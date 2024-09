Vi talte med kokken der har lavet 143 forskellige slags ‘mac and cheese’

Mit ritual på en lørdag morgen består af følgende: jeg åbner Instagram, og en lille mand med en stor hammer går i gang med at bearbejde indersiden af mit kranie. Jeg kigger på fotos af enorme croissanter, videoer der på erotisk vis viser, hvordan æg forsvinder ned i et bunke mel, og billeder af friskbagt brød, der næsten kan få mig til at forlade dynerne for at hoppe på det næste tog til bageriet, hvor magien foregår.

Der er egentlig ikke noget specielt ved, at Luc Martin starter sin dag i bageriet ved tre-fire tiden om morgenen—det gør bagere bare. Men det er de færreste af dem, der deler deres morgener med verden på samme måde, som han gør det.

Luc Martin kommer oprindeligt fra Brighton i det sydlige England, men for tolv år siden bragte kærligheden ham til Holland. For fire år siden åbnede han Tilburg Sourdough, der har været så stor en succes, at han har måtte sætte sin alarm tidligere og tidligere for at kunne følge med.

Den 28. august er Luc vært ved en sammenkomst på pølsefabrikken Brandt en Levie i Amsterdam, hvor forskellige kokke tilbereder specielle middage. En af retterne, der bliver serveret ved Lucs frokostselskab, er en pølse med en overraskelse indeni: . Jeg var specielt interesseret i pølsens oprindelse, der er blevet til på grund af en mands insisterende besættelse af denne amerikanske klassiker.

MUNCHIES: Hej Luc. Hvordan kom du på at lave en mac and cheese-pølse? Luc Martin: Jeg læste for længe siden om en mac and cheese-pølse i en amerikansk restaurantanmeldelse. Jeg kan ikke huske hvor, og jeg har ikke kunnet finde den igen, men jeg har aldrig glemt det. Da holdet fra Brandt en Levie og jeg planlagde middagen, tænkte jeg, at tiden var kommet. Jeg skal bruge så mange af deres produkter som muligt: blodpølsen og deres bacon skal i burgeren, og min macdog vil så blive serveret ved siden af.

Du har en notesbog, hvori du holder helt styr på de mange forskellige mac and cheese-varianter, du har eksperimenteret med indtil videre. Hvor mange forskellige slags har du lavet? Macdog’en er nummer 143, og jeg håber, at jeg kan mestre den på højst tre forsøg.

Det var mange. Hvor mange forskellige måder kan man tilberede noget, der virker så simpelt? Det er helt sikkert et projekt, der ikke har nogen slutdato. De jeg lavede de første 50 varianter af mac and cheese, fokuserede jeg på at opnå den perfekte balance mellem salt og gurkemeje og den perfekte mængde mel og tørrede krydderier. Gurkemeje er vigtigt, når man skal opnå den rette farve og dybe smag, som salten intensiverer. Så jo mere salt jeg bruger, jo mindre gurkemeje skal der i. Da det fungerede, begyndte jeg at eksperimentere med forskellige slags sennep. Sennep har en skarp smag, og den ville jeg blødgøre lidt ved at tilføje fløde og smør. Jeg fandt ud af, at det var bedst, at de ingredienser først kom i til sidst, da det også køler saucen lidt. Derefter begyndte jeg at tilføje æggeblommer. Dette er rigtig godt for den cremede konsistens og farve, men opskriften skulle bruge noget mere skarpt, så jeg eksperimenterede med citronsaft og eddike. En dag havde jeg en smule mascarpone tilovers i køleskabet, og det inkorporerede jeg så, hvilket gjorde en enorm forskel. Fra den dag var mascarpone en fast ingrediens i retten.

Det er også enormt besværligt at koge pastaen på en måde, så det ikke absorberer alt saucen. Sker det, bliver pastaen svampet. Siden jeg lavede version 115, har grundopskriften sådan set været perfekt, og jeg har derfor kun lavet mindre ændringer efterfølgende. På det seneste har jeg virkelig været glad for at lave masser af sauce, og jeg har også nydt at lave mere specifikke retter som burgerboller af stegt mac and cheese. Og så selvfølgelig pølsen.

Hvor kommer din besættelse af mac and cheese fra? Jeg elsker det bare virkelig meget. Eller nej, faktisk handler det om, at jeg elsker at se folk, når de spiser en virkelig god mac and cheese. Deres ansigtsudtryk—det der drømmende, OMG-agtige blik—det elsker jeg. Personligt spiser jeg nærmest aldrig mac and cheese.

Det er lidt sært. Det ved jeg ikke, om det er. Jeg er 35 år gammel, og måske er der faktisk grænser for, hvor meget mac and cheese man kan spise. Jeg spiser heller ikke mit eget brød særligt ofte.

Er det svært at tilberede en pølse med mac and cheese-fyld? Der er et par ting, der er virkelig vigtige. For det første skal der være et godt bid i pølsen. Det der lille ‘smæld’, der lyder, når man tager den første bid af en pølse, er det mest lækre. Kan pølsen ikke dét, er det som at spise grisetarm med noget blødt fyld i, og det er bare ulækkert. Fordi jeg har lavet pølser før, var det faktisk ikke det sværeste at opnå den konsistens. Man skal bare ryge pølsen: røgen udtørrer skindet, som derfor strammes om fyldet.

En af de udfordringer, jeg stødte på, var, at fyldet også tørrede ud under rygningen, så jeg måtte lave fyldet mere fugtigt. Det var også en udfordring at fordele både ost og makaroni i pølsen. Første gang endte jeg med makaroni i den ene ende og ost i den anden.

Hvilken ost er bedst, når man skal lave mac and cheese? Jeg bruger faktisk forskellige oste, fordi jeg køber dem hos ostehandleren Kaaszaak, og de har altid mange forskellige slags oste. Men for det meste er det en kombination af lagrede oste. Smulrende ost (brokkelkaas) er også lækkert. Det brugte jeg i version 142. Og jeg tilføjer altid mascarpone for at opnå en cremet konsistens.

Tror du nogensinde, at du får fuldendt dit mac and cheese-projekt? Jeg kan ikke forbedre opskriften meget mere, men jeg vil blive ved med at eksperimentere med forskelige varianter. Jeg brygger lidt på en idé om en hamburger fyldt med mac and cheese. Den begynder jeg snart at arbejde på.

Hvordan tog Instagramfolket imod din pølse? De gik en smule amok. Der var endda en, der mente, at jeg fortjente en nobelpris. Der var også nogle, der ikke helt forstod, hvad det var, de kiggede på, og som begyndte at tale med hinanden om det. Men jeg har endnu ikke fået flere views end på min video af det forsvindende æg. Folk er nu begyndt at spørge efter et soundtrack til videoerne, som for eksempel Egg Man med Beastie Boys. Det har udviklet sig til noget helt for sig selv.

Tak Luc, og held og lykke den 28.