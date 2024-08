Vi spurgte studerende på et tysk universitet, hvorfor de har dansk som valgfag

Der er flere gode grunde til, at folk ude i verden aldrig burde bruge noget som helst energi på at lære dansk. Dansk er et af de sværeste sprog at lære, tales af mindre end en promille af jordens befolkning, og vi danskere er samtidig ret gode til engelsk. Men nu er alt i det her liv ikke logisk, og flere universiteter over hele verden tilbyder faktisk dansk på begynderniveau som valgfag – for eksempel i den amerikanske stat Washington, Leicester i Storbritannien og Brisbane i Australien. Og midt i Tyskland ligger Fulda Universitet, hvor dansk er et af 15 udenlandske sprog, man kan vælge som valgfag.

“Godt Nytår” skrevet med klassisk hvidt skolekridt på en mørkegrøn tavle er det første, der møder de ni studerende, da de møder op til den første dansktime i 2019. De startede 15 tilbage i oktober, men der er altid et par stykker, der falder fra, forklarer underviser Søs Gram, der har boet i Tyskland de seneste 20 år.

Dem, der klarer sig igennem hele semestret, lærer klassiske sprogkundskaber for begyndere: at kunne præsentere sig selv, tælle, bestille en øl og fortælle om sine fritidsinteresser.

I begyndelsen af timen bliver de studerende bedt om at slå op på side 40. På dansk. Man kan mærke en let forvirring, for det lader til, jul og nytår har slettet alle minder om den danske talrække. I dag står den på bøjning af navneord og udvidelse af ordforrådet, så man kan sige, hvornår man har fødselsdag.

Vi kommer ikke uden om, at dansk er umuligt at udtale, hvis man ikke er vokset op med det. Og det er også det største problem for tyskerne, forklarer Søs Gram. Især de bløde d’er, som man nådesløst starter ud med som noget af det første, når man skal sige: jeg hedder.

Ud over at lære dansk til husbehov bliver der også sneget noget dansk kultur ind i undervisningen. Hver time har en studerende efter eget valg forberedt en præsentation om noget dansk. Christiania bliver valgt hvert semester, forklarer Søs Gram. I år har der også været oplæg om emner som Aarhus, kongehuset, Lego, hygge og Lars von Trier.



Men hvorfor vælger man at bruge sin tid på at lære sproget og kulturen fra et land, der ikke bare er småt, men også gør en dyd ud af at prøve at forhindre folk i at krydse vores grænser? Vi spurgte fem af de studerende.

Julia Häfner, 23 år

VICE: Hvorfor har du valgt at lære dansk?

Julia: Her i foråret tager jeg på udveksling til København. Jeg vil gerne lære lidt basalt dansk, så jeg kan klare nogle dagligdagsting.

Så du håber, du kan bruge nogle af de ting, du lærer her?

Selvfølgelig. Formentlig ikke så meget med de andre studerende, men forhåbentlig en lille smule i hverdagen når jeg er ude at handle ind. Så det bliver nok ikke super dybe samtaler på dansk, men jeg vil mene, at jeg kan nok til at bestille en øl.

Hvordan er det at lære dansk?

Jeg forventede ikke, at det ville være så svært. Normalt har jeg ret let ved at lære sprog, men dansk… Wow… Hvert ord er skrevet anderledes, end det er udtalt. Der er ikke nogen logik i det, og man skal bare huske det. Selv om jeg måske ved, hvad et ord betyder, skal jeg stadigvæk tænke en ekstra gang over, hvordan det skal udtales, for man kan ikke bare læse det, som man ville på tysk.

Er du overrasket over, at det er så svært?

Bestemt. Min søster boede et år i Sverige og lærte svensk. Inden jeg startede på dansk, kiggede jeg hendes svenskbøger igennem, og det så ikke så svært ud. Jeg troede egentlig, dansk og svensk var ret identiske, men det virker noget mere udfordrende at snakke dansk.

Har du oplevet noget pudsigt ved dansk?

Det er sjovt, hvordan man siger “øl”. På tysk betyder det olie.

Jennifer Schönmayer, 20 år

VICE: Hvorfor har du valgt at lære dansk?

Jennifer: Ærligt talt var min førsteprioritet spansk, men det passede ikke ind i mit skema. Men dansk er også OK. Jeg ville gerne lære et nyt sprog, men der er ikke nogen speciel grund til, at det blev dansk. Jeg var engang i Danmark med skolen, og kulturen virkede meget interessant. Og da jeg så dansk var en mulighed som valgfag, tænkte jeg: “Hvorfor ikke?”

Hvad har overrasket dig mest ved faget?

At det er så svært at lære dansk. Jeg troede det ville være lettere. Især udtalen. For eksempel er O’et med en streg igennem ret svær at udtale.

Hvad tænker du, når du hører dansk?

Når jeg hører dansk, får jeg fornemmelsen af, at jeg forstår det. Men i virkeligheden forstår jeg ingenting!

Opfatter du det som et grimt sprog?

Nej, jeg ville ikke sige grimt. Men der er nogle vildt sjove ord imellem. For eksempel lyder “selvfølgelig” vildt underligt.

Hvad tænker du om danskerne?

At de er søde. Jeg har et indtryk af, at de er meget optaget af at forbedre miljøet. Da jeg var i København, så jeg, hvor mange der for eksempel cyklede i forhold til kørte i bil.

