​Vi talte med danske muslimer om at arbejde med mad under ramadanen

Søndag den 5. juni begyndte muslimernes hellige måned, ramadanen, og dermed er en stor del af Danmarks muslimer i disse dage i færd med at faste på tredje uge. I Danmark, hvor solen går væsentligt senere ned end i eksempelvis Mellemøsten, kan fasteperioden vare helt op til 18 timer, hvor man hverken må få vådt eller tørt. Eller ryge smøger eller have sex for den sags skyld.

Ramadanen udgør, sammen med trosbekendelsen, bøn, almisse og pilgrimsfærd, de fem af Islams søjler, og det er altså ikke noget, man bare lige dropper, hvis man opfatter sig selv som rettroende muslim.

Som udgangspunkt er det alle muslimers pligt at faste, men der er undtagelser. Børn, gravide, syge og ældre mennesker er for eksempel fritaget, ligesom man kan klare frisag, hvis man har et krævende arbejde og en familie, der afhænger af ens løn.

Jeg har en lille perlekæde. Hvis jeg bliver fristet, så tager jeg kæden og nævner Guds navn op til 100 gange – Ihab Al Farse, Fitnesso Juicebar



Én ting må være at sidde på kontor eller slappe af derhjemme, mens man faster, men noget andet og (endnu) mere udfordrende må være at have et job, hvor man igennem hele sin arbejdsdag bliver konfronteret med alle de spiselige og drikbare fristelser, man må holde sig fra indtil mørkets frembrud. Eller sagt på en anden måde: Hvordan føles det at arbejde med mad, mens man selv faster?

Det ønskede vi at få svar på, så vi bevægede os ud i København for at tale med nogle af de muslimer, der arbejder med madvarer under ramadanen. Dem kan du møde her.

Mohammed Hleihel, City Slagter

Mohammed Hleihel står til venstre på billedet. Alle fotos af Simon Fals.

VICE: Hvordan er er det stå og skære kød ud, mens der er ramadan?

Mohammed Hleihel: Det er helt fint. Det er jo ikke som sådan mad endnu. Det ville være sværere, hvis jeg stod og arbejdede med spiseklare produkter som en shawarma eller sådan noget. Når man arbejder med noget konstant, så bliver man nærmest træt af det.

Spiser du så ekstra meget om aftenen, når du ved, at du skal arbejde hele dagen?

Ja, de første par dage gør jeg. Men så vænner kroppen sig til det, og så ved du, hvor meget du skal spise. Du får det dårligt, hvis du spiser for meget om aftenen efter at have fastet hele dagen. Men jeg spiser normalt kun en gang om dagen, så det er faktisk ikke det store problem for mig at faste under ramadanen. Det er en vanesag.

Bliver du ikke tørstig?

Jo, når det er varmt, så kan det godt være hårdt. Men vejret blev heldigvis dårligere, lige da ramadanen startede. Det havde været sværere, hvis ramadanen var startet et par uger tidligere, da der var hedebølge. Men altså, man kan jo undvære mad i op til en uge, hvis det endelig skulle være. Det er mere noget psykisk. I starten kan man godt føle sig lidt svag, men nu er der gået to uger, og kroppen har vænnet sig til det.

Så I kommer ikke op at skændes hernede i butikken, fordi I er sultne?

Nej, slet ikke. Ramadanen handler jo heller ikke kun om at faste. Det handler om at være tålmodig og gavmild, så vi skændes ikke hernede.

IHAB AL FARSE, FITNESSO JUICE OG SANDWICHBAR

VICE: Hvordan er det at sælge sandwich og juice under ramadanen?

Ihab al Farse: Selvfølgelig er det hårdt. Det skal man ikke løbe fra. Man bliver fristet konstant, men man må jo holde sig selv stærk. Så længe man kan holde sig selv i gang, så går det.

Så hvis der er travlt, så går det nemmere?

Ja, det gør det faktisk. Jo mere der er at lave, jo mindre tænker man over, at man er sulten eller tørstig. Men vi er jo på Nørrebro, hvor der er mange muslimer, som faster, så der er ikke så travlt. Desværre.

Hvad gør du, hvis du bliver fristet?

Jeg har en lille perlekæde, lidt ligesom katolikkerne har. Hvis jeg bliver fristet, så tager jeg kæden, og så nævner jeg Guds navn op til 100 gange. Hvis det ikke virker, så går jeg ind og beder. Og så sørger jeg for at slappe godt af, når der ikke er kunder i butikken. Heldigvis har jeg nogle gode chefer, der ved, at jeg faster. Vi arbejder også kortere vagter under Ramadanen, i stedet for syv timers vagter, så har vi kun fire.

