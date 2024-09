VICE-guiden til sex på stoffer

“Alle mulige slags mennesker tager alle mulige slags stoffer,” fortalte Matthew Johnson, som er professor i adfærdspsykologi ved John Hopkins University, for nylig til VICE. “Og folk kan jo godt lide at have sex. Hvis man nævner et stof, så er der nogen der siger, at lige præcis dét er det bedste stof at have sex på.”

Hvis du nogensinde har sat dine ben på en natklub, et universitet eller været på internettet, så ved du, at Johnson har fat i noget. Størstedelen af menneskeheden kan godt lide at bolle, og fra det øjeblik vi fandt ud af at fremstille syntetiske, bevidsthedsudvidende stoffer – lige fra alkohol til kokain til LSD – har vi fundet metoder til at inkorporere dem i vores sexliv for at raffinere og udvide nydelsen ved at have sex.

Videos by VICE

I forhold til hvor lang tid og hvor ofte folk har blandet sex og stoffer, skulle man tro, at vi efterhånden havde en rimelig stor viden om at blande de to ting. Men stofferne påvirker os allesammen på forskellige måder, forklarer Matthew Johnson, som leder en række kliniske forsøg, der tester forskellige stoffers effekt på den menneskelige adfærd. Nogle af dem har en direkte farmakologisk effekt på den måde, vi opfatter verden på, mens andre påvirker hjernen så dramatisk, at oplevelsen af sex er totalt tilfældig. Vi kan opnå total ekstase, eller vi kan tage beslutninger, der sætter vores eget og vores partners helbred på spil. De kan endda spille en afgørende rolle i de seksuelle overgreb, som sker alt for ofte. Virkningen bliver endnu mere kompleks og uforudsigelig jo flere stoffer, man blander sammen.

Det er vigtigt at have den rette information om, inden man hopper i seng med nogen, mens man er blæst på et eller andet. For at klæde dig bedre på (inden du klæder dig af), har vi finkæmmet stofentusiastiske internetsider, studeret den forskning, der findes, og rådført os med så mange mennesker – lige fra feststofbrugere til psykonauter, fra amatørentusiaster til psykiatere – som vi kunne for at samle den her altomfattende guide til at bolle på stoffer.

Alle illustrationer af Carly Jean Andrews

Alkohol

Sprut er formentlig det mest udbredte rusmiddel til at initiere eller forbedre sex. Ifølge flere undersøgelser er alkohol involveret i over halvdelen af alle seksuelle interaktioner i USA, i hvert fald blandt unge mennesker – omend vi ikke kan vide, om det er med fuldskab i tankerne, eller om det blot er for at dulme nerverne. Ikke overraskende findes der uendeligt mange historier om fuldesex. Nogle historier antyder, at alkoholindtaget booster den seksuelle interesse, ophidselse og orgasme, mens andre fortællinger handler om problemerne med nøjagtig det samme.

“Der er ikke noget, der tyder på, at man nyder sex mere [under påvirkning af alkohol],” fortæller Matthew Johnson. “Det skyldes formentlig bare de nedsatte hæmninger. Den sociale angst, der sædvanligvis følger med, når man nærmer sig en [potentiel] partner, er sat ud af spillet. Det bliver også nemmere at foreslå en seksuel praksis, som man måske ikke sædvanligvis ville forelå – især med en ny partner.”

Meget af det, vi oplever, når vi er fulde, er en manifestation af vores forventninger. Hvis vi forventer at blive tændte og knalde med nogen, så er vi tilbøjelige til at føre den forventning ud i livet.

En brandert kan gøre det nemmere at tale åbent og frit om sine lyster eller nemmere at slappe af og finde nydelse, hvis man er anspændt på grund af stress. Det er effekten for de fleste, hvis man drikker et par genstande i løbet af en aften. Hvis du drikker mere end det, så kan der opstå problemer.

