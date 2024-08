Vi undersøger om “god sexmusik” faktisk findes i virkeligheden

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Menneskedyret er svært at stille tilfreds. Græsset er altid grønnere på den anden side af hegnet. Det ligger i vores dybt åndssvage natur. Vi har det med at ødelægge alting for os selv, fordi vi er vanvittigt grådige væsner – sådan er vi bare. Dumme og fulde af fejl. Vi tager alle de vidunderlige ting, som universet har givet os – for eksempel naturen og Burger King – og skæmmer dem, indtil vi knap nok ved, om der rent faktisk er noget godt ved dem længere. Det er et af verdens største mysterier: Den vilde, hedonistiske jagt på nydelse.

I dag, hvor de fleste af os udmærket er klar over, at vi har smadret planeten så hårdt, at det er umuligt at vende udviklingen, er sex det eneste, der er tilbage at nyde. Men det er heller ikke nok, vel? Vi blev lige nødt til at trække den lidt længere og skrive sange, man kan have sex til. Og gør musik overhovedet sex bedre? Sex er godt, musik er godt, men der er bare så mange rædselshistorier om de to i samspil. Der så mange eksempler på, at det er gået helt galt. Min indre optimist er håbefuld om – eftersom flere af de her sange er skrevet specifikt til det formål – at en håndfuld af dem i det mindste fungerer. Men der er selvfølgelig kun en måde at finde ud af det på – det er at lette røven fra kontorstolen og lave noget rigtigt journalistisk arbejde. Jeg måtte afprøve tesen ude i virkeligheden.

Så i videnskabens navn overtalte jeg min kæreste til at have sex med mig til et bredt udvalg af sange for at afgøre én gang for alle, om god sexmusik er en ting.

ROBBIE WILLIAMS – “ROCK DJ”



For at komme godt fra start valgte vi at begynde hos ingen andre end Sexkongen selv: Robbie Williams. I bedste Robbie-stil besluttede vi at prøve med “Rock DJ”. Sangen blæste ud af min telefon, der lå ved siden af sengen. Vi havde sindssygt mange tømmermænd, det var midt på dagen, og gardinerne var ikke trukket for, så solen stod lige ind i masken på os begge. Jeg valgte den her sang, fordi a) Robbie Williams er den eneste offentlige institution af værdi i Storbritannien, og b) fordi min kæreste elsker Robbie Williams højere, end han elsker mig, så jeg vidste, det var en måde at holde hans opmærksomhed på under det, der uden tvivl skulle blive en temmelig underlig sexoplevelse.

Efter det første omkvæd blev det ærligt talt bare reduceret til støj i baggrunden. Robbies stemme fadede på et tidspunkt ud og blev afløst af noget, der lød som et kor af engle, der løftede os op for hvert stød og opmuntrede os til at prøve nye stillinger. Han hepper på os, tænkte jeg, han hepper virkelig på os. I det øjeblik forstod jeg, at “Rock DJ” er lige nøjagtigt, hvad man selv gør det til. Jeg har aldrig forstået dens sande formål før, og efter at have knaldet til den forstår jeg endnu mindre. Men det var rigtig god sex, og da vi var færdige, kunne jeg ikke lade være med at se Robbie for mig siddende på en sky som en skytsengel, der stolt kiggede ned på os – mens en enkelt tåre trillede ned af hans kind.

CELINE DION – “MY HEART WILL GO ON”



Ethvert menneske over 24, som påstår, at Titanic-sexscenen ikke var en afgørende faktor i deres seksuelle opblomstring, lyver dig lige op i ansigtet. Det forbryderiske sus ved at kravle ind i en bil, der tilhører en anden, Leonardo DiCaprios bløde engleansigt, Celine Dions monsterhit fra 1997 “My Heart Will Go On”, der sniger sig ind i baggrunden, Kate Winslets hånd mod den duggede bilrude – det er den perfekte stemning til en omgang seriøs elskov.

