Vi talte med den japanske restaurant, der udelukkende serverer karryretter med lortesmag

Der er meget få ting, der er så gode til at fange menneskers opmærksomhed som lort. Vi tænker på det, snakker det og producerer det i sagens natur løbende. Jeg er ked af at måtte fortælle dig, at din bedre halvdel nyder at sidde på tønden mens de skimmer deres Facebook feed på telefonen, men sådan er det nu engang.

Men nogle gange er folk lidt for glade for lort. Tag for eksempel den japanske pornogud, Ken Shimizu. Han spiste så meget af det i løbet af sin pornokarriere, at hans smagsløg åbenbart vænnede sig til smagen, og som ivrig iværksætter besluttede Shimizu sig naturligvis for at åbne en restaurant.

Resultatet er Curry Shop Shimizu: en restaurant i Japan, der udelukkende sælger karryretter med lortesmag. Det var selvfølgelig det næste logiske skridt i hans karriere.

Da vi fik muligheden for at snakke lort med Kei Matsunuga, der er talsmand for Curry Shop Shimizu og discipel af selveste Lorteguden, kunne vi ikke sige nej. Vi ville vide hvorfor, hvordan og hvornår. Vi ville prøve retterne, mæske os i deres jordagtige aroma og transporteres til en verden, hvor din fulde opmærksomhed er rettet med den lille, bløde godbid, der stille og roligt smelter på tungen. Vi fik ham endda til at give os opskriften.

Men mere end noget andet ville vi egentlig bare gerne vide, hvad fuck Ken Shimizu tænkte på.

MUNCHIES: Hej. Hvad fuck har I gang i?

Kei Matsunuga: I Japan siges det ofte, at karryretter og fækalier minder om hinanden i udseende. Her har vi det ultimative valg: hvad ville du helst spise, karry med lortesmag eller lort med karrysmag?

Det spørgsmål irriterede Ken, og han ville ikke dø uden at få det besvaret. Han tænkte, at alle sikkert delte hans nysgerrighed, og at han kunne opklare det en gang for alle ved at åbne Curry Shop Shimizu.

Stifteren af Curry Shop Shimizu, pornostjernen Ken Shimizu. Billede via Curry Shop Shimizu.

Okay, det lyder fornuftigt nok. Kan du fortælle mig lidt om, hvordan menneskelort smager?

Menneskefæces smager bittert på grund af den galde, der udskilles af leveren og opbevares i galdeblæren. Madkrummerne, der efterlades i fæces har ingen smag. Vi antager, at smagen af lort for det meste kommer af lugten. Derfor er Curry Shop Shimizus karryretter ekstremt bitre.

Først koges smagen ud af kødet og grøntsagerne. Vi tilføjer kusaya, som er fermenteret fisk, til karryretten. Så snart man tager en skefuld i munden rammes tungen af en skarp bitterhed, og den kraftige lugt af fæces stiger op fra maven til næsen.

Det lyder lækkert. Kan jeres kunder lide det?

De fleste kunder fortæller, at de havde det sjovt på Curry Shop Shimizu, når de går fra restauranten. En mulig forklaring kan være, at de er begejstrede for at prøve den unikke smag af vores karry, og for at kunne dele den mærkelige oplevelse med andre kunder.

Vores kunder nyder at se andre kunders reaktioner, når de spiser karryen. Karryretterne spiller en vigtig rolle i få snakken til at glide let mellem kunderne.

Så det er en date-restaurant.

Vi har mange kendte kunder; kendte japanske musikere og komikere. Vi har også set flere udenlandske kunder over det sidste stykke tid, og nogle kommer sågar til Japan bare for at besøge Curry Shop Shimizu.

Jeg sidder i skrivende stund og booker flybilletter. Men jeg er stadig ikke helt solgt. Hvordan kan du love mig, at maden rent faktisk smager af menneskelort? Kan du bevise det?

Kens allerførste pornojob var at spise to menneskelorte. Efter det åd han mere end 250 arbejdsrelaterede lorte og begyndte også at nyde at spise det i sit privatliv. Der ligger legitime erfaringer bag vores karryretter.

Det lyder som en ret vild pornodebut.

Ken havde været ivrig efter at blive pornostjerne siden gymnasieårene. Så han begyndte at søge jobs og tage kontakt til pornoselskaber. Der var et firma, der svarede tilbage, og spurgte om han kunne spise menneskelort. Han troede, at han ville misse sin chance for at blive pornostjerne, hvis han takkede nej til tilbudet. Selvom han aldrig havde spist lort før takkede han ja for at realisere sin drøm. Han blev pornostjerne takket være det tilbud.

Hvad er fremtidsplanerne for restauranten? Har I flere lorteopskrifter på vej?

Vi har planer om at opfinde en sojasovs lavet af pubeshår og en lorte-karryret lavede på silkeormelort.

I har planer om at servere ormelort for folk. Det er jeg faktisk ret nede med. Men okay, hvis du kunne vælge en person i verden at fodre med lortekarry, hvem skulle det så være, og hvorfor?

Klart Paul McCartney! Han er en kendt Japan-elsker. Kens far elskede ham så højt efter at have vokset op med hans musik, at han følte en intim forbindelse til Paul. Paul blev syg, da han besøgte Japan på sin verdensturné, så Ken ville gerne have Paul til at spise sin sunde karry og blive ved med at være energisk.

Sidste spørgsmål. Kan du give vores læsere en opskrift, så de selv kan prøve at lave lortekarryretten?

Ja, ingredienserne er løg, gulerødder, bitre meloner, finhakket kylling, fiskeindevolde, kusaya (fermenteret fisk), senburi te, gurkemeje, kakaopulver og bittern (en koncentreret saltblanding).

Kyllingen og grøntsagerne hakkes fint, og så koges deres smag væk. Fiskeindevoldene finhakkes i en food processor. Så tages kyllingen og grøntsagerne ud af vandet. Senburi te (som er noget af det mest bitre te i verden) blandes med grøntsagerne, kyllingen, gurkemejen, kakaopulveret, bittern og de hakkede fiskeindevolde i den rækkefølge. Derefter grilles kusayaen, før den også føjes til retten.

Fremragende. Tusind tak fordi du ville dele det med os.

Tak!

