Vi talte med animatoren der laver stop-motion måltider af papir

Tænker man på, hvor udbredt mad er i det moderne mediebillede, er det næsten underligt, at mad ikke også er blevet udforsket i samme omfang i moderne animation. Jaja, vi ved alle, at Thomas Keller var involveret i Ratatouille, og din japanofile ven har helt sikkert allerede introduceret dig til den surrealistiske anime Shokugeki no Soma. Så er der selvfølgelig også de mere barnlige forsøg som Det Regner Med Frikadeller, der egentlig ikke har noget med madlavning at gøre. Og så selvfølgelig det seneste eksempel: Seth Rogens Sausage Party, der handler mere om taco-orgier end madens smagsbehagende egenskaber. På trods af sådanne animationstitler føles det kulinariske element mærkværdigt fraværende.

Heldigvis findes der mennesker som Matt Willis fra det Melbourne-baserede firma Yell Design, der på fineste facon udfylder det hul. Virksomhedens opfindsomme stop-motion videoserie Papermeal skildrer tilblivelsen af retter som penne og kødboller—men alle råvarerne og tilbehøret er lavet af papir. Seriens tagline er: “Hvis vi kan lave det af papir, kan du lave det af mad.”

Jaffle.

Papermeal

I de bevidsthedsfordrejende animationer bliver et samlebånd til en banana split, og en digital avis springer ud af en bærbar computer og manifesterer sig som et måltid fish and chips. På trods af fraværet af rigtige råvarer navigerer på fineste vis rundt i den kulinariske sfære og bruger abstrakte former og ideer på at skildre forskellige nuancer af madlavning.

Vi ville gerne lære mere om, hvordan Yell Design skaber animationerne, så vi kontaktede virksomhedens grundlægger Matt Willis.

MUNCHIES: Hvad er historien bag Yell Design? Matt Willis: Yell Design startede for omkring tre et halvt år siden, lige da Vine tog fart. Jeg var ved at komme mig efter en seriøs cykelulykke og manglede noget at bruge min tid på i løbet af de to måneder, jeg havde fri fra arbejde, og jeg besluttede mig derfor for at lave en Vine om dagen. Jeg har en baggrund i marketing og grafisk design, så jeg begyndte at lave dem mere produkt- og marketingcentrerede.

Ramen.

Hvordan og hvornår fik I ideen til Papermeal? Vi fik ideen for omkring fire eller fem måneder siden, da vi talte om andre designer, og hvad de lavede. Det gik op for os, at vi aldrig havde set en hel opskrift animeret med papir fra start til slut. Den oprindelige ide var at lave et madprogram kun ved brug af papir, og det ændrede sig så og endte med at tage den form, som det har nu. Vores studio specialiserer sig i ting, der er en smule aparte og usædvanlige, og det forsøgte vi så at tage endnu længere ud.

Hvis man tænker på, at jeres oprindelige mål var at lave et madprogram, mener du så, at videoerne er informative? Kan folk rent faktisk lære at lave mad ved at se jeres videoer? Jeg mener godt, at Papermeal kan være informativt på en måde. Videoerne bør kunne nedbryde nogle af de forbehold, folk har om madlavning, da animationerne er sjove og farverige. Videoerne består kun af to eller tre processer, inden måltidet er færdigt, så de er ikke så detaljerige. Det aspekt kunne vi helt sikkert godt udforske mere.

Fish & chips.

Hvordan vælger I retterne, der skal med i videoerne? Fokuserer i hovedsageligt på, hvordan de individuelle råvarer kan animeres, eller vælger I bare nogle retter, I kan lide? Lidt af begge dele. Metoden og proceduren kommer i første række. Videoen med penne og kødboller skulle egentlig have været med spaghetti og kødboller, og vi ville makulere nogle papirark for at lave spaghettien, men tingene blev ved med at udvikle sig. Vi ville sikre os, at alle måltiderne adskilte sig fra hinanden. Det betød også, at vi smed en dessert ind til sidst for at holde serien så mangfoldig som muligt.

Har I arbejdet sammen med nogle kokke eller madstylister? Altså, vi er alle kyndige i et køkken, og vi har tidligere arbejdet med fødevarestylister. En af vores tætte venner arbejder faktisk som in-house stylist for os, og selvom hun ikke arbejdede på det her projekt, så har vi lært en ting eller to om fødevarepræsentation. Vi er alle ret besatte af mad, og vi ser en masse madprogrammer og laver en masse mad derhjemme.

Rekvisitter fra Papermeal.

Kan du nævne nogle af de vigtigste ting I har lært af fødevarestylister? De bekymrer sig ikke så meget om, hvor vidt tallerkenen bliver lidt rodet, fordi man spilder ingredienserne. Det er bare en naturlig del af madlavning. I banana split-videoen, når nødderne tilføjes, flyver de ud over hele bordet på en naturlig måde. De er selvfølgelig blevet placeret virkelig omhyggeligt i stop-motion for at opnå den illusion, men når man ser det, tænker man med det samme: “Nå ja, det er da sådan nødderne ville gøre. De ville ryge ud over det hele.”

Hvor lang tid tager det for hver Papermeal afsnit at gå fra begyndende pre-produktion til slutningen af post-produktion? Det tager omkring to til tre uger at bygge alle rekvisitterne til hver video, og det tager omkring seks timer at filme hver video. Fordi det var vores eget projekt, og ikke noget vi lavede til en klient, kunne vi tage beslutninger med det samme, og både optagelserne og post-produktion gik derfor pænt hurtigt.

Hvad går I efter, når I animerer maden? Det er virkeligt interessant, at rigtig mange har kommenteret på Papermeal og sagt, at det ser lækkert ud. Det er jo fantastisk for os at høre, da en af vores primære målsætninger var at få retterne til at se lækre og appetitvækkende ud. Det var noget, vi havde I tankerne hele tiden

Har I planer om at lave flere afsnit af Papermeal i fremtiden? Det har vi. Vi vil blive ved med at sørge for at Papermeal er friskt og under konstant udvikling, og vi har allerede en del idéer om, hvad der skal ske i fremtiden.

Tak fordi du tog dig tid til at tale med os Matt.