det bliver som regel noget Netflix. Gerne noget Rick and Morty, sådan noget Simpsons-agtigt tegnefilm, hvor man kan koble helt fra.

Bliver du nogensinde rastløs?

Ja – og så tager jeg mit skateboard ud og får brændt lidt energi af. Eller det, der nu engang er tilbage.

Hvor lang tid tager det, før du er tilbage på toppen?

For mig går der egentlig ikke så lang tid. Jeg tror, jeg kommer rimelig let igennem. Det gør jeg egentlig.