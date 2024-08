Vi tog til julekusse-værksted på Nørrebro og bad folk beskrive deres værker

“Min ligner en fucking kano på vej i Bagsværd sø,” udbryder en fyr, der sidder skråt overfor mig og kæmper med det selvtørrende ler. Han kom sammen med en ven, og jeg kan forstå, at deres veninde er i baren og hente øl. En ældre kvinde sidder ved siden af ham, jeg tror ikke, de kender hinanden på forhånd, men snakken har i et stykke tid gået på, hvorfor det hedder “kønslæber” og ikke “skamlæber”.

Vi sidder på første sal i Folkets Hus på Nørrebro i København, hvor Det Ovale Rum har inviteret til “Julekusse – lav din egen”, så det gør vi, og der er masser af guldspray og glimmer og sådan noget sjovt lyserødt gummi, som det virker, som om alle har lidt lyst til at smage på. Her er stopfyldt – mest kvinder, omkring 50 stykker vil jeg jeg vurdere, men også lidt mere end en håndfuld mænd er mødt op.

Det Ovale Rum har i en årrække stået bag erotiske podcasts, men vil nu lave flere publikumsinddragende arrangementer og performances og markerer det blandt andet med det her kusse-event. En af kvinderne bag fortæller mig desuden, at de sidste år delte lerkusser til juletræet ud ved et event, og de var så populære, at de gerne ville give folk mulighed for at lave deres egne.

Men hvorfor vil folk egentlig det? Altså, forme kusser i ler og hænge dem på træet? Vi bad en række af gæsterne vise deres og fortælle… ja… hvorfor?

Sissel Moos, 26, kommunikatør, har tidligere været en del af Det Ovale Rum

Broadly: Du har lavet tre kusser på pind, kan jeg få dig til at fortælle om dem?

Sissel Moos: Det er tre lidt forskellige kusser. Den ene er glad, den er liderlig, derfor er klitoris stor og stiv, og så glimter den lidt, og herinde i skedeåbningen er der glimmer, fordi den er våd. Den anden er lidt mindre, den er ikke så glad, for den er ikke våd endnu, det er sådan en hverdagskusse. Den tredje har tre folder på den ene side og to folder på den anden side, den er med vilje asymmetrisk, for der er så mange forskellige former og måder, den kan se ud på, og den ændrer sig med tiden.

Hvad får du ud af at lave kusser i ler?

For mig er det mest det sociale i at komme her og mødes med nogen. Det er ikke lerfissen i sig selv, det er det at tale om noget, der er meget tabubelagt, og som man mange mennesker har berøringsangst overfor. Så det er mere det, der sker mellem os, end at sidde og lave dem her.

Kunne man forestille sig, at vi også sad her og lavede julepikke?

Det kunne man måske godt, men samtidig er kvindens seksualitet mere tabubelagt og mere underbelyst forskningsmæssigt, så fra mit perspektiv er der et større behov for at lave kusser og beskæftige sig med den og at mødes med andre og tale om kvindens seksualitet end mandens.

Alexandra Bækgaard, 25, brandmanager

Broadly: Hvad har du kreeret?

Alexandra Bækgaard: Jeg har lavet en tissekone. Den er formet som en blomst, ja, som en rose.

Hvorfor har du lavet den sådan?

Fordi jeg synes, det er smukt, og det er sådan, jeg føler, den er.

Skal den hjem og hænge?

Ja. Jeg har lige pyntet op, og jeg tror, min kæreste skal pakke den ud, når han kommer hjem fra job.

Hvorfor er det fedt at sidde her sammen og lave kusser i ler?

Min veninde, som er en stærk feminist, spurgte, om jeg ville med. Det ville jeg gerne, og det er mega hyggeligt at sidde her en masse tøser. Jeg kan høre, at folk taler meget om sex. Men jeg ville ønske her var flere mænd.

Kunne du forestille dig, at vi sad og lavede andre kønsdele i ler – for eksempel julepikke?

Jeg tror, der ville være lidt falde-på-røven-humor over det. Jeg tror ikke, der ville blive lavet lige så detaljerede, flotte pikke som tissekoner.

Hvorfor det?

Jeg tror ikke, det er lige så velkomment at tale om pikke, som det er at tale om tissekoner i øjeblikket.

Flemming Ottsen, 41, eventmanager

Broadly: Kan du fortælle, hvad du har lavet?

Flemming Ottsen: Det handler om at lave kusser i dag, så jeg har lavet en lille juledekorationslerkusse, og nu er jeg i gang med at lave nummer to, fordi jeg blev lidt inspireret til at lave en mere kunstfærdig sag.

Hvorfor ser den ud, som den ser ud?

Jeg forsøgte at være så anatomisk korrekt, som jeg nu kunne, så der er de indre læber og de ydre læber og en klitoris og en lille hætte. Jeg havde lidt problemer med proportioner og størrelse, men jeg er sgu meget tilfreds med, hvor jeg er endt, og jeg får ros af mine veninder. De siger, det er meget godt ramt.

Skal den op at hænge?

Det kan godt være, den skal med til familien i Jylland.

Hvorfor er det fedt at sidde her og lave kusser i ler?

Det handler om at nedbryde alle mulige stigma og tabuer, der er i samfundet. Vi er på mange måder blevet ret kropsfjerne, og jeg ser tendenser til en nypuritansk holdning til krop og seksualitet, og det, mener jeg, er vigtigt at gøre op med. Og så er det jo fedt at mødes og hygge sig.

