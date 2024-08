Vi tilbragte 24 timer med en camgirl

“Jeg er så smadret nu. Det gjorde skide ondt, fordi jeg havde glemt glidecremen. Forestil dig at skulle have sådan noget helt tørt latex op i sig, når man slet ikke har lyst.” Hun kaster dildoen fra sig og smider sig udmattet på den store lædersofa, hvor hun for få sekunder side fakede en orgasme for en kunde, der betalte hende for at penetrere sig selv med en lilla dildo på webcam. “Men jeg tjente 1.700 kroner på en time, det er sgu da meget godt. Det var et godt show.”

Birgitte Brogaard er 25 år, og selv om hun egentlig er uddannet pædagogisk assistent, arbejder hun i pornobranchen, hvor hun under aliasset Dirty Darling livestreamer sexshows mod betaling. Som webcammodel er Birgitte Brogaard en del af pornobranchens hurtigst voksende industri, og selv om vi i Danmark er langt fra at kunne måle os med for eksempel Rumænien, hvor over 100.000 modeller beskæftiges i mere end 5.000 webcamstudier, betyder det ikke, at branchen står stille i Danmark.

“Alene på vores site er der omkring 1.800 aktive modeller og 70.000 brugere,” fortæller Denice Klarskov, der både er pornoskuespiller og stifter og ejer af DK Webcam, Skandinaviens største site for webcamsex. “Den nationale konkurrence er ikke så stor endnu, men internationalt er der mange store spillere at forholde sig til. Derfor handler det om hele tiden at være på forkant med udviklingen,” siger hun.

Denice fortæller, at modellerne giver 40 procent af deres indtjening til sitet: “Vi har al udvikling inhouse, så pengene går til udvikling, lønninger og alt andet drift. Ligesom vi sørger for sikkerhed og dækker al eventuelt svindel. Det er dyrt at køre forretningen, men det går godt,” siger Denice Klarskov, som ikke vil fortælle, hvor stort et overskud, de har, men at den årlige omsætning ligger på et tocifret millionbeløb. “Og pigerne kan sagtens leve af det,” fortæller Denice.

Det er det, Birgitte Brogaard gør. Hun har indtil videre tjent omkring 400.000 kroner på næsten fire år som Dirty Darling, og hendes mål for 2019 er at tjene 250.000 på et år. “De første år arbejdede jeg ikke så meget, så derfor lyder det samlede beløb ikke ret højt, men da jeg gik all in, tog det fart,” forklarer hun.

“Jeg oprettede mig for at se, hvad det var. Jeg ville gerne tjene lidt ekstra penge ved siden af mit andet arbejde, og det viste sig at være super nemt og sjovt. Så nu er jeg gået fuldtid. Men det har også haft store konsekvenser for mit liv,” fortæller hun en tidlig mandag morgen i november.

Lige nu bor hun alene i et sommerhus i Nordsjælland, som hun har lejet for at få arbejdsro de sidste måneder af året: “Jeg flyttede ind her i begyndelsen af oktober, og på den første måned tjente jeg 46.000 kroner på 41 timers arbejde. Det er en ret god motivation for at stå op og komme i gang,” fortæller hun, mens hun ryger dagens første smøg og betragter sine to hunde, der løber rundt i haven, mens solen står op.

Birgitte er født og opvokset i Thy i Nordjylland og havde sin debut som camgirl den 9. januar 2015. I de første tre år foregik det i skjul for venner og familie, men da hun i begyndelsen af 2018 besluttede at gå fuldtid, fortalte hun sine nærmeste, hvad hun laver. “Og de tog det ikke særlig pænt,” fortæller Birgitte.

Et kvarter og to cigaretter senere rejser hun sig fra sin stol på sommerhusets terrasse. Klokken er kvart i otte, og normalt ville hun for længst have taget hul på arbejdsdagen “Jeg må nok komme i gang, så jeg kan nå de kunder, der lige vil lege lidt, inden de skal på arbejde,” siger hun og går mod badeværelset.

Birgittes arbejdsdage starter typisk ved syv-tiden om morgenen og slutter en gang efter midnat. “Der er liderlige mænd hele døgnet, så der er altid penge at hente,” fortæller hun. I sommerhuset har Birgitte ro til at arbejde igennem, og der kan godt gå flere dage, imellem hun ser andre mennesker. Men sådan har det ikke altid været: “Da jeg boede i Thy og ikke havde fortalt folk, hvad jeg lavede, så jeg mange mennesker. Min far døde for seks år siden, og allerede der gik det hårdt i familien. Og de vendte mig helt ryggen, da jeg sagde, at jeg cammede. Det samme med venner. Alt forsvandt,” fortæller hun og uddyber:

“Thy er alt for lille til folk som mig. Der er meget sladder og mange fordomme, og da en fra min familie råbte ‘luder’ efter mig, var min grænse nået. Der vidste jeg, jeg måtte flytte.”

Birgitte fortæller, mens hun sætter sin computer og sit kamera op ude på badeværelset. Før hun tænder det, skifter hun fra nattøj til bikini og vender kameraet mod brusekabinen. Hun er live, idet hun tænder vandet og træder ind: “Jeg skal jo i bad uanset hvad, og hvis der er nogen, der gider betale for at se på, er det jo bare rart,” siger hun, inden hun vender blikket mod kameraet, åbner munden let og lader tungen glide over tænderne. “De kan ikke høre mig,” siger hun så, “det er derfor, jeg bare taler.”

Birgitte når kun lige ud af badet, før første bestilling tikker ind. En kunde har betalt 75 kroner for at få hende til at vise sine bryster i et minut. Hun stopper derfor samtalen og poserer med bar overkrop foran kameraet, mens hun børster tænder.