Alkohol – især når det indtages i store mængder – dulmer ikke kun dine hæmninger, men også din evne til at tage vidtrækkende beslutninger, hvilket øger risikoen for ubeskyttet sex. Alkoholens effekt på din hjerne, nervesystem og krop kan føre til rejsningsproblemer hos mænd og en nedsat følsomhed, og besvær med at opnå orgasme hos både mænd og kvinder. (Nogle par er positivt stemte over for disse effekter, fordi det hjælper mod for tidlig sædafgang eller lignende problemer.) Dehydreringen af kroppen, som sker på grund af sprutten, kan til gengæld også gøre det sværere for en kvinde at blive våd, hvilket kan gøre sexakten smertefuld.

I den værste ende af skalaen spiller alkoholpåvirkning en stor rolle i forbindelse med seksuelle overgreb og voldtægter, fordi det hæmmer selvbevidstheden og samtykkeprocessen.

Kokain og amfetamin

Du har sikkert hørt en masse historier om meth- eller cokefyldte sexfester, og flere af dem involverer sikkert skandaleramte politikere. Det er fordi amfetaminer og kokain er blandt de få hårde stoffer, som rent faktisk har en afrodisiakalsk effekt. Ifølge Steven Shoptaw fra UCLA, som er psykolog med speciale i stofmisbrug, bruges nogle amfetaminer af mange forskellige aldersgrupper, hvilket er usædvanligt for de fleste stoffer. Han fortæller selvfølgelig om rockere, der benytter stoffet, men også om husmødre, som håber på at vedligeholde deres sexlyst på trods af husarbejde og børnepasning, og som derfor forsøger sig med metamfetamin og coke.

Mange fortællinger om kokainsex slynger om sig med ord som dyrisk eller uovervindelig. Det kan man blandt andet se i The Casual Sex Project (CSP), som er en række vidnesbyrd om seksuelle oplevelser, der ligger uden for det mainstream, monogame forhold. En gift, 34-årig kvinde fra Panama med dæknavnet “Aslan”, som havde haft et one-night stand for nyligt, beskrev det at have sex på kokain således:

“Det var rå og beskidt sex med en smuk fremmed. Det føltes næsten helt uvirkeligt. Senere slog det mig, at det kunne påvirke mit rygte, og at jeg kunne være blevet gravid og have fået sexsygdomme og alt muligt.”

Nogle folk taler om de her stoffer som simple værktøjer, som de benytter til at holde sig vågne og fokuserede, mens andre anser dem for at være et turn-off eller giver dem skylden for deres rejsningsproblemer. Der er virkelig mange forskellige holdninger, men den basale videnskab, der ligger til grund for stofferne, tyder på, at flertallet af folk, der popper, sniffer eller sprøjter dem, vil opleve en buzz, som forstærker oplevelsen af sex.

Steven Shoptaw og Larissa Mooney, som også er professor i stofmisbrug ved UCLA, fortæller, at amfetamin giver vores hjerner et kæmpe skud dopamin, som giver en glædesfølelse, og norepinefrin, som øger vores udholdenhed. Resultatet er, at man føler sig positiv, energisk og fokuseret, men det ændrer også den måde, vi tager beslutninger på, hvilket kan føre til et øget fokus på kortsigtede, personlige behov. Stofferne øger hjerterytmen og blodtrykket og kan forhøje den fysiske sensitivitet, men samtidig forsinke orgasmen.

Der er små variationer i virkningerne af de her stoffer. Coke aftager generelt inden for en times tid, mens meth kan vare i op til 11-12 timer – men generelt får de dig til at føle dig som en sexgud. Alting føles fantastisk, og man kan have sex i længere tid end sædvanligt.

“Folk har oplevelser, hvor de bare kan kneppe og kneppe og kneppe uden at komme,” fortæller Shoptaw om amfetaminfyldte sexmarathon.

Der er både en seksuel risiko og nogle forhold, der intet har med sex at gøre, som er forbundet til brugen af de her stoffer. Ved rå, hård sex i lang tid, kan man risikere at presse sin krop så meget, at man bløder eller får rifter. Sammen med søvnmangel og en nedsat evne til risikovurdering, så bliver bliver sex på coke, meth eller piller en rigtig hurtig måde at erhverve sig en seksuelt overført sygdom.

I længden kan brugen af de her stoffer føre til “coke-” eller “crystal dick”, hvilket egentlig bare er en slap pik. Mere bekymrende er dog risikoen for, at kraftfulde amfetaminer kan ødelægge hjernens belønningscentre og derved slå dit ædru sexliv ihjel – for ikke at nævne din generelle evne til at føle glæde uden stoffer, som desværre er et udbredt problem blandt regelmæssige meth-rygere.

