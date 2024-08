Vi spurgte kvinder, som elsker kæmpe pikke, hvorfor de elsker kæmpe pikke

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Da Alicia* mødte en selvstændig arborist, en person der er virkelig glad for træer, gav han hende sit visitkort og bad hende ringe til ham, hvis hun havde lyst til at plante et virkelig stort træ. Det viste sig, at det ‘træ’ han talte om var 23 centimeter langt, og at den 35-årige amerikaner virkelig nød at plante det. “Jeg har altid været stor fan af blowjobs og at tage den til roden, og det var virkelig sjovt at gøre det med sådan en lang en,” husker hun. “Det var virkelig spændende og udfordrende at skulle bruge begge hænder og min mund. Jeg kunne mærke ham glide ned i min hals og tilbage igen. Det tændte mig helt vildt, og det gjorde mig totalt klar til sex.”

Det var et afgørende øjeblik for Alicia. Da hun først én gang havde haft sex med en veludrustet mand, vidste hun, at hun ville opleve det igen og igen. Hun fandt ud af, at hun var en såkaldt size queen – en person, der foretrækker pikke, der er over gennemsnittet. Præferencen kan gælde oral-, vaginal- eller analsex, og både mænd og kvinder kan betragte sig selv som en size queen. Den umiddelbare konsensus omkring størrelse, blandt de kvinder jeg har talt med, er, at alt over 18 centimeter i længde og 13 centimeter i omkreds kvalificeres som ‘stor’, og det vil sige, at deres præferencer er omkring 5 centimeter længere og 2-3 centimeter bredere end den gennemsnitlige penis.

Som en mand med en pik på 27 x 20 centimer er Matt meget bekendt med alt det ovenstående. Første gang han fandt ud af, at han var større end sine klassekammerater, var i badet efter gymnastik i gymnasiet. Kort tid efter begyndte det at rygtes, og der gik ikke længe, før han blev kaldt for “æslet”. På den ene side føler han, at han blev behandlet som en ting eller et stykke legetøj – en af hans første seksuelle oplevelser var en gruppe piger, der bad om at se hans pik, hvis de til gengæld lod ham se dem i deres BH – men samtidig ved han godt, at som en kikset, nørdet fyr har hans størrelse hjulpet ham til at kunne udforske sin teeenage-seksualitet. “Det var helt sikkert en kæmpe fordel at have alle de rygter,” fortæller den 35-årige britte. “Jeg er sikker på, at der er mange piger, som slet ikke tænkte på mig på en seksuel måde, men endte med at være nysgerrige, efter jeg fik mit kælenavn.”

Det giver mening at en boblende teenage-seksualitet, kombineret med sladder i en lille by, meget hurtigt kan forplante sig som interesse for Matts pik. Men bare fordi folk er nysgerrige, er det ikke det samme, som at de tænder på ham. Da Alicia fandt ud af, at hun var en size queen, var det på grund af et tilfældigt møde, og det samme kan man sige om andre. 43-årige Hanna* mødte sin første kæmpe-pik, da hun knaldede en fyr til en fest på college; en af 19-årige Bellas* første scoringer i gymnasiet var tilfældigvis veludrustet; 21-årige Theresa* var bare kærester med en fyr med en stor pik, og havde svært ved at vænne tilbage til almindelige mænd, da de slog op.

Der er mange forskellige grunde til, hvorfor size queens foretrækker store pikke, og det kan både være deep-throating, følelsen af at blive strukket ud, og det rent visuelle i pikken. “Jeg kan godt lide at se størrelsen på pikken sammenlignet med min krop, tage fat i den, og se hvor stor den er i mine hænder,” siger Bella, mens Theresa sætter lighedstegn mellem pikkens størrelse og mandighed. Bella siger også, at hun ikke har nogen gag-refleks, og det elsker hun at udnytte ved at stikke en lang pik ned i halsen. Alicia havde en lignende opdagelse, da hun fandt sammen med ham, der plantede træer. “Normalt med en almindelig størrelse pik ville jeg bare presse den op mod ganen. Men med ham føltes deep-throating rent faktisk som at blive kneppet i halsen,” siger hun.

Alicia nyder også det rent fysiske ved en penis over gennemsnittet. “Jeg kan godt lide, at man kan lave lange stød uden at være bange for, at den falder ud,” siger hun, og tilføjer, at hun godt kan lide følelsen af, at hendes kusse bliver strukket ud. “Med mindre fyre, har jeg opnået samme følelse ved at tilføje nogle fingre eller sexlegetøj, men med større fyre er det ikke nødvendigt, især ikke hvis de skifter vinkel.” Hun foretrækker, at sex er meget dyrisk og spontant, og sådan bliver det ikke, hvis hun er nødt til at række ud efter et legetøj midt under akten. Den følelse kender Hanna godt, og hun elsker udfordringen ved at skulle tage imod et ordentligt lem. “Det giver mig en underlig form for stolthed. Jeg elsker følelsen af at være helt strukket ud, og tænke på det igen dagen efter, hvis jeg er øm.”

Mens Hanna godt kan lide at være øm dagen efter, er Alicia øjeblikkeligt tændt af smerten under selve akten. “Jeg kan godt lide smerten under sex, så jeg elsker det jag, det giver, når en kæmpe pik hamrer mod min livmoderhals,” forklarer Alicia. Første gang hun mærkede en pik ramme hendes livmoderhals, blev hun komplet liderlig, og var allerede langt forbi det punkt, hvor smerte gør ondt. “Jeg kommer normalt rimelig let, men det her var anderledes,” husker hun. “Mine ben rystede, og da vi var færdige, var jeg blød i knæene en uge efter. Så jeg fik en meget intens orgasme, uden at han havde gjort særlig meget, i forhold til hvad jeg har oplevet med mindre partnere.”