Victoria Nover, 20 år

VICE: Hvorfor har du valgt at lære dansk?

Victoria: Jeg vil gerne et semester til udlandet i løbet af mit studie. Jeg er ret tiltrukket af nordiske lande, så jeg besluttede at lære dansk for måske at tage til Danmark på udveksling. Eller Norge, men jeg gætter på, at sproget er ret ens.

Hvad er det, du er tiltrukket af ved Norden?

Især klimaet. Jeg elsker vinter og kulde. Og så lader systemet bare til at fungere så godt. Mit indtryk er, at folk er mindre stressede og mere glade end her i Tyskland.

Har du et favoritord på dansk?

“Sygeplejerske”. Det lyder bare grineren. Det samme med ordet “snakker”.

Hvor meget vidste du om Danmark, før du tog det her fag? Har du for eksempel indtryk af, at Danmark er blevet strammere over for udlændinge?

Uh, det har jeg ikke hørt om. Jeg ved faktisk ikke så meget om Danmark. Men det er fedt, at vi her i timerne bliver lidt klogere på landet. Hvad danskere kan lide at spise, om deres livsstil, deres økonomi og kongehuset.

Realistisk set, kommer du så til at bruge dansk i praksis?

Hmm, realistisk set bliver det nok ikke så meget. Men det kunne være fedt at kunne klare nogle hverdagsting på dansk, og forhåbentlig får jeg mulighed for det, når jeg tager på udveksling.

Kai Bodendorf, 21 år

VICE: Hvorfor har du valgt at lære dansk?

Kai: De seneste 30 år har min familie hvert år rejst på ferie til Danmark. Så jeg har været der en del gange. Hver gang jeg er i Danmark, bliver jeg glad og føler mig hjemme. Jeg tænker på at bruge mit halve års praktiksemester i Danmark, og i fremtiden kunne jeg godt forestille mig at flytte dertil. Så jeg har brug for nogle basale skills med sproget.

Hvordan er det at have dansk?

Det er virkelig svært, fordi jeg bakser så meget med udtalen. Heldigvis er der nogle ligheder mellem tysk og dansk, så nogle ord på skrift er til at forstå, uden man har set dem før.

Er der et dansk ord, du har bidt ekstra mærke i?

“Fødselsdag” har vi lige lært. Det lyder skægt med de bløde d’er.

Hvor meget ved du om Danmark og danskerne?

Det er et land, der ikke er så meget fokus på i Tyskland, selv om vi jo er nabolande. Mit indtryk af danskerne er meget positivt – de er hjælpsomme, venlige og høflige.

Kommer du til at gøre brug af det dansk, du har lært?

Jeg håber at kunne bruge det i virkeligheden. Men lige nu kræver det uden tvivl mere træning, før det er brugbart. Så jeg håber, der er nok folk, der melder sig til, så overbygningen bliver oprettet næste semester, så jeg kan forbedre mit dansk endnu mere.

Rebekka Birkendorf, 22 år

VICE: Hvorfor har du valgt at lære dansk?

Rebekka: Da jeg var på udveksling i Rumænien, mødte jeg en dansk fyr, som nu er min kæreste. Når jeg hørte ham snakke dansk med sin familie, lød det så sjovt. Jeg blev med det samme fascineret af sproget, og jeg ville have ham til at snakke dansk, mens jeg var i nærheden, så jeg kunne høre det her underlige sprog. Det var næsten svært for mig at tro, at det var et sprog: Kan du virkelig kommunikere på den her måde?

Hvad er det, der får dansk til at lyde så sjovt?

Det lyder, som om I er fulde. At I har en stor kartoffel i munden. At man er lidt dum og gerne vil tale, men ikke rigtig ved, hvad man vil sige. Og det virker, som om jeres sætninger stopper, før de egentlig burde være færdige.

Hvordan er det at lære et sprog, der virker så bizart?

Jeg skulle over det punkt, hvor jeg synes, jeg lyder dum, når jeg taler. Udtalen giver ikke så meget mening, men på den anden side er dansk som OK at lære som tysker, fordi der er så mange ligheder. Hvis der er et ord, min kæreste og jeg ikke kender på engelsk, forsøger vi på tysk og dansk, og så forstår vi tit hinanden.

Er der nogle danske ord, du specielt har bidt mærke i?

“Rugbrød” lyder slet ikke lækkert, når I udtaler det. Hvis jeg fik det tilbudt, uden at vide hvad det var, ville jeg tænke, det lyder ulækkert. Jeg synes også, at ordene “dreng” og “kvinde” lyder underlige. De ser OK ud på skrift, men læst højt lyder det skørt.

Hvor meget lærer du om Danmark i timerne?

Jeg lærer ikke så meget om Danmark, må jeg indrømme. Hver time har vi nogle fremlæggelser om landet, men det er meget klassiske stereotyper, der bliver fremstillet, og jeg tvivler på, hvor meget det øger min viden om Danmark. Men jeg har i det mindske fået kendskab til æbleskiver.

Hvad tænker du om at lære sproget fra et land, hvor der er en voksende modvilje mod udlændinge?

Det er desværre efterhånden i mange lande, man oplever det. Når jeg lærer dansk, kan jeg diskutere med flere folk omkring deres syn på flygtninge. Nu kan jeg kun gøre det med engelsk- og tysktalende folk. Men nogle danskere kunne også godt trænge til at få banket noget fornuft ind.