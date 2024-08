Vic Mensas debutalbum ‘The Autobiography’ er landet

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Vic Mensa har forberedt fans på den snarlige udgivelse af sit debutalbum hele sommeren. Det hele begyndte i juni, da rapperen udgav ep’en The Manuscript ud af det blå for at fange lytternes opmærksomhed. I dag, endda en hel uge forud for tidsplanen, ligger The Autobiography så klar til streaming. Albummet er executive-produceret af Chicago-legenden NO I.D., som også har produceret JAY-Zs 4:44. Der er også en masse features på pladen herunder Ty Dolla $ign, Weezer, Chief Keef, Pusha T og mange andre. Lyt til den her.