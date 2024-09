Videoen til ‘Smack My Bitch Up’ er inspireret af en stripklub i København

Selv hvis du ikke har hørt om Jonas Åkerlund før nu, kender du med sikkerhed til noget af hans arbejde. Den langhårede tidligere Bathory-trommeslager er nu en af vor tids mest ikoniske musikvideoinstruktører og har videoer til popklassikere som Madonnas “Ray of Light” og Lady Gagas “Paparazzi” under bæltet. Men før alt det, fik han sit store gennembrud med den kontroversielle video for “Smack My Bitch Up” af The Prodigy. Ideen til videoen – hvor en kvinde hamrer en masse stoffer, tager i byen og til sidst river en sød pige med hjem – er åbenbart baseret på en bytur Åkerlund havde i København. Vi gav Jonas et kald for at høre lidt om, hvad der helt præcis skete den aften.

Jonas Åkerlund via Longrenn Widell Photography.



VICE: Hey Jonas, hvordan går det? Hvornår var du sidst i København?

Jonas Åkerlund: Hey, det går det godt! Jeg er faktisk taget til København hver sommer, siden jeg var lille, så jeg har været inde og ude af byen hele mit liv. Men nu er tingene lidt anderledes, og jeg tager for det meste bare børnene i Tivoli og får noget lækkert at spise.

Så det var lidt vildere i dine unge dage?

I den grad. Dengang var det stedet man tog hen for at drikke sig stiv og smugle øl og spiritus med tilbage til Sverige, fordi det var langt billigere. Før Øresundsbroen blev bygget, plejede vi bare at skaffe en båd og sejle over. Men det er ikke længere ulovligt at have sprut med tilbage, så det kick er der ikke længere. København var også stedet, man tog hen for at se ucensurerede film, fordi der altid har været mere frigjort derovre. Jeg mindes at have set Evil Dead 2 der i sin tid.

Der går rygter om, at videoen til “Smack My Bitch Up” er inspireret af en sindssyg bytur i København – kan du fortælle os om den aften?

Jeg husker faktisk ikke så meget af den aften. Ikke fordi vi var for fulde eller noget, men fordi det er vildt længe siden. Jeg tror det er bedre, hvis jeg tager den fra begyndelsen, hvis det er okay?

Jonas’ storyboards til “Smack My Bitch Up”, som han lavede mens han skyggede et par, der drak sig i hegnet i Stockholm.

Ja, gør endeligt det.

Okay, så det var en række tilfældigeheder, der landede mig videoen til at begynde med. Jeg havde endnu ikke lavet noget uden for Sverige, men var heldig nok at have arbejdet med Roxette, som var ret store internationalt, så det gav mit arbejde lidt bredde. Jeg fik et opkald fra Liam fra The Prodigy en dag, hvor han inviterede mig hjem til sit hus i Essex for at snakke om en video til deres nye single “Smack My Bitch Up”. Jeg var ret oppe at køre, fordi de her gutter var ret seje, og her var jeg, en langhåret metal-fyr, fuldstændigt ude af mit element. Så han viste resten af gutterne en anden video, som jeg havde lavet til Per Gessle-nummeret “Kix”, og så fik jeg jobbet.

Og så besluttede du dig for at lave den om den her nat i København?

Nej, faktisk ikke. Jeg havde absolut ingen ideer. Jeg endte endda med at aflyse jobbet, fordi jeg ikke kunne komme på noget storslået – jeg var helt blank. Så jeg var nødt til at kvitte jobbet. Så besluttede jeg mig for at tage ud på sådan en Københavner-eskapade med min ven Hans for at få luft for mine frustrationer. Vi tog færgen fra Helsingborg til Helsingør og kørte så ned langs kysten ind til byen og fik et værelse på Hotel Kong Frederik, hvilket var langt over vores budget. Jeg har ingen ide om, hvordan vi endte der.

Og så tog aftenen fart?

Altså som jeg sagde, husker jeg ikke så meget af det, men det jeg husker er, at Hans og jeg sidst på aftenen befandt os på en stripklub lige rundt om hjørnet fra hotellet. Den er der vist ikke længere i dag. Vi var pisse stive, og jeg blev ved med at blive væk fra ham, så jeg mindes på et tidspunkt at være gået ud på toilettet og have fundet en låst bås, som jeg troede Hans var fanget i, og at noget var gået galt, så jeg sparkede døren ind, og der viste sig bare at sidde en eller anden random fyr, der prøvede at skide. Billedet af at sparke døren ind og finde en tilfældig fyr, der sad og sked, var det, der gav mig hele ideen til videoen. Jeg ringede til fyrene fra bandet den næste dag, og sagde jeg havde en ide, hvis de ville give mig jobbet tilbage.

Hvordan kan det være, at hovedpersonen endte med at blive en kvinde i stedet for dig selv?

Jeg tænkte virkelig ikke så meget over det, udover at det ville være et uventet twist, hvis den her vilde party person var en kvinde og ikke en mand. Nogen feminister elskede det og nogen hadede det. Det var meningen, det skulle være skandaløst og ekstremt, og vi synes bare det var sjovt, da vi så den igennem senere.

Hvordan var stemningen under optagelserne?

Det var fuldstændigt vanvittigt. Vi skød hele lortet på en dag i London, og vi havde ikke GoPro eller noget dengang, så vi måtte klistre et gigantisk, gammelt 35mm kamera fast til vores fotograf Henrik, der skulle gå rundt med det hele dagen. Stakkels fyr. Jeg har endda billeder af ham, der tager en lur med det på. Plus vi prøvede konstant at gemme os fra mine chefer, fordi de havde set de storyboards, jeg havde lavet med bryster og blod udover det hele, og de sagde jeg ville blive fyret, hvis jeg lavede den sådan.

Elskede bandet videoen første gang de så den?

Niks, jeg blev fyret efter den første version. De havde plaget mig om at få tilsendt et første udkast, så jeg biksede noget sammen uden nogen effekter eller noget og sendte det til dem på VHS, og så fik jeg en fax om at pladeselskabet hadede den, at jeg var fyret, og at jeg skulle stoppe med at arbejde på projektet. Det sjove er, at efter de stoppede med at ånde mig i nakken, kunne jeg sige “fuck det” og gøre, som det passede mig. Så jeg endte med at gøre videoen færdig og sende den til forsangeren, bare for at vise ham den, og han elskede den.

Heldigvis. Og så lavede du Madonnas “Ray of Light”-video bagefter? Hvordan fanden kom det i stand?

Det er en historie til et helt andet interview, men ja, hun så åbenbart “Smack My Bitch Up” og elskede den. Så ringede hun personligt til mig for at bede mig om at arbejde på hendes video. Jeg troede ikke på hende, så jeg lagde på, så hun var nødt til at ringe tilbage for at overbevise mig om, at hun rent faktisk var Madonna.

Man ved, man er blevet til noget, når Madonna ringer tilbage… Tak Jonas.

