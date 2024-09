Vi talte med en journalist fra The Guardian om vores ‘rystende’ og ‘uværdige’ smykkelov

Og så kan det ellers lige være, at det hele gik lidt amok. Det navnkundige lovforslag L87, som af så mange er blevet udråbt som det seneste og grelleste eksempel på, at Danmark som nation er på vej mod den absolutte bund, hvad angår humanisme og medmenneskelighed, blev tirsdag vedtaget af Folketinget, og ja, så var det altså, at det gik lidt amok. Også i de udenlandske medier.

En af verdens største aviser, engelske The Guardian, bragte i går en satirisk tegning af statsminister Lars Løkke Rasmussen iklædt nazistisk uniform og armbind med dødningehoved. Hans ene hånd har godt fat i halen på en gris, og over ham hænger Carlsbergs gamle, svungne logo, blot står der i denne omgang “Venstre” og altså ikke bryggeriets navn. På tegningen siger Statsministeren i en talebobbel, at det er fornærmende at sammenligne danskerne med nazister, og Carlsbergs slogan om nok at være den bedste øl i verden er lavet om til, at Venstre nok er det dummeste politiske parti inden for samme geografiske ramme.

Videos by VICE

Illustration af Dave Brown for The Independent. Screenshot via The Independent.

Ligeledes kan engelske The Independent også være med. Under en overskrift om, at Danmark altså nu vedtager et lovforslag om at konfiskere asylansøgeres kontanter og værdigenstande, bringer avisen en tegning af en skeptisk stirrende Lille Havfrue, som sidder med diverse smykker, en guldtand og en pung fuld af kontanter. Under hende står en let udvidet version af den tekst, der er indgraveret i Frihedsgudindens sokkel, altså den her om at tage imod verdens fattige, og det udvidede består i, at havfruen i processen nok kommer til at tage de fattiges punge og juveler.

Se også billederne af flygtninges vigtigste ejendele

Det bliver værre endnu. FN’s tidligere generalsekretær, Kofi Annan, skriver på Facebook, at han er bekymret over forslaget, den verdensberømte kinesiske kunstner Ai Weiwei har i protest trukket sig fra en udstilling på Aros, og manden, vi spørger om alt, når det kommer til sikkerhed eller politi, tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen, har meddelt, at han melder sig ud af Venstre, fordi han ikke længere kan stå inde for partiets holdninger.

Shitstorm, dette forfærdelige begreb vi åbenbart har besluttet os for at bruge hele tiden, fordi danske pendanter som “bæbyge” og “fækalietornado” åbenbart ikke slår til, har fået ny og udvidet mening.

Og så kommer vi til problemet. Okay, ikke problemet, for som vi netop har set, så er der nok at tage af, men et problem som ofte bliver overset i hele miseren.

For lovforslag L87 handler ikke kun om at konfiskere store kontantbeløb og kufferter fulde af diamanter fra mere eller mindre sagesløse asylansøgere. Det handler også om det, men ikke kun om det. Lovforslaget vil nemlig også gøre det muligt for de danske myndigheder at nægte asylansøgere familiesammenføring i op til tre år, hvilket flere kritikere mener er i strid med internationale menneskerettighedskonventioner, som Danmark har både underskrevet og ratificeret. Desuden bliver det sværere for flygtninge at få permanent opholdstilladelse, og deres kontante ydelser vil blive nedsat med 10 procent.

Læs hvorfor asylpolitikken er på kant med menneskerettighederne

Spørgsmålet er, om de internationale mediers dækning af Danmarks udlændingepolitik drukner i letkøbte nazi-sammenligner og smykkeforargelse – frem for at handle om det reelt mere kontroversielle ved L87, som ovennævnte ændringer i reglerne for familiesammenføring.

Vi ringede til The Guardians journalist Patrick Kingsley, der har skrevet flere af de artikler, det her handler om, for at spørge ham, om smykkeloven fylder mere i debatten, end den burde.

VICE: Hvorfor fokuserer internationale medier som for eksempel The Guardian så meget på, at danske myndigheder nu kan konfiskere asylansøgeres værdier?

Patrick Kingsley: Når en regering så højlydt fortæller, at de vil tage ejendele fra mennesker, som flygter fra krig, så er det en rystende udvikling. Det er kun naturligt, at det vil blive dækket af internationale medier, når mennesker, som bør behandles ordentligt, i stedet bliver behandlet så uværdigt.

Det er klart, at det fra Danmarks perspektiv kan virke uretfærdigt, at lige præcis de får så meget opmærksomhed, når for eksempel også Schweitz og Tyskland konfiskerer værdigenstande, men bare fordi andre lande gør det, betyder det jo ikke, at Danmark også bare kan gøre det. Det gør det hverken værre eller bedre.

Men denne lov indebærer jo andet end den lidt symbolske gestus om at tage værdigenstande fra asylansøgere. For eksempel at der nu kan gå tre år, før asylansøgere kan få familiesammenføring, hvilket kan stride imod menneskerettighedskonventionerne. Hvorfor ikke fokusere på det?

Ja, og det er også meget problematisk, men når man skriver en nyhedshistorie, så fokuserer man ofte på det, der er mest iøjenfaldende.

Men er der ikke en risiko for at glemme de vigtige ting, når man sådan går efter det iøjnefaldende?

Jeg er enig i, at det er meget vigtigt, at Danmark gør det sværere for familier at blive samlet, men det er ikke det første land, der gør det. Det er til gengæld det første land, der på denne måde ændrer sine love for at tage folks ejendele fra flygtninge og så på den her uværdige måde. Så jo, det er vigtigt, at vi fokuserer på mulige brud på menneskerettighederne, men det er også vigtigt, at en regering så offentligt vælger at behandle flygtninge på den her måde. Og at den sådan viser sig frem, når den gør det.

Det vilde er jo, at det her er præcis, hvad den danske regering vil. Nu siger de godt nok, at de er misforståede, men i virkeligheden ville de jo lige præcis have folk som mig til at skrive, at Danmark er et forfærdeligt sted at være for en flygtning.

Hvilken effekt tror du, det her vil have for Danmarks omdømme?

Jeg tror, at Danmarks omdømme vil lide meget under det. I har en statsminister, som forsøger at tilbagerulle et af de største fremskridt i post-holocaust æraen ved at ignorere flygtningekonventionerne, og det er jo mærkeligt, for Danmark har altid været berømt for at være et land, som behandlede flygtninge godt. Men det er man så ved at ødelægge nu.

Thumbnail screenshot af Steve Bells illustration via The Guardians twitterkonto.



Mere om flygtningekrisen:



Billeder af flygtninges vigtigste ejendele

Derfor er Danmarks udlændingepolitik i strid med menneskerettighederne

Det de syriske flygtninge måtte efterlade på deres vej til Europa