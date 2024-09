​VICE snakker film med Nicolas Winding Refn

I dette afsnit VICE Talks Film tager VICEs Hannah Ewans en snak med den provokerende danske instruktør, Nicolas Winding Refn i hans hjemby, København, om, hvordan han er gået fra at lave grove, dokumentar-agtige film til smukke, stilede dramaer med Hollywood-stjerner som Ryan Gosling og Carey Mulligan på rollelisten.

Hans nye film, The Neon Demon, er en gyser drevet af kvindelige skuespillere med Elle Fanning i hovedrollen. Det er en ny retning for Winding Refn, hvis tidligere film ofte har omhandlet maskulin brutalitet. I The Neon Demon vender han tilbage til LA, hvor han lavede den ikoniske filmperle Drive, og udforsker den mørke side af modeindustrien og dens blodtørstige hungren efter ungdom.

Her kaster den selvudråbte ‘filmbranchens pornograf’ et blik tilbage på sine 20 år som en instruktør, hvor han har chokeret publikum og delt meninger verden over – om insolvens og finansiel succes – og reflekterer over sin berømmelse, der i dag strækker sig langt udover den danske undergrund, som han begyndte i.