Vi tjekkede feministernes kreativitet til 8. marts-demoen i København

Sne begyndte at falde fra himlen, så snart demonstrationen, der markerede Kvindernes Internationale Kampdag, begyndte. Derfor led en del af de hjemmelavede skilte – budskaberne nærmest græd ned ad papstykkerne. Noget tyder også på, at det er svært at være kreativ feminist på dansk, så lad os håbe, at patriarkatet taler engelsk.

Her er nogle af de mere kreative indslag ved 8. marts-demonstrationen, der onsdag eftermiddag gik fra Arbejdermuseet i det indre København til Blågårdsgade på Nørrebro.

Videos by VICE

Alle billeder af Amanda Bødker