Cannabis

Næst efter alkohol, så er pot formentlig det mest brugte stof i soveværelset. Og ligesom med alkohol, så er historierne om græsrygende sex både almindelige og alsidige. Nogle mennesker har beskrevet cannabis som et afrodisiakum, som gør dem stivere, vådere og mere sensitive, eller som noget beroligende, der løsner op i ting. Andre kalder det for en downer, som dræber deres interesse for sex, når de har røget. Til trods for meget forskelligartede vidnesbyrd, så tyder forskningen på, at de fleste brugere oplever en positiv effekt ved at bolle på græs.

“To tredjedele af de erfarne brugere fortæller om en eller anden form for forstækning af den seksuelle oplevelse,” skriver psykologen med speciale i cannabis, Mitch Earleywine, til VICE. “Ældre undersøgelser viste, at mænd følte sig som mere opmærksomme elskere efter at have brugt planten, og at de fleste følte, at det forstærkede orgasmen og generelt øgede ophidselsen og nydelsen ved sex.”

Der er mange teorier i omløb om de neurokemiske påvirkninger, som cannabis har på hjernen, som gør, at vi kan have det sådan. Grundlæggende er det fordi, at cannabis øger kroppens sensitivitet, hvilket både kan højne eller dræbe sexlysten afhængigt af ens mentale tilstand og omgivelser, når man ryger.

Earlywine forklarer: “Cannabis modulerer amygdalas reaktionsevne på stimuli generelt, og amygdala spiller en stor rolle i forbindelse med alle stærke følelser – især de seksuelle. Man kan sige, at cannabis kan få amygdala til at fortolke normal stimulans som værende sjovere og mere seksuelt betonet, end den ellers ville.”

Som enhver, der har haft en dårlig high, vil kunne bevidne, så kan cannabis også forøge følelsen af frygt og depression og endda forårsage paranoia. Det kan hurtigt dræbe sexlysten eller distrahere dig fra en seksuel impuls. Det er også værd at nævne, at nogle undersøgelser har sammenkædet fast cannabisforbrug med nedsat fertilitet og rejsningsproblemer, hvilket kan gøre livet surt for de fleste.

Desperate antipot-aktivister har for for nyligt forsøgt at stemple cannabis som det nye date rape drug. Selvom cannabis påvirker sindet, så synes det ikke at øge risikabel seksuel adfærd, ligesom alkohol eller amfetamin gør. Når man tager med i beregningen, at pot bliver legaliseret flere og flere steder i verden, så er det formentlig det stof på listen, som har den bedste balance mellem sikkerhed og pålidelighed.

Der mangler dog stadig forskning i syntetisk cannabis, men på grund af rystende fortællinger om dødsfald anbefaler vi det ikke under nogen omstændigheder.

MDMA

Ud fra fortællingerne om uforpligtende sex på MDMA i CSP databasen kunne man fristes til at tro, at MDMA – et stof, der deler egenskaber med amfetamin og hallucinerende stoffer – bare var endnu et råt, hårdt, sanseudvidende afrodisiakum. Tag for eksempel denne 30-årige mand fra Connecticuts historie. Han tog 0,3 gram for at udvide den seksuelle oplevelse med et booty-call, han havde mødt på en hjemmeside for sexmøder:

“Der var et tidspunkt på aftenen, hvor det føltes, som om vi var et andet sted i tid, og det eneste, der betød noget, var nydelsen i øjeblikket. Det føltes helt fantastisk. Vi mødtes omkring klokken 19 om aftenen, og vi elskede helt indtil klokken syv om morgenen.”

Det lyder som et amfetaminmarathon. Måske lidt mere ømt og blidt end meth-sex, men stadig et marathon. I nogle undersøgelser fortalte halvdelen af de adspurgte personer, at de oplevede øget sexlyst. Det er helt i tråd med stoffets stimulerende egenskaber, men det giver faktisk ikke mening i forhold til MDMA’ens farmakologiske egenskaber.