Spiser du så helt vildt meget om aftenen?

Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg går meget op i min kost, så jeg sørger for at spise godt med stivelse. Masser af rugbrød. Men jeg går ikke helt amok, jeg spiser kun, til jeg ikke er sulten længere. Og så drikker jeg kokosvand, der er meget ilt i, så det holder på væsken i kroppen. Inden solopgang spiser jeg et solidt måltid, bønner og den slags.

Er det ikke hårdt at faste i længden?



Nej, det er faktisk omvendt. De første par dage er hårde. Du skal lige vænne dig til, at du ikke kan spise eller drikke, når du har lyst, men så vænner kroppen sig til det, og så bliver det normalt.



Rahmabullah Sahak, Istanbul Chicken

VICE: Er det hårdt at sælge kylling, mens man faster?

Rahmabullah Sahak: Jeg kan godt lide at arbejde under ramadanen. Så går tiden hurtigere, end hvis man havde siddet derhjemme i sofaen og tænkt på mad. Dog er der mindre travlt i butikken, netop fordi der er mange af vores stamkunder, der faster.

Har I markant færre kunder?

Om eftermiddagen har vi ikke særligt mange kunder. Men om aftenen, mellem klokken 18 og 22, kommer der rigtig mange kunder for at købe kylling. Der har vi mere travlt end normalt. Så alt i alt er det nok det samme.

Bliver du ikke sulten, når du står og arbejder med kylling hele dagen?

Jo, jeg bliver da sulten, men hvad skal jeg gøre? Nogen gange får jeg ondt i maven, men jeg synes ikke, det er svært. Der er mange, der synes det er svært at faste første gang, men jeg har fastet under ramadanen i 13 år. Jeg er efterhånden vant til det.

Amira Askoul, Candy Megastore

VICE: Bliver du fristet af alle de lækre ting her i butikken, når du faster?

Amira Askoul: Nej. Når jeg tænker over, hvorfor jeg faster, så bliver det faktisk let for mig. Det er ikke så svært, men altså, man bliver sulten, og man bliver tørstig, men på et tidspunkt så holder det op. Når det er varmt, så ser sådan en softice da god ud, men så minder jeg bare mig selv om, hvad det hele handler om.

Hvordan bliver det nemt?

Jamen, der er jo masser af mennesker, der ikke bare kan få sig et måltid mad, når de har lyst. Og hvis de kan klare det, så kan jeg også. Under normale omstændigheder kan sult godt være noget, der påvirker ens humør, men ramadanen handler blandt andet om at vise medfølelse med dem, der ikke ved, hvor det næste måltid skal komme fra. Så hvis jeg bliver fristet, så tænker jeg på, hvorfor jeg gør det.

Hvordan oplever du ramadanen her i butikken?

Der kommer faktisk ikke færre kunder. Mange kommer for at købe slik eller nødder til senere på dagen, når de godt må spise. Men her er ret dødt om morgenen.

Har du nogen særlige udfordringer i forhold til at faste?

Lige før ramadanen startede, var det 27 grader. Når det er så varmt, er det svært ikke at drikke noget, men så blev det koldere i vejret – så nej.

Saeed Mostafa, Al Basha bageri

VICE: Hvordan har du det med at stå her, omringet af mad, du ikke må spise?

Saeed Mostafa: Det er hårdt. Men jeg gør det selvfølgelig. Jeg faster i alle 18 timer, og selvfølgelig bliver jeg tørstig og sulten. Især fordi jeg konstant bliver mindet om det, når jeg får duften af kager op i næsen. Men jeg har ikke svært ved det. Det er en vanesag, og jeg har jo gjort det i mange år.

Spiser du så mere om aftenen, når du faster?

Nej, jeg spiser faktisk mindre end normalt. Maven vænner sig til, at man faster, og kroppen indstiller sig på, at der er længere mellem måltiderne.

Er det hårdt at stå i et varmt køkken hele dagen uden at kunne drikke vand?

Der, hvor jeg kommer fra, er der 40 grader, så det er ikke noget problem. Når ramadanen starter, kan det være lidt svært, men det går hurtigt over. Jeg har ikke oplevet én eneste, der er blevet syg af at faste. Man får det faktisk bedre. Tidligere arbejdede jeg i Kuwait, der er det 50-60 grader varmt hele dagen. Så den danske sommer er ikke farlig. Man tænker altid inden ramadanen starter, at det bliver hårdt at faste de 18 timer, som koranen siger, man skal her i Danmark, men så snart man kommer i gang, så er det ikke noget problem. Tiden går bare. Og man bliver friskere og mere sund af det.

