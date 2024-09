Vi tog en snak med Pia Kjærsgaard om sociale medier

I juli tog Pia Kjærsgaard hul på endnu et nyt kapitel i den efterhånden ganske lange afhandling, man kan skrive om hendes politiske karriere.



Efter mere end 30 år i dansk politik, først som menigt folketingsmedlem, siden som partiformand for Dansk Folkeparti, blev hun den 3. juli valgt ind som den første kvindelige formand for Folketinget.



Pia Kjærsgaard har aldrig været bange for at sige sin mening eller for at tage de tæsk, der af og til følger med. Derfor var det heller ikke særligt overraskende, da hun i mandagens B.T. harcelererede over politikernes brug af sociale medier under folketingets åbning, hvilket fik den tidligere skatteminister Jonas Dahl (SF) til at gribe telefonen og kalde Pia Kjærsgaard for patetisk på Twitter.



“Folketingets åbning er en helt speciel dag. Det er en festdag, hvor kongehuset kommer, og hvor statsministeren giver sin åbningsredegørelse. Og så sidder man og tweeter. Det er ikke god stil,” sagde formanden til avisen.



Vi ville gerne høre lidt mere om Pia Kjærsgaards holding til de sociale medier, om Dansk Folkeparti er bange for teknologi og om ikke sociale medier gør distancen mellem borgere og politikere mindre.



Derfor tog vi kontakt den rutinerede politiker. Timer senere ringede telefonen fra et hemmeligt nummer; Pia var klar til at snakke.

VICE: Hej Pia. Tak fordi du ringer.

Pia Kjærsgaard: Det var så lidt. Spørg løs.

Hvorfor er der ikke plads til sociale medier i folketingssalen?

Det er der da også. Jeg synes bare, vi skal finde en balance, og jeg synes, der trænger til at blive strammet op. Baggrunden er, at jeg efter åbningsredegørelsen den første tirsdag i oktober fik mange henvendelser fra borgere, der mente, at man på denne dag, hvor både mange tilhørere og kongefamilien er der, godt kan lade være med at sidde og tweete. Og det er jeg enig i.

Det drejer sig om en almindelig respekt for Folketinget. Politikerleden er jo bestemt for høj. Det skal vi tage alvorligt.



Kan man sammeligne det med at sidde på telefonen første skoledag?

Det vil jeg jo helst ikke sammenligne mine kollegaer med, men altså, der bør være en vis højtidelighed og respekt for det. Men som alt andet her på Christiansborg, så er det op til det enkelte folketingsmedlem. Jeg synes det fortjener en debat, fordi mange borgere er utilfredse. Så er det bedre at tage debatten i stedet for at gå og blive småsure. Det drejer sig om en almindelig respekt for folketinget. Politikerleden er jo bestemt for høj. Det skal vi tage alvorligt.



Handler det måske om at Dansk Folkeparti er lidt gammeldags?

Nu kan gammeldags jo også mange gange være et plusord. Men nej, det handler om, at der er flere og flere, der følger med i Folketingets arbejde. Og så synes jeg bare, at det er meget laissez-faire-agtigt at sidde og tweete. Men igen, folketingsmedlemmer er kun forpligtigede i forhold til deres eget bagland. De kan for så vidt gøre, hvad de vil. Men jeg synes, at vi er forpligtede til at tage debatten, når borgerne nu ikke altid er tilfredse med den måde, vi gør tingene på herinde.

Har folketinget brug for et opråb?

Ved du hvad, som folketingsformand er det vel en ganske god ting at værne om de værdier og den historie, vi har herinde. Det nemmeste, man kan gøre, er at bede om flere penge til partierne, det vil de sikkert være enige i. Men man skal jo ikke løbe stakåndet rundt og lave ændringer, bare fordi man er blevet formand for folketinget.

Kan man ikke argumentere for, at de sociale medier gør afstanden mellem borgere og politikere mindre?

Ja ja, det kan man også sige. Det eneste, der er forbudt i folketingssalen, er at tale i telefon. Man må godt bruge iPad. I gamle dage, der sad man også og læste avis derinde, hvilket mange også blev sure over, men man gjorde det altså ikke under statsministerens redegørelse, og det er det, jeg vil holde mig til. Det bør man ikke gøre, hverken sidde på sin iPad eller læse avis under statsministerens redegørelse.

Var du overrasket over reaktionerne på dine udtalelser?

Nej, jeg får altid en reaktion, ligemeget hvad jeg siger. Og så har jeg da i hvertfald sat en debat i gang. Det er ikke så dårligt.

Tak for det Pia.