Og herfra er hun live det meste af dagen. “Nogle gange tager jeg lækkert undertøj på og smækker røven op i kameraet, mens jeg læser en bog eller ser en film. Så kan kunderne betale for at se på det, mens jeg laver noget andet. Og hvis nogen så vil købe et show eller en ekstra ydelse, sætter jeg bare et bogmærke i,” fortæller hun.

Da Birgitte tager en pause i løbet af formiddagen, ringer hendes mor. Hun vil høre, hvordan det går, og om Birgitte får tjent nogle gode penge. “Min mor er den eneste i familien, der støtter mig i mit arbejde,” fortæller Birgitte, da hun har lagt på. “Hun ville ønske, jeg lavede noget andet, men hun støtter mig, og hun synes, det er hårdt, at jeg er flyttet så langt væk. Men jeg har mistet stort set al kontakt til mine tre brødre, de fleste af mine venner og resten af min familie, så der var ikke mere for mig i Thy,” fortæller hun.

Mens hun gør klar til at gå en tur med hundene, fortsætter samtalen: “Jeg bliver selvfølgelig ked af det over, at mine venner og familie ikke støtter mig. Og jeg er ked af alle de ting, jeg går glip. Min nieces dåb, jul, fødselsdage. Men samtidig får jeg det sådan: Hvis I ikke kan respektere mig, som den jeg er, så kan det ikke være anderledes. Jeg er stadig det samme menneske. Forskellen på nu og for et år siden er sådan set bare, jeg ikke længere skjuler, hvem jeg er. Jeg skammer mig ikke over det, jeg laver, og det burde andre heller ikke gøre,” siger hun.

Og mens det kom bag på de fleste andre, at Birgitte endte i sexbranchen, har det for hende altid ligget i kortene: “Jeg kan godt se, hvorfor de undrer sig over, hvordan glade pædagog-Birgitte pludselig havnede her, men det kom faktisk slet ikke bag på mig selv,” fortæller hun og forklarer, at hun, siden hun var helt lille, har været meget åben seksuelt: “Jeg har altid leget med mig selv, og allerede fra 11-årsalderen kan jeg huske, at jeg tænkte, jeg nok kom til at lave porno en dag. Men det var ikke noget, jeg sagde højt. Allerede dengang vidste jeg, at det var totalt forbudt.”

Men stor sexlyst er ikke hele fortællingen. I 2012 døde Birgittes far af kræft. Hun var 19 år gammel, og hendes verden gik i stykker. “Jeg fik det enormt skidt med mig selv, og jeg fandt faktisk først styrke igen, da jeg begyndte at arbejde som camgirl,” fortæller hun og forklarer, at kunderne giver hende et nærvær, der efter faderens død generelt har manglet i hendes liv. “Kunderne er der altid. De får mig til at smile, når jeg er ked af det, og jeg kan altid regne med dem. Det lyder måske tosset, men det eneste, jeg føler større tryghed ved end kunderne, er at arbejde med dyr eller børn.” Hun holder en kort pause. “Men det er en af konsekvenserne af det her arbejde. Det bliver svært for mig at få et job som pædagog igen.”

Og selv om Birgitte fortæller, at hun elsker sit job, har konsekvenserne af det unægteligt været voldsomme. Derfor har hun også flere gange forsøgt at stoppe: “Jeg har prøvet at leve det normale liv og lægge cam bag mig. Men når man så arbejder som opvasker på et hospital i dagtimerne og som bartender i weekenden og bliver slidt helt ned uden at tjene nok til at slippe for at bede folk om hjælp i slutningen af måneden, er det godt nok svært at lade være med at falde i. Det er sjovt, jeg er god til det, og jeg tjener ekstremt gode penge. Det er svært at give slip på,” fortæller hun og tilføjer: “Og helt ærligt, jeg har aldrig været gladere for min hverdag, og hvis jeg skal stoppe, skal det være for mig selv, og det ville det ikke være, hvis jeg stoppede nu.”

Klokken nærmer sig 21 og Birgitte har en aftale med en fast kunde. De starter i sommerhusets spa, hvor de snakker lidt, inden Birgitte for alvor går i gang med showet.

Men hun har glemt glidecremen i stuen og efter nogle smertefulde minutter med en helt tør dildo, får med elegant small talk rykket showet ind til glidecremen i sofaen – uden at kunden opdager, at der er noget galt. “Man kan slippe afsted med det meste, når først man har knækket koden til kommunikationen,” fortæller Birgitte og uddyber: “Det er enormt vigtigt for mig at huske kunderne individuelt, så jeg kan følge op på, hvor vi slap sidst. De skal føle sig specielle. Og så gør jeg meget ud af altid at være mig selv. Nogle gange kan jeg selvfølgelig være nødt til at fyre op for noget skuespil, hvis jeg virkelig ikke har lyst til sex eller er meget træt, men så giver jeg mig selv på en anden måde og bruger mine pædagogiske værktøjer.”

Showet tager en time, og da hun lukker chatvinduet, har hun tjent 1.700 kroner, der allerede står på hendes konto. Hun er både træt og glad, da hun klapper computeren sammen: “Jeg har virkelig brug for en pause nu. Det var en hård start at glemme det glidecreme, så det var godt, det sluttede nu. Men han kom to gange og var så sød. Så det er helt perfekt.”

Hun tager en dyne om sig og går ud på terrassen for at tage en smøg. “Det er selvfølgelig dejligt med pengene, men det bedste er altså kontakten med kunderne. Det betyder alt, når de bliver glade for at se mig eller spørger ind til, hvordan jeg har det.” Hun tager et hvæs af cigaretten, før hun fortsætter: “Det er et ekstremt ensomt arbejde. Det skal man være forberedt på. Det her job er ikke for alle.”