Men elskov er kun noget, folk dyrker på film. Jeg er vild med ideen om, at det var lige så filmisk perfekt og romantisk, som Kate og Leos sidste knald, men det var det bare ikke. Vi begyndte og afsluttede i missionærstilling, som om der var en eller anden højere konservativ magi på spil, der afholdt os fra at være vores sædvanlige nysgerrige selv, som om det er ulovligt at være kinky, fordi man boller til Titanic-sangen. Hele oplevelsen var ret kedelig, men jeg har ikke tænkt mig at lade, som om jeg ikke lå og sang med inde i hovedet. Det var i det mindste en lille sejr. Videre til den næste.

BERLIN – “TAKE MY BREATH AWAY”



Det her er ærligt talt det eneste Berlin-track, der ikke lader til at være en parodi på sex med dramatiske tromme-breaks og middelmådig indierock. Det hele snurrer rundt på en atmosfærisk og romantisk måde, uden det nogensinde blive sleazy. Uden at være bevidste om det, forsøgte vi at genskabe den ikoniske sexscene fra Top Gun – også den del, hvor Tom Cruise og Kelly McGillis slikker hinanden om munden – og det fungerede fint som forspil. Men fordi vi – som sagt på et ubevidst niveau – var så dedikerede til vores respektive roller, endte det igen med missionærstilling hele vejen igennem. Midt i det hele fik jeg krampe i benet. Jeg bad min kæreste om at stige af. Så satte jeg mig på ham. Så sagde jeg højt: “Fuck den her sang.” Det endte med, at jeg selv måtte gnubbe en orgasme ud, mens min stakkels kæreste bare lå der ved siden af og græmmede sig. Det var ikke dårligt som sådan, men det var heller ikke godt. Videre.

BRYAN ADAMS – “SUMMER OF 69”



Der var ikke helt uden forventningspres, at vi kastede os ud i at bolle til verdens bedste sang. Kommer jeg helt automatisk til at bruge min kærestes pik som en mikrofon, mens jeg sutter ham af? Kommer vi til at bolle i takt med musikken? Hvad hvis vi helt automatisk high-fiver, når vi er færdige?

Jeg er glad for at kunne sige, at jeg ikke brugte min kærestes pik som mikrofon, men jeg kan ikke påstå, at vi ikke bollede i takt med rytmen. Vi gik faktisk fuld Summer of 69 (nice) og doggy-stylede hele vejen igennem nummeret. Hver gang omkvædet blev gentaget, bøjede min kæreste sig forover og kyssede mig, som for at sige: “Tak, fordi du lader mig kneppe dig til Bryan Adams”. Det er sådan, man fylder unge mænd med selvtillid.

Når man boller til “Summer of 69”, er man fuldstændig i sansernes vold: Der findes ingen logik i universet, ingen hæmninger, bare en overvældende trang til at hoppe op på karaokescenen med en øl i hånden og fuldstændig knuse den sang, mens alle ens venner jubler og klapper. De tre minutter og 32 sekunder var en stærk oplevelse for os begge to. Men det er altid en stærk oplevelse, når Bryan Adams kommer på.

BRAND NEW – “137”



Det er 2017, og et af dine yndlingsbands har lige smidt deres sidste album nogensinde helt ud af det blå. Hvad er det eneste logiske at gøre i sådan en situation? Man prøver selvfølgelig at bolle til den.

Jeg valgte “137”, fordi a) guitarsoloen er for vild, og b) det er en sang, der handler om menneskehedens forestående udslettelse, så hvorfor ikke prøve at udfordre os selv lidt? Sangen slæber sig tungsindigt afsted gennem de første tre minutter, hvilket gør det svært at fokusere på den melankolske tekst og derfor lettere at finde den rette bollestemning. Det kan kun være en god ting, tænker jeg.

Jeg gav mig selv den udfordring at prøve at få min kæreste til at komme, lige når soloen sparker ind. Det gik ikke. Det viser sig, at det er overraskende svært at få en mand til at komme på tre minutter og 40 sekunder. Derudover – og det nægter han selv – så er jeg ret sikker på, at han slog takten an med foden, mens jeg gav ham et blowjob, hvilket var ret distraherende. Alt taget i betragtning vil jeg ikke anbefale, at man boller til en sang, der handler om at verden bliver sprængt i småstykker.

