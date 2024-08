VIDEO: Værd at vide om mdma

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK og er en del af ‘Safe Sesh’, vores tema om stoffer og harm reduction. Læs resten af artiklerne her.

Nogle gange virker det, som om at myndighedernes opfattelse af harm reduction mest består af skræmmekampagner. Du ved, sådan nogle videoer, hvor narkomaner ligger på jorden og flipper ud, mens ordet PARANOIA blinker på skærmen. Det skal der gøres noget ved.

Derfor har VICE lavet en kampagne, som skal nedbringe risikoen ved at tage stoffer. Den hedder Safe Sesh, og vi har både artikler og videoindslag, som kan give dig og dine venner realistiske og praktiske råd, hvis I beslutter jer for at tage stoffer. I det her afsnit taler vi om et stof, som har haft en fast tilstedeværelse på dansegulvet siden starten af 90’erne: Mdma eller ecstasy.