“Ren MDMA skaber eufori og empatiske følelser hos de fleste mennesker,” fortæller professor Karen McElrath fra Fayetteville State University, som har forsket i MDMA, til VICE. “Et antal individer, som bruger ren MDMA, vil opleve en følelsesmæssig tæthed (selv med fremmede), som kan inkludere sensualitet, også uden at det involverer lysten til penetrerende sex.”

Både McElrath og Zvi Zemishlany, som er professor ved Tel Aviv University og forfatter til en af undersøgelserne, der sammenkæder MDMA med mere stimulerende oplevelser, pointerer, at folks eskapader med stoffet ofte er et resultat af urene piller eller pulver – eller at det bliver blandet med andre stoffer.

Nogle mennesker prøver dog stadig at benytte MDMA’s empatifremmende egenskaber til at forstærke den seksuelle oplevelse. Ofte ender det dog med en forringelse af sexlysten eller en risiko for rejsningsbesvær. Så længe det ikke fører til angst (hvilket det kan), så er MDMA bedre egnet til at ligge i ske end til kaninknepperi.

Det er værd at nævne, at man ikke ved om denne empatifremmende egenskab også gør sig gældende for andre varianter af MDMA – som for eksempel syntetiske cathinoner som MDPV (badesalt), som ofte bliver solgt som MDMA på gaden.

Som McElrath forklarer: “Syntetiske cathinoner er blevet kædet sammen med seksuel ophidselse, selvom der mangler rigtig meget forskning på området. Det er tydeligt, at de syntetiske cathinoner indeholder amfetaminlignende egenskaber, og ligesom andre stimulerende stoffer kan det godt tænkes, at det forstærker sexlysten og forlænger den seksuelle aktivitet. Og det kan være forbundet med de tilsvarende ricisi.”

Hallucinerende stoffer

Psykedelika og dissociativer (brede betegnelser, der dækker alt fra DMT til LSD til ketamin til PCP) er iblandt de mest subjektive og utilregnelige stoffer på markedet. Tag for eksempel historien om sex på LSD: 33-årige “Matthew” fra Austin i Texas fortæller om en oplevelse, han havde som 16-årig, i CSP-databasen, som får det til at lyde som et decideret afrodisiakum:

“Jeg lagde an på alle hunnerne, fordi jeg kunne dufte deres lyst, så hvis jeg bare kunne få øjenkontakt… Jeg tog fat i en en piges hofter og trak hende tættere på mine læber, hvorefter jeg stoppede for at starte igen. Det var en pirrende flirt mellem os, som foregik foran begge vores vennegrupper. Jeg er sikker på, at de snakkede om os, men vi var i vores egen verden.”

Men for andre brugere er LSD for distraherende, eller trippet er for mærkeligt til at kunne føre til noget seksuelt.

Det samme gør sig gældende for psilocybin – dvs. svampe. Nogen har beskrevet effekten af dem som en dyrisk, næsten amfetamin-agtig lyst. Andre beskriver effekten som værende lignende den empatifremmende, rene MDMA. Det var tilfældet for 35-årige “Anna“, som fortæller om en rejse som 18-årig i CSP-databasen. Svampene fik hende til at føle sig tættere forbundet til en fyr, hun ikke havde haft følelser for før, men de havde til gengæld ingen effekt på hendes fysiske evner eller lyst.

Man kunne påvise den samme grad af variation inden for hvert eneste dissociativ og psykedelika derude, uanset om det er DMT eller ketamin eller peyote eller PCP. De stoffer har en ting tilfælles: Uforudsigelighed.

Ifølge Johnson og Michael Kometer, som er neuropsykolog i ændrede sindstilstande ved University of Zurich og forsker i psykedelika og bevidsthed, skyldes det, at de her stoffer har en kæmpe indvirkning på menneskets hjerne. Hver af stofferne rammer nogle forskellige receptorer i hjernen. LSD rammer mange forskellige, hvilket gør det ekstra forudsigeligt. DMT slår hårdt, så man er højest sandsynligt immobiliseret og for langt ude til at have sex. Og PCP og ketamin rammer den dybe hjerne, hvilket gør stofferne særligt destruktive og risikable – de kan for eksempel standse dit åndedræt. Til trods for alle de små variationer, så rammer de også nogle af de samme områder, som løsner op for vores tankemønstre.