UNCLE KRACKER – “FOLLOW ME”



Jeg er fra en stat i Syden, så jeg er selvfølgelig født med en cowboy-fetich. Jeg kan faktisk godt afsløre, at jeg ville knalde enhver person, der bare er nogenlunde tiltrækkende, såfremt vedkommende er iført en cowboyhat. Med det in mente skulle man mene, at Uncle Kracker er det oplagte valg til en bolleplayliste for mig. På papiret er det den perfekte måde at fyre op under mine vildeste fantasier på: En bundsolid countrysang om kærlighed sunget af en mand, som bruger en flaske til at spille slideguitar, optaget på en eller anden afsidesliggende ranch et sted i Florida. Det eneste, jeg skulle gøre, var at lukke øjnene og lade mig rive med…

Det var så dårlig en oplevelse, at jeg mærkede, hvordan vreden kogte inden i. Jeg glemte helt, at vi dyrkede sex. Jeg blev sur, vrissede af min kæreste, at han skulle trække sig ud, hvilket gjorde ham forvirret. Vi hadede hvert øjeblik af det og blev nødt til at stoppe. Alle mine illusioner om Syden blev knust som en flaske øl mod en fortovskant. Nu knepper jeg aldrig en lækker cowboy, hverken IRL eller i mine drømme. Tusind-fucking-tak, Uncle Kracker.

CHARLIE PUTH – “MARVIN GAYE” FEAT. MEGHAN TRAINOR



Det her er en sang om samleje, der gør alt andet end at insinuere noget som helst sexet – det er lidt ligesom at se nogen prøve at skubbe to negativt ladede magneter mod hinanden. Det er den soniske pendant til lyden af to stykker kridhvidt toastbrød med majo, der klasker i mod hinanden igen og igen. Det er den musikalske ækvivalent til en slap penis, rå kylling, et slattent håndtryk fra din onkels mærkelige ven, der altid bliver creepy, når han er fuld. Det er Charlie Puth og Meghan Trainor. Det er den her sang. Detaljerne fra den hyrdetime står ikke helt skarpt – sikkert fordi min hjerne forsøger at undertrykke dem – og jeg er stadigvæk overrasket over, at vi nåede hele vejen igennem sangen. Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at det er den værste sexsang nogensinde, og jeg har endda engang knaldet – ved et uheld – til en liveoptagelse af The Phantom of the Opera.

KINGS OF LEON – “SEX ON FIRE”



Hvis du efter eget ønske har bollet til den her sang i 2017, så betyder det, du er typen, der synes teltsex på en festival er bomben, eller også er du indierockfetichist og i så fald et dybt bizart menneske.

Alt ved “Sex on Fire” stinker. Hele sangen består af cirka ti ord, og Stereophonics gjorde det ti gange bedre på “Dakota” under alle omstændigheder. Men på den her Kings of Leon-forhindringsbane er den ultimative forhindring faktisk at nå et klimaks. Mens min kæreste slikkede mig, kom jeg rigtig tæt på, men så hørte jeg: // hot as a fever / rattle of bones // og så kunne vi lige så godt starte forfra. Det er fysisk umuligt at få en orgasme, når “Sex on Fire” vælter ud af telefonen på natbordet ved siden af. Hvis jeg skal være helt ærlig, så opmuntrede hele oplevelsen bare min foragt for hvide mænd, hvilket selvfølgelig ikke er til min kærestes fordel. Samlet set: Ikke godt.

KONKLUSION

Efter mit superseriøse og videnskabelige eksperiment er jeg nået frem til den konklusion, at det bestemt ikke er fedt at bolle til musik. Vi kan nok godt blive enige om, at det er fint at have sex med musik i baggrunden, men kun når det ligger i baggrunden. Der kommer aldrig noget godt ud af at finde en sang med det specifikke formål at bolle til den. Der er ingen filmmagi mellem dig og din partner. Det bliver ikke “jeres sang”. Det intensiverer ikke orgasmen. Allerhøjest kommer det til at ødelægge jeres forhold på længere sigt, fordi man bare ligger der helt tom indeni bagefter og glor op i loftet, mens ‘ooohhhooohooo’ fra “Sex on Fire” kører endeløst på repeat i hovedet, mens man ligger og overvejer, hvordan man er havnet i sådan en situation, og om mennesker overhovedet fortjener at dyrke sex. Nåh, men vi skal i hvert fald giftes til foråret!