Vi var med, da narkohunden Freja fandt en pose coke og noget badesalt

På den anden side af Kastrup Lufthavn strækker Kystvejen sig fra lufthavnen til Dragør, og i horisonten aner man en tågeindhyllet Øresundsbro. Her – midt i det braklagte ingenmandsland – ligger Post Nords Internationale postcenter. Her bliver tusindvis af pakker hver dag scannet, tjekket og snuset til af narkohunde, inden de ryger videre med posten.

Man forstår godt, hvorfor tolderne interesserer sig for, hvad der gemmer sig i forsendelserne. Flere og flere mennesker verden over vælger at droppe deres lokale pusher for i stedet at købe deres stoffer på internettet, den del af nettet der kaldes Dark Web eller på dansk mørkenettet. Ifølge rapporten ‘Kryptomarkeder i en dansk og skandinavisk kontekst’ blev der i Danmark foretaget 11.031 stofhandler på mørkenettet i perioden 2013 til juni 2016. Og der er ikke noget, der tyder på at den udvikling er aftagende. Tal fra SKAT viser, at tolderne i 2015 fandt 31 kilo pyskotrope stoffer, for eksempel svampe og lsd. I 2016 var det tal 526 kilo. Det samme billede tegner sig for beslaglæggelser af andre typer stoffer. I 2015 fandt tolderne 47 kilo cannabis, i 2016 var det 234 kilo. Og så videre.

Videos by VICE

De pakker det sådan her, så vi ikke skal kunne mærke det på konvolutten, men Freja, hun er ligeglad – Flemming, tolder

Men de tal skal skal ses i lyset af en øget indsats, siger Preben Buchholtz, der er underdirektør i SKATs Toldafdeling. “Vi lavede jo flere kontroller i 2016 end i 2015, så det er en del af det. Samtidig så handler det også om, hvor store de enkelte beslaglæggelser er. Hvis vi finder en stor sending af et bestemt stof et år, så kommer det jo til at givet et misvisende tal for det år.” SKATs officielle tal viser en stigning i beslaglæggelser af ulovlige stoffer på omkring 33 procent fra 2015 til 2016.

Freja gør sig klar til at lugte efter narko

Der er sat ti blå plastikskuffer op på række. De indeholder breve og mindre pakker. To toldere iført gule veste og sorte plastikshandsker står og venter. De to toldere, Flemming og Christian, vil gerne holde deres efternavne hemmelige af hensyn til det arbejde, de udfører i Postcenteret. Den ældste af de to, Flemming, har snor i en sort labrador, der gør sig klar til at stikke snuden i posten. Hurtigt snuser hunden sig igennem de første tre kasser, inden den ved ved nummer fire giver et sagte bjæf og trommer på kassen med forpoterne. Christian tager kassen op på bordet og begynder at kigge konvolutterne igennem.

“Nu kommer det ned til mavefornemmelse. Vi vil jo helst ikke åbne flere breve en nødvendigt,” siger Christian. En hvid kuvert uden afsender fanger hans opmærksomhed. Han finder hobbykniven frem og åbner med en indøvet bevægelse brevet i toppen. Indeni er der ikke andet end et sammenfoldet hvidt stykke papir. Christian hiver det hvide papir op. “Bingo, kokain,” siger han. Hele vejen langs den midterste tredjedel af papiret er lagt en lang, tynd pose med hvidt pulver. Det ser ikke ud af meget, og det er meningen. “De pakker det sådan her, så vi ikke skal kunne mærke det på konvolutten, men Freja, hun er ligeglad,” siger Flemming, mens han klapper den logrende hund.

Bingo, en forsendelse med, hvad der ligner kokain, blev fanget.

SKAT har 40 tolderhunde i landet lige nu. De dækker alle større grænseovergange og kan trænes i at opsnuse alt lige fra penge og narkotika til pistoler. “Hundene er et godt redskab. Du kan ikke snyde dem. Så er det ligegyldigt, om du vakuumpakker stoffet eller gnider det ind i kaffe,” siger Flemming og giver et eksempel: “Vi har oplevet, at der er folk, der har prøvet at gemme narkotika i hundelegetøj, men den gennemskuede vi lynhurtigt.”

Men selvom det er svært at snyde hundenes lugtesans, kommer der så mange forsendelser igennem postcenteret, at det er en umulig opgave at tjekke alt. Derfor arbejder toldmyndighederne i forskellige lande sammen og giver hinanden tips om mistænkelige forsendelser, nye camoufleringsmetoder og adresser, hvor der tegner sig et mønster.



En af de personer, der regelmæssigt har købt stoffer på internettet, er Mark*. I starten skaffede han ligesom de fleste andre sine stoffer gennem en pusher, som han havde fået telefonnummeret på. “Men jeg synes, det var lidt ubehageligt at købe stoffer i en bil midt på gaden. Jeg er god dreng, ikke kriminel, og det er ikke særligt rart at gøre det på den måde. På et tidspunkt blev en af mine venner stoppet under en handel, og så begyndte jeg at lede efter en anden måde at få mine stoffer på.”

Efter få timers research havde han bestilt sit første gram mdma fra Holland via en digital markedsplads. Stoffet ankom uden problemer en uges tid senere i en umærket kuvert. Ifølge Mark er de stoffer, han køber hjem fra internettet, væsentligt renere end dem, der handles på gadeplan i København, og han har endnu ikke oplevet, at de er blevet opfanget i tolden.

“Siden mit første køb har jeg faktisk ikke købt stoffer IRL. Jeg køber stoffer på Dark web, fordi de er billigere og bedre. Men lige så meget fordi, jeg ikke gider hænge ud med skumle pushere,” fortæller Mark.

Freja slapper af på gulvet i pauserne mellem arbejde.

Men risikoen for, at hans køb en dag bliver opsnappet i tolden, er til stede. I den store lagerhal på Amager fortsætter Freja med at lugte sig igennem forsendelser.



“Labradorhunde er i virkeligheden ikke bedre til at finde stofferne end andre hunde, men de er bedre til at aflevere dem igen. Tænk, hvis hunden finder en stor portion kokain og flår så meget i den, at posen går i stykker, og der står pulver ud over det hele” siger Flemming. Freja er hans hund, og hun følger med ham hjem efter arbejde. Når hun er i aktion, passer Flemming på hende og sørger for, at hun ikke kommer i direkte kontakt med stofferne. Hans kollega supplerer:



“Det er også derfor, vi har handsker på. Vi rører ved uidentificerede stoffer hele dagen, mange af dem kan optages gennem huden, vi tager ingen chancer,” siger Christian.

Pludselig virker Freja meget opvakt, og der går ikke længe, inden hun snuser sig frem til en stor pose med noget, der ligner beskidt salt. “Mit bud er cathinone,” siger Flemming. Et amfetamin-lignende stof, der var populært for nogle år siden under navnet badesalt. Det er ulovligt, og tolderne pakker den store pose sammen, så dens indhold kan blive testet.



Preben Buchholtz anerkender, at SKAT aldrig kommer til at lukke fuldstændig ned for ulovlige forsendelser, der kommer ind via brevposten.



“Det er umuligt. Jo flere forsendelser, vi tjekker, desto flere ting kommer vi til at finde. Det er sådan, det er. Det, vi kan gøre, er at tjekke så meget, at det kan virke afskrækkende for de folk, der prøver at smugle ulovlige ting ind igennem det danske postvæsen.”

*Marks efternavn er hemmeligholdt, da han begår kriminalitet. Redaktionen er bekendt med hans fulde identitet.