Vi talte med manden, der lever af at afsløre utroskab

Privatdetektiven Jack Roberts

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK.



I The End of the Affair beskriver Graham Greene utroskab som “en del af det moderne liv”. De ord skrev han for næsten 65 år siden, men de gør sig stadig mindst lige så gældende i dag. Tv-serier som The Affair og Doctor Foster appellerer til vores besættelse med det, der sker bag lukkede hoteldøre, og sidste sommer skabte det overskrifter, da hackere infiltrerede utroskabsportalen Ashley Madison og offentliggjorde data på de millioner af mennesker, der havde oprettet profiler i håb om at have en affære.

Videos by VICE

Jack Roberts er privatdetektiv hos Global Investigations og arbejder til hverdag med at afsløre utroskab. Han skygger folk over hele verden, og det involverer ofte spontane flyturer, diskrete biljagter og at ligge på lur i lurvede hotel vestibuler for at afsløre de saftige og nogle gange barske sandheder om hans klienters parforhold. Jack har mere end 20 års erfaring med at opspore og afsløre utro partnere og tager ca. 2.385 kroner for fem timers overvågningsarbejde. Her er hvad han fortalte mig om sit arbejde.

Læs også: En forretningskvindes guide til sex på forretningsrejser

VICE: Hej Jack. Hvad fik dig til at ville være privatdetektiv?

Jack Roberts: James Bond. Min far tog mig med ind og se The Spy Who Loved Me da jeg var 11, og det inspirerede mig. Så for 23 år siden begyndte jeg at spore folk, der havde gæld. To år senere, i 1994, begyndte jeg at arbejde med ægteskabssager.

Hvad er det første der sker, når der er nogen, der opsøger dig og siger, “jeg tror min partner er mig utro”?

Først tjekker jeg efter advarselstegn. Jeg indsamler baggrundsviden. For eksempel spørger jeg ind til, hvor meget tid de bruger uden for hjemmet. Der er nogen, der siger, at deres partnere tager på arbejde hver dag, mens kilometertallet på deres bil fortæller en helt anden historie. Måske er deres partner begyndt at tage telefonen med ud på badeværelset. Det kan også være, at deres sexliv er gået i stå.

Har folk generelt ret, når de mistænker deres partnere for at være utro?

Hvis nogen har lugtet lunten er der som regel noget, der skal ses nærmere på. Kvinder har mange gange ret. De er bedre til at fornemme ting end mænd. Der er mange mænd, der bare er paranoide. Kvinder har tendens til at opsøge os som en sidste udvej, hvorimod mænd kommer, hvis der bare er noget, der er en anelse mistænkeligt. Men vi er fordomsfrie og drager ikke nogen forhastede konklusioner. Nogle gange viser det sig at personen ikke er utro, men i stedet tumler med narkoproblemer eller ludomani.

Hvad tæller du så som et uimodsigeligt bevis på utroskab?

Jeg kan ikke udtale mig på klientens vegne. Nogle gange skal vi bare finde beviser på intimitet med en anden person; at de holder i hånd eller kysser. Men der er nogen, der lever et helt dobbeltliv. Vi havde en klient, hvis mand levede sit liv fra mandag til fredag, men aldrig var hjemme i weekenderne. Det var først da han døde, at klienten fandt ud af, at han havde haft en affære. Efter begravelsen så hun en krans på hans grav “fra Jane (navn er blevet ændret) og familien”, hvorpå der stod: “Jeg vil elske dig for evigt og altid.” Klienten henvendte sig til os og sagde: “Hvad fanden er det her?” Vi lavede baggrundstjek på manden, undersøgte hvor hans bil var blevet set, talte med nogen af hans gamle venner og forsøgte at klemme information ud hist og pist. Det tog os en måned, men vi fandt frem til, at han havde boet på en anden kvindes adresse fra fredag aften til mandag morgen hver uge. De havde endda et barn sammen. Det havde stået på i 16 år.

Wow. Jeg går ud fra, du har videregivet mange dårlige nyheder.