Nu er kussen i fokus, men kunne du forestille dig, at vi sad og lavede julepikke?

Det kunne jeg sagtens, men jeg tror, der er mere brug for det her, for der er ret meget fallos rundt omkring. Jeg tror, det er godt – måske især for unge kvinder – at få et normaliseret forhold til kussen.

Lena Evald, 24, læser til civilingeniør

Broadly: Vil du fortælle mig, hvad du har lavet?

Lena Evald: Jeg har lavet glimmerkussen, julekussen og en menstruerende prinsesse.

Hvorfor har du valgt at lave dem på den her måde?

Jeg tror, det er, fordi jeg synes, det er sjovt at gøre det provokerende, fordi jeg også synes, det er lidt provokerende at sidde og lave det her.

Hvorfor er det provokerende?

Jeg tror, det er, fordi det ikke er noget, man sidder og laver i offentligheden normalt. Man skal lige overvinde sig selv for at sidde og lave det i et rum med andre. Men så tror jeg også, det er noget, der er værd at snakke om og værd at råbe højt om og putte lidt glimmer på.

Hvorfor?

Det er ikke en ting, man snakker meget om – i hvert fald ikke i de kredse, jeg kommer i. Det er en ting, som mange ikke ved, hvad de skal kalde, og jeg ved det måske i virkeligheden heller ikke selv. Så det er ret sjovt at skubbe så voldsomt til det, og jeg tror også, der er et behov for det. De fleste er for eksempel ret vant til at sige ”pik”.

Hvilket ord ville du selv bruge?

Det ved jeg nemlig ikke, for jeg synes ikke, der er noget ord, som er helt vildt fedt.

Skal de så op at hænge?

Men veninder og jeg vil give kusserne til en veninde. Hun havde det lidt for akavet med at lave det her, så hun kom ikke i aften, og derfor skal hun have dem.

Frida Sommer, 25, boghandler og museumsformidler

Broadly: Hvad har du lavet?

Frida Sommer: Inspirationskilden var en bille. Jeg sad og så et program om egyptiske skarabæer, som, jeg synes, var helt vildt flotte, så jeg ville gerne lave en billefisse. Den har fået lidt glimmer og lidt glimmerhår og lidt ekstra spragl.

Den anden er kanokussen. Den blev bare meget lang, og så sagde min veninde, at den lignede en kano. Det specielle ved kanokussen er, at den har en åre, så den er til at navigere rundt i, og så har den et ekstra sæt skamlæber, fordi jeg tænkte: er der egentlig en øvre grænse for, hvor mange skamlæber en kusse kan have? Og svaret var nej.

Hvorfor er det fedt at lave kussefortolkninger i ler?

Jeg synes faktisk, det er lidt fjollet, men jeg kan godt lide at arbejde i ler, og min veninde inviterede mig med. For min skyld kunne det også have været små madvarer i ler eller whatever.

Vi er jo så kommet til at snakke helt vildt meget om, hvor mange skamlæber man kan have, og hvordan en klitoris egentlig ser ud. Da vi var yngre, var der meget fokus på, hvordan man så ud, og man sad der som 13-årig med et spejl og tjekkede det ud, men der er nok ikke så mange af os, der har gjort det siden. Det er nok ret sundt, at man får taget den samtale om, hvordan man ser ud.

Jeg synes stadig, det er fjollet, men det var en vigtig samtale, vi fik.

Hvad skal der så ske med dem?

Jeg tror, jeg skal hjem og hænge dem op i vinduet, for jeg ved, at min kæreste bliver rigtig forarget. Han kan slet ikke tage sådan noget. Og det er jo fantastisk, for jeg kommer virkelig til at provokere ham.

Tror du, det ville være en formildende omstændighed, hvis du også havde en julepik med hjem?

Det, tror jeg faktisk, på en eller anden underlig måde ville bløde ham op.

Hvorfor egentlig julekusser og ikke julepikke?

Fordi vi er så vant til pikkens form, den er så karikeret, men man karikerer ikke rigtig en tissekone på samme måde. En pik er bare ikke provokerende længere.

Michaela Andreou, 21, er lige blevet færdig med at læse psykologi

Broadly: Hvad har du kreeret?

Michaela: Jeg har lavet min fortolkning af en kusse. Jeg har lavet et hul i toppen, så jeg forhåbentlig kan få en snor i og hænge den op.

Hvorfor har du valgt det her design?

Jeg ville gerne rette fokus på de her områder, og den er også ret grå, så jeg ville gerne tilføje nogle farver. Mange af de andre spraymalede deres, men det havde jeg ikke lyst til.

Hvad synes du om det her event?

Jeg synes, det er super. Jeg synes, man burde gøre mere af den her slags. I London, hvor jeg kommer fra, har jeg aldrig hørt om noget lignende. Jeg kan godt lide, at man samler folk for at fjerne det her underlige stigma, som eksisterer omkring kusser, og gør det til en mere glad ting. Og det er juleagtigt, det er godt!

Kunne du forestille dig, at vi sad her og lavede pikke i stedet?

Jeg føler, at der er masse af statuer og keramik med penisser, så det er dejligt, at der for en gangs skyld er fokus på kvinder. Og så er det for resten super svært – det har taget os for evigt at lave de her kusser.