“Vi har meget at lære om det, og der er meget, der skal undersøges, men det lader til, at de på en måde trækker selvets identitet ud,” fortæller Johnson. “Man kan betragte det som en mere uhæmmet form for bevidsthed. Det kan resultere i panik- og angstanfald og sløre grænserne for egoet og gøre én forvirret. Eller det kan føre til en ekstatisk tilstand med intense følelser af samhørighed med universet.”

Man vil få stærkt varierede sexoplevelser med hallucinerende stoffer alt efter, hvem man er, hvor man er, og hvilken sindstilstand man er i. Det hele er meget tilfældigt og kalder på mere forskning. Baseret på sin forskning i psilocybin vurderer Johnson, at egotabet kan føre til en slags empati, som især er hjælpsom til at genantænde romantiske følelser og til at finde nye gnister med en partner gennem længere tid. Det tyder altså på, at man sandsynligvis vil have bedre psykedelisk sex med en person, man er tryg ved end en tilfældig person, man bare gerne vil knalde.

Du har større sandsynlighed for at have en positiv oplevelse med at knalde på stoffer, hvis du over tid lærer, hvilke stoffer, doser og omgivelser der virker bedst for dig. Dem, som gerne vil ud og blande svampe eller ketamin med sex med det samme, skal huske, at små doser er vejen frem, at man sandsynligvis er mere seksuelt ophidset hen mod slutningen af et trip, og man har større sandsynlighed for at få en god oplevelse i trygge og sikre omgivelser.

Nitrit

Nitrit – almindeligt kendt som poppers – er formentlig det stof på listen, som har den mest direkte forbindelse til sex. Til trods for tovtrækkeri med kontrolmyndighederne så er det som regel lovligt at købe poppers, så længe producenterne giver dem et eufemistisk navn – så det er ikke så underligt, at der florerer så mange detaljerige historier om nitritfyldt sex.

Poppers afslapper kroppen og giver et kortvarigt men intenst rush (af blod til hjernen), som gør dig ekstremt liderlig. En unavngiven 19-årig ikke-binær person i New York fortæller om det afslappende stof i CSP-databasen i en fortælling om sex med en 41-årig mand, som teenageren mødte på Grindr.

“Han tilbød mig poppers… jeg kunne mærke min krop slappe af, og det gjorde det nemmere at have sex.”

33-årige “Peter” fra Storbritannien identificerer sig som heteroseksuel, men fortæller om en seksuel oplevelse med en anden mand, hvor han prøvede poppers første gang og mærkede et intenst rush i hovedet:

“Det var en virkelig intens følelse. Jeg troede mit hoved ville eksplodere, og det var, som om vi begge to var besat af noget. Vi kastede os over hinanden, og jeg ville have ham så meget, at det føltes som om, at jeg ville dø, hvis jeg ikke fik ham. Det var virkelig intenst og overvældende… Jeg kan ikke rigtig huske så meget mere, fordi jeg var så ekstremt liderlig.”

Selvom det lyder ekstremt, så virker poppers faktisk ret enkelt rent fysiologisk. Poppers får blodkarrene til at udvide sig, som regel ved amylnitrit men sommetider også ved isobutyl, cyclohexyl, isopentyl eller isoamyl-nitrit. Væsentligt for den seksuelle oplevelse er, at de ikke kun afslapper blodkarrene, men også alt blødt væv, inklusiv anus og ringmusklen – en kombination, som historisk set har gjort poppers til et oplagt stof til alle, der er interesserede i numsesex.

Der er ricisi forbundet med poppers, hvis de ikke bliver opbevaret ordentligt. De kan også være ætsende, hvis man får opløsningen på huden, og så er de sindssygt brandfarlige. Det er usikkert at bruge dem for folk med bestemte medicinske lidelser, og selvom deres nydelsesmæssige effekter er en god blanding med andre stoffer, så er det meget risikabelt at benytte dem sammen med medicin til at afhjælpe rejsningsproblemer, fordi de begge påvirker blodtrykket, hvilket kan føre til alt lige fra midlertidig bevidstløshed til dødsfald afhængigt af din sundhedstilstand. Det er værd at nævne, at mere afslappet analsex kan føre til mere voldsom analsex, hvilket kan føre til rifter og blødning, hvilket øger risikoen for smitsomme sygdomme.