Ja. Jeg har vænnet mig til at opføre mig som vejleder og vidergive information på den mest hensigtsmæssige måde. Men vi giver heller ikke folk falske forhåbninger – vi fortæller dem det, de har brug for at høre. Når de tager kontakt til os er det som regel fordi folk føler, at de har ramt bunden og er desperate efter vished.

Hvor langt ville du gå for at skygge nogen?

Jeg kan aldrig vide mig sikker på, hvor jeg ender henne. Nogle gange tager jeg ud klokken 8 om morgenen og kommer ikke hjem samme aften. Man skal være klar på alle tænkelige udfald, fordi der er mange utro partnere, der lever efter mantraet “ude af øje, ude af sind.” Det meste af tiden har jeg mit pas, lommepenge og et Travelcard på mig, selv når jeg ikke er ude at rejse. For et par uger siden arbejdede min kollega og jeg på en sag, hvor klienten bad os om at holde øje med hendes mand i London, mens hun rejste til USA. Manden rejste fra Hampshire til St Pancras og hoppede på lyntoget. Vi endte med at skygge ham til Paris. Han tjekkede ind på et hotel og mødtes med en kvinde. Så vi tjekkede også ind og filmede ham. Vi var nødt at blive der natten over, men vi fik det, vi skulle bruge.

Har der nogensinde været nogen, der var umulige at opspore?

Det kan godt nogle gange tage tid. Jeg havde engang en kunde, hvis 84-årige mand havde sagt til hende, at han gik til købmanden efter noget franskbrød, hvorefter han forsvandt fra jordens overflade. Hans tøj var også væk. Der gik to måneder, før vi fandt frem til ham. Han var en kvik fyr, tidligere militærmand og havde dækket samtlige aspekter af sit liv – al hans post var blevet videresendt til en c/o adresse. Han havde aldrig fortalt nogen, hvor han tog hen. Endelig fandt vi ham til en jubilæumsmiddag med sine soldaterkammerater. Vi skyggede ham hele vejen hjem til et hus, der lå 16 km fra hans tidligere hjem, hvor han boede med en ny kvinde. Hun var i halvfjerdserne ligesom min klient. Han havde været gift med min klient i 28 år, men en dag pakkede han bare sammen og smuttede.

Læs også: Sådan fik jeg hævn over min dræbte far

Arbejder du kun med ægtepar?

Ikke altid. Der er mange mænd, især amerikanske eller russiske forretningsmænd, der godt kan lide at have en eskortpige som holdt kvinde her i London. Så vil de gerne tjekke op på dem, når de ikke er sammen med dem. Vi havde en amerikansk klient, der havde flere penge end han havde forstand. Han overøste unge kvinder med gaver. Han var tidligt i fyrrerne og begyndte at ses med en eskortpige, der var tidligt i tyverne. Han fik hende til at sige sit job op og lovede at betale hendes husleje. Samtidig ville han have os til at undersøge hendes eskortprofil på nettet for at se, om hun stadig arbejdede… så min kollega udgav sig for at være en klient.

Og mødte klientens kæreste så op?

Hende, der mødte op, viste sig at være en anden eskortpige. Men så fandt vi ud af, at kvinden, vi ledte efter, overnattede på et bordel i Paddington tre nætter om ugen. Så det var bevis nok.

Har du set nogen stigning i antallet af potentielle utroskaber gennem de sidste 20 år?

Det er egentlig det samme, som det altid har været. Utroskabssager vil altid være en ting, fordi folk vil altid være utro og lyve. Som professionel privatdetektiv hjælper jeg mine klienter med at finde ud af, hvad der gemmer sig bag løgnene, så de kan få ro i sindet og komme videre.

Tak, Jack.

Mere fra VICE:

Den tidligere FBI-agent, der er sikker på, at han kunne have forhindret 9/11

Her er de løgne, som sexarbejdere fortæller deres forældre og venner

Håndværkeren der jagter pædofile i sin fritid