VIDEO: Optagelsesritualet i en bande i New York

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

JT er en ung mand, der håber at blive medlem af en lokal Brooklyn-afdeling af Crips, og for ham handler det om familie: Han vil have et tæt forhold til en gruppe mænd, som tager sig af ham, og som vil støtte ham, hvis han nogensinde ender i problemer. Men det er ikke nemt at komme indenfor.

Videos by VICE

I det her afsnit af Rites of Passage møder vi JT, hans bedste ven Otis og et ledende Crips-medlem ved navn Cee-Lo. For at finde ud af, hvad der skal til for at blive en del af inderkredsen, følger JT gennem processen. Her fortæller han, hvorfor han i første omgang ville være med i en bande, og hvad der gør, han ser frem til at tage imod, mens de andre bandemedlemmer tæsker ham sønder og sammen.