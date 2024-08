Video: Londons scooterbander

Knallerter og teenagedrenge har gået hånd i hånd siden starten af 1960’erne. Men inden for det sidste år er den britiske BikeLife-subkultur – hvor unge på scootere filmer sig selv, mens de drøner rundt i forstæderne og laver vilde tricks – eksploderet i popularitet, og de største stjerner har hundredtusindvis af følgere på sociale medier.

I London Bikelife genlever værten, Daisy-May Hudson, sine teenageår og rejser til udkanten af London for at møde nogle af Bikelife-scenens største profiler. Efter at have hængt lidt ud på den ikoniske Ace Cafe, som er samlingspunkt for scooterkørerne, følger hun med flokken ud i et industriområde, hvor hundredvis af knallertkørere indtager vejene.