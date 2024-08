Se hvordan levende mink bliver til færdig pels

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Når man snakker mode i Kina, er intet så eftertragtet som en minkpels. Almindelige mennesker sparer op i månedsvis for at få råd til en ekstravagant plysfrakke, ligesom de hver vinter flokkes til indkøbscentre i store busser for at få fingre i en.

VICE Kina dykkede dybt ned i den lukrative industri for at finde ud af, hvorfor minkpels er så populært i landet, og for at se, hvordan jakkerne bliver lavet. De besøgte de gårde, der avler mink, de fabrikker, der laver pelsen om til frakker, og de butikker, der sælger dem for titusindvis af kroner stykket.