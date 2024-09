Vi stoler lige så meget på kødproducenter som vi stoler på brugtvognsforhandlere

I 2013 rullede kødskandalerne henover Europa som en steppebrand; der var blevet solgt hestekød mærket som oksekød, og fanden var dermed løs. Chokket fra dengang sidder stadig i de europæiske forbrugere, og det viser sig nu, at vi stoler lige så meget på kødproducenter, som vi stoler på en fyr med overskæg iført et skotskternet jakkesæt, der forsøger at sælge os en Citroën fra 1988.

En ny rapport fra Europa-Kommissionen har målt, hvad forbrugerne i EU’s 28 medlemslande samt i Island og Norge tænker om forskellige forbrugergoder. Rapporten viser, at europæerne anser “den kødproducerende industri” for at være den næstværste industri, når det kommer til troværdighed, forventninger, problemer og klager. På en skala over troværdighed scorer kødproducenterne 80.6. Nederst i bunken, med en score på 75.6, finder vi brugtvognsforhandlere. At man kun lige nøjagtig slår den vel nok mest utroværdige branche overhovedet er ikke ligefrem et udtryk for forbrugernes tillid og tilfredshed.

Videos by VICE

I et fakta-ark, der fulgte med rapporten, skriver Europa-Kommissionen: “I de her brancher er tilliden til leverandørerne lavere, forbrugerne lider i højere grad skade (finansiel, psykisk eller målt på antal arbejdstimer), de har svært ved at sammenligne tilbuddene, de er ikke tilfredse med udvalget, og de står ofte tilbage med uforløste forventninger.”

Kødindustrien har klaret sig bedre i løbet af det sidste års tid, men kommissionen mener, at branchen i sin helhed stadig lider af efterdønningerne af hestekødsskandalen fra 2013. Konsekvenserne af den misere – der blev forbundet til bortkomsten af op mod 50.000 heste – er altså endnu ikke aftaget.

I begyndelsen af denne måned, efter flere års efterforskning, blev to briter og en dansker arresteret for at have blandet hestekød sammen med oksekød tilbage i 2012. I december 2014 vedtog EU ny fødevaredeklarationslovgivning, der gjorde det påkrævet, at “oprindelsesland eller sted skal påstemples uforarbejdet kød fra grise, fjerkræ, får og geder… og på ‘pakket kød’”. Europa-Kommissionen har nu etableret det såkaldte Food Fraud Network, der skal bekæmpe fødevarebedrag som for eksempel kød, der udgiver sig for at være noget, det ikke er.

Det er ikke bare kød, som europæerne ser på med skeptiske øjne. Frugt- og grøntindustrien ligger også under gennemsnittet på troværdighedsskalaen med en score på 81.6 – kun et enkelt point bedre en kødproducenterne. Men tanken om beskidte grøntsager blegner noget ved tanken om, at man uforvarende kan komme til at spise gode gamle Klaus Krikke fra folden lidt længere nede ad vejen. Og hvis valget skulle stå mellem kød uden afsender og en brugt bil, så var den der Citroën måske alligevel ikke et helt så dårligt valg.