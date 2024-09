I dette afsnit Autobiographies tager vi en snak med den anmelderroste skuespiller Cillian Murphy om den måde, hans karriere har udviklet sig på, og livet i mediernes søgelys. Han taler om at droppe ud af skolen, respekten for teaterkunsten og om at dyrke den sære natur, der gennemsyrer noge af hans mest kendte karakterer.