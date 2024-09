VICE Guide til finanslingo A til Å – Del 2

Billede via Flickr-brugeren Alan Cleaver.

Læs del 1: fra adfærd til grådighed og frygt.



“Systemet” er et herligt koncept. Det er sådan et ord, der lige dele henleder tankerne på, hvor ubetydeligt et liv, man lever, og hvor lækkert det hele må være for den liga af frimurere og/eller illuminati-prinser, der styrer showet (hvis man tror på den slags). Men uanset hvad dit forhold til det financielle system måtte være, så er det en kendsgerning, at vi alle er underlagt dets spilleregler. Finansverdenen fungerer på nogenlunde samme måde, som den altid har gjort, den er bare blevet større, rigere og uendeligt mere kompleks. Det handler dog stadig grundlæggende om at distribuere kapital så effektivt som muligt. Men systemet er også blevet mere og mere indspist over tiden og har efterhånden udviklet sit helt eget sprog og økosystem, der kan virke ekskluderende for udefrakommende.

Videos by VICE

Men sådan behøver det ikke være. I virkeligheden kan alle lege med, og det kræver i lige så høj grad, at man kan sproget, som at man har de nødvendige finanser. Med det for øje er der her en A-Å guide til finansverdenens kryptiske jargon.

DEL 2 – Fra Hedgefond til Nationalbanken

Billede via Flickr-brugeren A. Golden.

HEDGEFOND: “Jeg styrede en hedgefond indtil 2008, men så kom krisen, og nu lever jeg af at slå græs for mine forældre.”

Som regel gælder det, at des mere folk snakker om hedgefonde, des værre en ide er det at investere i en. Hedgefonde er lyssky private investeringsforeninger primært for de meget velhavende. I USA, har hedgefonde historisk set kun været svagt regulerede, hvilket har tilladt dem at benytte sig af mere usædvanlige praksisser som fx. shorting, der helt enkelt forklaret er når man tjener penge på, at en aktie klarer sig dårligt. Eksempelvis ville du have været eksorbitant velhavende, hvis du havde sat dig for at shorte Blockbusters aktier eller værdien af et fist bump.

Billede via Flickr-brugeren Chris Devers.

INDEX: “Den økonomistuderende brast i gråd efter at have opdaget et andet indeks, der modbeviste hele hans opgave.”

Et aktieindeks måler vækst og fald i økonomien og financielle markeder ud fra udvalgte aktiers udvikling. OMXC20 indekset måler fx ændringer i aktiepriserne på de 20 største danske aktieselskaber. I USA er Dow Jones Industrial Average det mest kendte (og omdiskuterede) indeks, men der er masser af mindre kendte indekser rundt omkring i verden, der måler på beskæftigelse, obligationer, individuelle sektorer og markeder.

En ung Mitt Romney poserer med sine venner. Billede via Flickr-brugeren EN2008.

JOB: “Med dit job kunne du have haft en ret pæn opsparing, hvis ikke du havde investeret det hele i IT Factory.”

Hvis vi regner med en årlig vækstprocent på 5, kan en 25-årig, der tjener 150.000 kr. om året, tjene ca. 17.5 millioner i løbet af en 40-årig karriere. På den anden side tjente Goldman Sachs CEO Lloyd Blankfein cirka 115 millioner kr. i 2013. Så ja, når du nogle gange tænker, at livet er uretfærdigt og det hele også bare kan være lige meget? Det forstår vi godt.

Billede via.

KEYNES: “Keynes havde været meget stolt af, at dine forældre betaler din husleje, så du kan forfølge dine drømme om at blive en konceptuel haiku performer.”

John Maynard Keynes (1883–1946) var en britisk økonom, der mente – præcis som hans tilhængere stadig gør – at regeringsintervention kan styrke økonomien i nedgangstider. For eksempel var den massive finanspakke som den Amerikanske regering sammensatte efter krisen i 2008 et eksempel på Keynesiansk politik.

LIKVIDITET: “Der er ingen, der vil købe alle mine Coca-Cola aktier. De har nok ikke en særlig god likviditet.” – Når aktionærer laver far-jokes.

Likvide midler kan blive omsat til kontanter hurtigt. En bankkonto forsyner dig for eksempel konstant med likvide midler, da du kan hæve kontanter i den nærmeste hæveautomat når som helst. I den modsatte ende af spektret ligger fast ejendom, som kan være mange millioner kroner værd, men som også kan tage år at sælge, og altså år før du kan realisere ejendommens værdi. Aktier og andre værdipapirer bliver normalt anset som værende meget likvide midler – men nogle aktier er mere likvide end andre. For eksempel sælges og købes der 55 millioner Apple-aktier hver dag, hvorfor Apple-aktier er relativt likvide. Det modsatte er tilfældet for upopulære aktier, der ikke kan finde købere. Under kriser er der som regel mange flere sælgere end købere, hvilket fører til likviditetsproblemer.

Tourister beundrer kunstværket Charging Bull i Manhattens finansdistrikt. Billede via Flickr-brugeren Ken Power.

MØDET MELLEM VIDENSKAB OG KUNST: “Økonomi er en rigtig videnskab på samme måde, som at Jolly Cola er en rigtig Cola.”

Afhængigt af hvem du spørger, kan finans være en kunst, en videnskab, begge dele eller noget helt tredje. De traditionelle videnskaber er modsat økonomi baseret på testbare hypoteser, og som den tidligere hedgefond manager Nassim Nicholas Talev skrev, så kan man i finans “skjule plattenslageri under mængden af ligninger, og ingen kan tage dig i det, fordi man simpelthen ikke kan lave et kontrolleret eksperiment.” Så finans er ikke rigtigt en videnskab.

Men økonomi er heller ikke rigtigt en kunst. Nogle investeringsmanagere hævder, at de har en særlig evne til at generere alfa (at tjene en højere gevinst end forventet), men når det kommer til stykket, er det mere selvpromovering end en egentlig evne. Alt i alt er økonomi hverken kunst eller videnskab, men lidt af begge dele.

Billede via.

NATIONALBANKEN: “Jeg ved ikke rigtigt, hvad Nationalbanken laver, men jeg har læst på internettet, at den er kontrolleret af Opus Dei og er hovedansvarlig for at holde U2’s karriere kunstigt i live.”

Nationalbanken er Danmarks centrale bank. Den tjener det “enkle” formål at være bank for regeringen og er pålagt at sikre finansiel stabilitet for bl.a. at øge muligheden for konstant positiv økonomisk vækst. Det opnår den bl.a. ved at fastsætte de pengepolitiske renter og håndtere statens gæld samt ved at trykke penge – i hvert fald ind til 2016.

Med bidrag af Andy Millard og Drew Millard.

Redigeret d. 07/04 for at tydeliggøre Nationalbankens formål.