Danny Trejo fortalte os om tofu-tacos og hvad Machete ville proppe i en tortilla

Imiterer kunsten tacoer eller imiterer tacoer kunst? I Los Angeles bliver det sværere og sværere at adskille de to. Og som om englenes by ikke havde nok taquerias at vælge mellem, så har man nu fået et, der er ejet af den mexicansk-amerikanske machismos grand-old-man, Danny Trejo.

Trejo’s Tacos ligger på hjørnet af La Brea Avenue og Olympic Boulevard i midten af bydelen Mid-Wilshire. Og Danny Trejos helse-tacoer – inklusive en velsmagende fried jidori chicken, der serveres i et salatblad istedet for i en majspandekage, og en anden version med stegt tofu – skal naturligvis nydes al fresco og sammen med andre, mens Rage Against the Machine blæser ud af anlægget. Og det hele kan skylles ned med kombucha eller en daddel-horchata.

Videos by VICE

Jeg var så heldig at få chancen for at møde den 71-årige indfødte angleno på hans restaurant i forbindelse med de californiske mælkeproducenters kampagne Spicy Loves Milk. Jeg fik ovenikøbet lov til at smage alle tacoerne på menuen. Vi talte om, hvilken taco Machete ville spise, om hvorfor Trejo’s Tacos ikke bruger hjemmelavede tortillaer, og om hvorfor John Cusack sandsynligvis kan tæve dig i en slåskamp.

MUNCHIES: Hej Danny. Hvordan går det? Danny Trejo: Det går godt mand. Jeg har bare spist tacos hele dagen, og de er vildt gode. [Han griner.] Jeg har spist rigtig mange tacos.

Er du ved at være træt af dine egne tacos? Nej, slet ikke. Mine favoritter er dem med fried chicken, pulled pork og spidsbryst. [Griner].

OPSKRIFT: Danny Trejo’s Carne Asada med Pepita Pesto

Jeg kan se, at nogle af dine tacos ikke har set skyggen af en tortilla, og at man i stedet har brugt et salatblad. Hvad sker der for det? Det er jo derfor, vi er en sund restaurant. Det er vores version af en “protein-taco”. [Griner].

Fried chicken taco

Hvordan i alverden kom du ind i restaurationsbranchen? Jeg spurgte Ash R. Shaw, producer på filmen Bad Ass, “Hvorfor åbner vi ikke en restaurant?” Og som en joke foreslog jeg ham så, “Hvorfor ikke kalde den for Trejo’s Tacos?” Så filmede vi Bad Ass 2: Bad Asses og derefter Bad Asses 3: Bad Asses on the Bayou med Danny Glover. Og efter det henvendte kom Ash med en forretningsplan. Jeg viste den til min agent og til min sekretær, der begge har sans for forretninger. De sagde begge, “Det kan ikke gå galt”, og nu sidder vi hér. [Griner].

Hvorfor lige tacos og ikke pizzaer eller burgere? Med tacoer er det meget nemmere at hoppe med på sundhedsbølgen. Tacoer er glutenfri, og der findes allerede en masse vegetariske tacoer. Der er meget mere brød, når man arbejder med burger og pizza. Vores kyllinger har heller aldrig set indersiden af et bur. Vi forsøger at holde maden så sund som muligt.

Jeg har læst, at din mor drømte om at åbne en restaurant. Er det rigtigt? Det var min mors store drøm, men i 1950’erne i en latino familie, el hombre trabajaba y la mujer se quedaba en la cocina. (“Der arbejdede manden, og kvinden blev hjemme i køkkenet.” [han fortæller dette i et dybt, ekstra sprødt toneleje, samtidig med at han løfter armene i vejret.] Hver gang min mor talte om at åbne en restaurant, svarede min far altid, “Ahi tienes tu cocina!” (“Dit køkken er lige hér!”) [Griner.]

Nu er jeg helt sikker på, at min mor råber af min far oppe i himlen, “Te dije!” (“Jeg sagde det jo!”)

Noget af det første, jeg hørte om din restaurant, var, at I skulle servere tacos med tofu. Hvad er historien bag? Ved du hvad? Det var fordi, jeg engang fik serveret en taco, hvor min reaktion var, “Hvad er det hér for noget?” Så fik jeg at vide, at det var tofu, og min reaktion var: “Hvad?!” Så bad jeg dem om at lave en til og om ikke at fortælle det til nogen”. [Griner.] Selv kødædere kan lide vores tofu-taco.