Steven Shoptaw fra UCLA advarer også om, at det ikke er alle slags poppers på markedet i dag, som overhovedet er nitrit. Så med andre ord – pas på, hvad I putter i kroppen, folkens.

Opiater

Opiater – som både favner heroin og en række smertestillende og bedøvende midler – er måske den mindst sexede kategori i guiden. Det giver god mening, når man tager i betragtning, at opiater er medvirkende til det stigende antal dødsfald som følge af overdosis. Den eneste fortælling i CSP-databasen, som inkluderer nogen form for opiat, stammer fra en 32-årig kvinde fra Seattle, som hookede op med en surfer på en ferie til Hawaii efter at have pådraget sig en mindre skade – hvorefter hun faldt i søvn på ham, fordi hun ved et uheld havde blandet smertestillende medicin med alkohol. Anonyme fortællinger fra andre stofhjemmesider nævner også opiater som noget, der nedsætter sexlysten, og som gør det næsten umuligt at opnå orgasme, hvis man har sex, og som oftest ender man bare i en bedøvet tilstand.

Opiater er blandt de typer narkotika, hvor der er forsket mindst i forbindelsen til sex. Det skyldes ifølge Johnson, at de bliver brugt til samleje så sjældent, at man ikke kan tale om et udbredt, landsdækkende fænomen.

“De er i en anden kategori end de klassiske beroligende midler som barbiturater,” fortæller han. “Men dybest set virker de bedøvende. Der er større chancer for at blive søvnig og falde hen, og man er nødt til at være vågen for at have sex [under samtykke, som man kan huske].”

McElrath tilføjer: “En meget stor del af dem, som er afhængige af heroin, oplever mindsket sexlyst både ved skiftende og længerevarende seksuelle partnere.”

Det er tilsyneladende forbundet med opiaternes farmakologiske egenskaber, som rammer dele af hjernen på en måde, så de forhindrer produktionen af de neurokemikalier, som er associeret med sexlysten. Det gælder alt lige fra kodein til heroin. Nogle opiater er mere afhængighedsdannende end andre, og nogle er nemmere at kontrollere i medicinale doser, men ingen af dem skiller sig nok ud fra mængden rent farmakologisk til at have nævneværdige effekter på seksualiteten.

Når det er sagt, så findes der et fåtal af mennesker, som hævder at nyde sex på opiater, enten fordi en mild dosis kan give dem en ændret tidsopfattelse, forlænge den seksuelle oplevelse (især for folk, der døjer med for tidlig sædafgang), fordi det øger afslapning og komfort, eller bare fordi de får en til at føle sig småskør, mens man stadig er vågen.

Men for de fleste er opiater bare ikke et særligt godt stof at blande med sex.

Hvad så nu?

Det kan være virkelig farligt at tage stoffer, og det er som oftest et gamble, hvis man gerne vil have succesfuld sex – og især hvis man skaffer stofferne fra det sorte marked. Selv hvis du har prøvet et bestemt stof før, så er tilføjelsen af sex et nyt eksperimenterende lag, så sørg for at være forsigtig. Du kan også bare have ædru sex, hvilket er risikabelt nok i forvejen, når man tager sexsygdomme og besværlige sexpartnere i betragtning.

Der er virkelig mangel på forskning i, hvordan stoffer påvirker vores sexliv, hvilket gør det endnu mere risikabelt at blive høj og have sex. En ting, vi med sikkerhed kan sige, er, at folks oplevelser med sex på stoffer er forskellige. Lad derfor være med at tage nogle andres ord for lov, når det gælder, hvad du putter i din krop og husk, at din(e) partner(e) måske ikke reagerer på et bestemt stof på samme måde som dig. Hvis du har alvorlige spørgsmål vedrørende stoffer, sex og din krop, bør du altid kontakte en professionel.

Mere om sex og stoffer fra VICE:

Det sker der med din krop og hjerne, når du blander forskellige stoffer



Sådan køber du et kilo ren MDMA lovligt



Det skete der med mig, da jeg drak en hel flaske cannabis-glidecreme