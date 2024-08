Se os teste internettets mest bizarre skønhedsprodukter

Denne artikel er oprindeligt udgivet af i-D UK

Amazon er propfuld af en masse underlige påfund, som alle påstår, at de kan gøre dig smukkere. For 140 kroner kan du erhverve dig et ansigtsopstrammende bælte, der fjerner de dybe rynker omkring øjnene. For 35 kroner kan du købe et tredimensionelt næseslankende rulleapparat, som kan give dig den nuttede lille næse, du altid har drømt om. Vi har alle spildt oceaner af tid på at stå og stirre på os selv i spejlet, poppet bumser og trukket huden tilbage over kæben for at se os selv med skarpe kindben. Det er ikke alle, der har midlerne til plastikkirurgi, fedtsugninger eller silikoneimplantater.

Det, som de her skønhedsgadgets tilbyder – fra ansigtsmuskeltrænere til læbepumper – er håb. Kunderne, der køber produkterne, gør det, fordi de tror på de muligheder, som varerne lover dem: En Instagram-konto med tonsvis af følgere og et ansigt, der skaffer dig invitationer til de fedeste fester.

For at udforske det evigt svingende forhold mellem identitet og skønhed har vi samlet en flok venner for at teste de mærkeligste produkter, vi har fundet på nettet, og bedt dem fortælle om deres oplevelser og den sørgelige sandhed i det faktum, at du ikke slipper af med din dobbelthage ved at pakke ansigtet ind i en stram spandexbandage.

Pelin

Ifølge sælgeren på Amazon fungerer næsebøjlen, som Pelin har på, ved hjælp af ”fysiske mikrobølgebevægelser”, der ”stimulerer brusken i næsen”, så du kan få en næse med ”en stærk og markant ryg”. Målet er at få en spids skihopnæse a la Anna Nicole-Smith.



Hvad siger Pelin?

”Skønhed handler ikke om at bevise noget overfor nogen. Det er hverken begrænsende eller progressivt at gå op i skønhed. Det kan dog føles begrænsende, når man ikke har et valg. Men det har vi. Vi har endeløse muligheder. Det var sjovt at prøve produktet, men da jeg fandt ud af, hvad formålet med det var, forsvandt det morsomme element. Besættelser er ikke sjove, de er bare stressende.”

Maxim

Maxim er iført en ansigtsopstrammer, der skal reducere rynker og tone ansigtsmuskulaturen. Hun kan lige akkurat trække vejret.



Hvad siger Maxim?

”Når jeg har det godt, ser jeg også godt ud. Det er min hud et godt eksempel på. Når jeg er stresset, begynder min hud næsten omgående at se trist og kedelig ud. Når jeg får nok søvn og spiser rigtigt, får min hud en sund lød. Det hele handler om alsidig kost og om at drikke masser af vand. Man kan ikke være glad hele tiden, så for mig handler skønhed også om at acceptere, at man har dårlige dage engang i mellem.”

”Hver generation har sin måde at takle usikkerheder på, og vores er naturligvis meget teknologiorienteret. Men der er mange, som ikke har råd til plastikkirurgi, så hvis de føler, at de her produkter kan hjælpe dem, så bakker jeg op om det. Men det er farligt, når nogen tjener penge på andres usikkerheder.”

Betty

Betty har et næseslankende massageapparat på. Det ”vejer ikke meget og er bærbart”, så du kan ”have det med overalt”. Perfekt. Det er slet ikke underligt at sidde ved siden af en fremmed i bussen iført en vibrerende næsemaske.



Hvad siger Betty?

”Skønhed kommer indefra. Det føles som et skridt tilbage at gå med den her i forhold til skønhedsnormer, især fordi mange af produkterne har til hensigt at ændre ens naturlige udseende fremfor at fremhæve det.”

”Jeg har aldrig brugt den slags produkter før. Det er noget, som kvinder tit føler sig tvunget til at gå op i, og det er ærligt talt udmattende. Da jeg var teenager, brugte jeg tit lipgloss til at fremhæve læberne, jeg gik i solarie og havde lange, falske negle. Men som jeg er blevet ældre, har jeg indset, at de ikke giver mig mere selvtillid overhovedet. De er bare ting, som gør, at jeg føler mig mere fremmedgjort overfor mig selv.”

Josephine

Josephine har en ansigtsløfter af plastik på, der skal fjerne al den overflødige hud, vi går rundt med, og gøre os til lykkelige, harmoniske mennesker.



Hvad siger Josephine?

”Jeg tænker altid på noget, som Diana Vreeland har sagt, ’Den eneste elegance, der betyder noget, er den, der kommer indefra.’ Jeg har det på samme måde med skønhed. Nogle af de smarteste folk, jeg kender, omfavner deres skønhedsfejl.”

”Min skønhedsfilosofi er centreret omkring massage og lymfedrænage. Jeg elsker at bruge hænderne. I forhold til produkter skal man bare holde det enkelt. Jeg har taget østrogentilskud over en årrække, og det har ændret min hud, mine ansigtstræk og min krop generelt – så ti ud af ti fra mig der.”

”De her produkter lover forbrugeren æstetisk harmoni. Jeg følte mig langt fra glamourøs. Jeg er i gang med at læse Naomi Wolfs The Beauty Myth, så jeg tænker meget over, hvorfor de her apparater alle sigter efter en meget stereotyp opfattelse af heteronormativ skønhed. Den er hverken tilgængeligt for alle eller særligt interessant for den sags skyld.”

Sofia

Sofia tester en ansigtsmuskeltræner, der skal reducere det overskydende fedt i kinderne og give dig skarpere kindben. Hvis du laver øvelserne efter arbejde foran fjernsynet, kan det være du ender med at ligne Cate Blanchett.



Hvad siger Sofia?

”For mig findes der to slags skønhed. Den ene er socialt konstrueret, og den anden handler om at finde sig til rette med sin krop og sin identitet. Det, som samfundet mener er skønhed, er måske ikke, hvad du mener, det er, men man kan nå til et punkt, hvor man elsker sig selv alligevel. Tricket er at udsætte sig selv for masser af forskellige repræsentationer af skønhed.”

”De fleste af øvelserne kan faktisk foretages uden brug af apparatet. Det føles lidt, som om det er legetøj, der er designet til at fravriste dig dine penge.”