Det er ikke alle size queens, der nyder smerten. Theresa siger, at hvis en pik rammer hendes livmoderhals, er den lidt for stor. Det kender Matt alt for godt, og han har mange gange prøvet at en sød pige tog benene på nakken, når deres forhold blev fysisk. “Det gik rigtig godt med den sidste, jeg var sammen med, indtil den tredje date, hvor vi kom i bukserne på hinanden. Da den kom frem, stirrede hun bare på den med angsten malet i ansigtet,” siger han. “Hun kunne slet ikke fatte, at den var dobbelt så stor som nogen anden, hun havde set før.” Matt fortæller, at størrelsen altid betyder noget, lige meget hvem han er sammen med, og det har givet ham nogle dårlige oplevelser – der er nogen, der er traumatiseret efter at have haft sex med ham og andre, der bare ignorerer ham bagefter.

I en verden, hvor der tit bliver sat lighedstegn mellem pikkens størrelse og mandighed, kører mantraet ‘jo større, jo bedre’ tit i mænds skrøbelige egoer. Hvor mange gange har du ikke modtaget et uønsket pik-billede, der åbenbart skulle være en gave fra himlen, mens det i virkeligheden mere ligner en gammel frankfurter, som hunden har slæbt med ind fra naboens grill? Det gør kun Matts kærlighedsliv mere kompliceret. Hvis han forsøger at give pigerne en advarsel om, at han er veludrustet, misforstår de det ofte, som om han spiller macho. Men hvis ikke han siger noget på forhånd, om hvad han gemmer i underbukserne, så kan det ødelægge en ellers hyggelig date. Matt har fundet ud af, at det bedste tidspunkt er i det stadie, hvor man begynder at sende nøgenbilleder til hinanden, men han ved godt, at det ikke er alle, der er til den slags (og han sender ikke uønskede dick-pics).

Der er også problemer med at date for vores size queens. Alicias første hook-up var måske lidt plat med sin frække kommentar, men ironisk nok er det ikke alle med en stor pik, der har big dick energy. Theresa og Alicia har prøvet at bruge højde, hænder og fodstørrelse til at forudsige, hvem der har lidt ekstra mellem benene, men de er begge kommet frem til, at det alt sammen er røverhistorier. Ingen af de size queens, jeg talte med, kunne finde på at skride fra en fyr med en gennemsnitlig pik – men de sagde alle sammen, at det vigtigste er, om det er god sex, og derfor vil de som udgangspunkt ikke gå på date igen med en fyr, der har en lille pik. Hanna synes, hun har været heldig i forhold til, hvor mange veludrustede mænd, hun har mødt, men hun tror også, at det skyldes hendes meget aktive sexliv. Alicia mødte engang en fyr, der løj om sin størrelse, men det er aldrig sket igen. De bruger alle en blanding af IRL og Tinder og bestemte hjemmesider til at finde passende partnere.

Tinder er ikke specifikt fokuseret på store pikke. Men der er alligevel adskillige steder, hvor de veludrustede kan møde sin size queen. Matt har også mødt partnere rundt omkring – lige fra nudiststrande over privatfester til optagelserne af en TV-serie – og på almindelige dating-apps. Han har også haft succes på hjemmesider som Large Penis Support Group (LPSG), 7OrBetter og Size Minded, som alle er lavet til mænd med en ordentlig svaber. (LPSG fungerer også som et generelt forum for alle mulige ting, der har med store pikke at gøre).

Size Minded blev grundlagt i 2010 af et par veludrustede venner, som var frustrerede over, hvor lidt der blev snakket om pikstørrelse på datingsider. “Vi vidste, at penisstørrelse ikke kun handler om seksuelle præferencer – det kan også være anledning til frustration og skuffelse i et parforhold,” forklarer medstifteren Chris. “Hvis en penis er for stor, kan det gøre ondt, eller endda forvolde fysisk skade på en eller begge seksualpartnere. Omvendt kan det være, at man ikke føler nogen nydelse, hvis penisen er for lille.” Indtil videre har hjemmesiden over 11.000 brugere, og har et system, der verificerer størrelse og køn. Den tiltrækker en blanding af nysgerrige, kuede hanrejer, dominerende tyre og – selvfølgelig – size queens.

Da jeg spørger Matt, hvad han synes om size queens, siger han, at – som en mand med en stor pik – er han meget taknemmelig for dem. “Den perfekte situation ville være, hvis alle var helt åbne for alle størrelser, stor eller lille, men folk har forskellige præferencer, så jeg respekterer size queens for at være åbne omkring det,” forklarer han. “Jeg ville ønske, at der var flere mennesker, der ville indrømme, hvad de tænder på. Hvis en kvinde har brug for en kæmpe pik for at blive tilfredsstillet, bør hun ikke være flov over at indrømme det, fordi hun er nervøs for, hvordan andre vil se hende, eller at det vil gøre nogle mænd usikre. På samme måde kunne jeg spare meget krudt, hvis jeg fra starten vidste, at en pige ikke gad noget, når først hun fik bukserne af mig, på grund af min størrelse. Ideelt set skulle vi som samfund kunne have ærlige samtaler omkring størrelse.”

*Navne er blevet ændret for at beskytte personernes anonymitet.