Vi talte med en advokat om, hvad der sker, hvis politiet finder dit nummer på en pushers telefon

På store plakater i Kastrup lufthavn reklamerer forsvarsadvokat Kåre Pihlmann for sine ydelser, og det leder unægteligt tankerne hen på Breaking Bad-advokaten Saul Goodman (uden sammenligning i øvrigt.) Kåre er med andre ord manden, du kontakter, når du er på kant med loven.

For et par år siden var Kåre Pihlmann forsvarer for de sigtede i sagen om ‘De Hvide Bude, en københavnsk kokain-ring, hvis klientel talte journalister, advokater og andet godtfolk. Det, der var specielt ved optrevlingen af den sag, var, at politiet ikke kun gik efter bagmændene. De endevendte også dealernes telefoner og begyndte at ringe deres formodede kunder op. Første runde resulterede i 200 bødeforlæg, hvoraf 123 valgte at betale med det samme for at slippe for at skulle i retten, anden gang blev der sendt bøder ud til 174 personer. Den største lød på 32.000 kroner.

Så hvis din faste kontakt pludselig ikke svarer dig, og du får noia på over, om politiet sidder og læser dine desperate sms’er, som du har sendt afsted fra Kødbyen midt om natten, bør du måske læse med her. Vi spurgte Kåre Pihlmann om, hvad du kan regne med, at der sker, hvis dit nummer ligger på en pushers telefon, som er havnet i hænderne på politiet.

Forsvarsadvokat Kåre Pihlmann. Foto: Ty Stange.

VICE: Hvor slemt står det til, hvis politiet finder ens nummer på en pushers telefon?

Kåre Pihlmann: Der kan være mange grunde til, at dit nummer fremgår af en pushers telefon. Nogle af de telefoner, en pusher har, indeholder jo en kundeliste, og derfor kan du komme i politiets søgelys. Hvis der også ligger sms’er, så er situationen endnu værre, for det understreger, at der har været en kontakt. Hvis det eneste at finde er dit telefonnummer, er der langt til bøde eller fængsel. De skal kunne bevise, at der har været en reel kontakt.

Er det så bedst at ringe eller skrive til sin kontakt?

Jeg kan ikke rådgive folk om, hvordan de skal kommunikere. Jeg kan kun sige, at det bedste er at undlade at have kontakt til en pusher, hvis du vil undgå kontakt med politiet.



Risikoen for, at man kommer i problemer, er relativt stor, hvis man kommunikerer via en telefon, og politiet bliver opmærksomme på det. De kan nemt via teleselskaberne indhente historiske oplysninger, så man vil nemt kunne genskabe sms-korrespondance. De fleste teleselskaber opbevarer sms’er i flere måneder, selvom de bliver slettet fra telefonen.

Så sms’er er no-go. Men hvis uheldet er ude, og politiet ringer dig op, er det så bedst at ignorere opkaldene?

Man kan jo også have en god grund til at tage en snak med politiet. De holder jo ikke op med at kontakte dig, bare fordi du ikke tager telefonen.

Hvilken strategi er så bedst at benytte sig af – skal man bare krybe til korset eller benægte alt?

Det afhænger fuldstændigt af situationen. Det kan jeg ikke sige noget om generelt. Hvis man føler sig utilpas, er det bedste at tage en snak med en advokat og så lægge en strategi. Rådgivningen tager altid udgangspunkt i de konkrete omstændigheder. Er det bare dit nummer, der er fundet, eller ligger der sms-beskeder på telefonen, hvor der står “kan jeg købe to gram?”. Nogle gange kan det eneste rigtige være at krybe til korset. Det afhænger af beviserne.

Hvilken sigtelse kan man forvente at få, hvis man indrømmer?

Det afhænger af mængden. Hvis det er en lille mængde, et gram eller et halvt gram, så er det loven om euforiserende stoffer, man kan modtage sigtelse for at have overskredet. Hvis der er tale om større indkøb eller gentagne indkøb, så kan man blive sigtet for overtrædelse af loven om grovere narko.

Kan man undgå at få en plet på straffeattesten, hvis bare man betaler bøden med det samme?

Bøder for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer kommer ikke på den private straffeattest. Hvis man betaler bøden, undgår man at skulle i retten, men uanset om det er en dommer, der bestemmer, at man skal have en bøde, eller man betaler politiets bøde, så fremgår bøden ikke af den private straffeattest, den man selv kan få en kopi af, og som man typisk skal fremvise til sin arbejdsgiver.

Tak for snakken, Kåre.