Reje tostada

Hvad synes du om restaurationsbranchen? Jeg nyder at være den del af den. Jeg kan godt lide at være til stede og hilse på mennesker. Sommetider rydder jeg også borde af og sender tallerkenerne ud i køkkenet. Det er sjovt.

Carne asada tacos med pepitas

Hvordan har din vanvittige livshistorie påvirket menuen på Trejo’s Tacos? Jeg blev født i Echo Park, men da jeg var 12, sendte mine forældre mig til Texas, da jeg var kommet i problemer. Der boede jeg så i tre år, indtil jeg flygtede og flyttede tilbage til Californien for at bo med min mor og far. Jeg voksede op sammen med dem i Pacoima i San Fernando Valley. Min mor var oprindelig fra Marfa i Texas og min far var oprindeligt fra San Antonio i Texas. Hele min familie er fra Texas med undtagelse af mig, der er fra Califas.

I 1940’erne var min farfar helt overbevist om, at Texas ville løsrive sig fra USA. Han fik derfor alle de gravide kvinder i min familie til at blive i Texas for at sikre sig, at alle de babyer, der blev født, ville være texanske statsborgere, ikke amerikanske. Min far mødte min mor i Californien, og der var ingen, der vidste, at hun var gravid med mig. Så jeg er den eneste i familien, der er født her i Californien.

Jeg fortalte vores kok om, hvordan min mor plejede at lave mad, og så fandt han på en masse gode ting.

Taco med oksespidsbryst

Er du så mest til Cal-Mex eller Tex-Mex? Cal-Mex. Jeg elsker Cal-Mex. Jeg er fra Califas! [Griner.]

Jeg har lagt mærke til, at I ikke bruger hjemmelavede tortillaer til jeres tacos. Er der en speciel grund til det? De hér tortillaer bliver leveret fra East LA. Jeg tror, at vi kommer til at lave vores egne tortillaer i vores nye restauranter. Problemet er, at der er ikke er plads i disse lokaler.

Man kan selvfølgelig få Danny Trejo merchandise på Trejo’s Tacos.

Hvordan blev du involveret i denne her mælkekampagne? Altså, jeg har altid sagt, at det bedste man kan drikke til en stærk taco, er et glas mælk. Og kampagnen går rigtig godt.

[Vi rager en bid af hver af tacoerne og skyller det ned med et shot mælk.]

Hvorfor lige helse tacos? I LA er man nødt til at være lidt mere vegetarvenlig. [Griner.] Det var helt uundgåeligt, at en del af klientellet ville komme fra underholdningsindustrien, og at vi derfor ville få kunder, der enten er veganere eller glutenfri. Vi servicerer alle slags mennesker. Det virker bare. Der er et par stykker, der er kommet hen til mig og har sagt: “Tak! Min mand elsker kød, men jeg er veganer, og hér kan vi begge spise!”

[Interviewet bliver afbrudt da en ældre latinamerikansk herre går forbi restauranten iført baggy bukser, en flannel skjorte, mørke solbriller og tatoveringer. Trejo forlader i et øjeblik restauranten for at give ham en high-five og et par dask i ryggen, inden Trejo vender tilbage til bordet]

Hvilken taco ville din karakter Machete spise? Den med carne asada. [Griner.]

Hvad med Razor Charlie? Han ville bare spise en af vores stærke tacos [Griner.]

Har John Cusack været forbi restauranten? Cusack er for vild. Han er en af mine venner. Han træner med en fyr, der hedder Bennie the Jet, som er femdobbelt verdensmester i kickboksning. Der er ikke så mange, der ved det, men John Cusack kan sparke røv. [Griner.] Han har ikke været hernede endnu, men han kommer snart herned. Vi åbner endnu en Trejo’s Tacos i Hollywood, og vi kommer til at holde en stjernespækket åbning.

[Vi bliver for en stund afbrudt af Trejo’s fætter Robert Rodriguez, der giver ham et kram og hilser på os.]

Hvad er målet med Trejo’s Tacos? Det er helt sikkert at erobre verdensherredømmet. Jeg vil have Trejo’s Tacos over hele verden. [Griner.] Jeg var i Bulgarien for at lave film, og så kom der en eller anden hen til mig og viste mig et billede af Trejo’s Tacos. Så spurgte vedkommende mig, “Åbner du også en hér?”

Er der ellers noget, MUNCHIES læserne skal vide, før de besøger Trejo’s Tacos? Sørg for at I bestiller vores street-style majs. De er fuldstændig vidunderlige. [Danny spiser derefter en hel skålfuld.]

Tak fordi du tog dig tid til at spise tacos sammen med mig.