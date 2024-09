Vietnamesisk iskaffe er den bedste kur mod tømmermænd

Foto: Henry McKenna.

Hej du dér, hvordan går det? Du var ude i går aftes, var du ikke?

Du troede nok lige, at du kunne skjule din slingrende gangart og det svagt kvalmende udtryk. der pryder dit ansigt, men nej. Vi har set den slags lidt for mange gange til, at vi hopper på din “jeg tror jeg har spist noget dårligt fast food”-undskyldning. Du er jo totalt bagstiv.

Det var ikke den bedste idé, at vade op til de mennesker i baren du kunne genkende fra Tinder for at fortælle dem, hvorfor du swipede mod venstre istedet for højre. Det var heller ikke det mest tjekkede at udføre en seks minutter lang erotisk solodans til tonerne af Closer i håb om at score lidt gratis chilinødder fra bartenderen. Du burde nok også sende en undskyldning til taxachaufføren, der kørte dig hjem, da kombinationen af semifordøjet thaimad og vodka/Red Bull ikke lige umiddelbart er så let at få ud af sprækkerne på bagsædet.

Men nu er det på tide at genstarte systemet med et befriende glas vietnamesisk iskaffe, à la Phat Pham fra Indochine Estates Coffee. Alt, du skal bruge, er et vietnamesisk kaffefilter, der foruden at give dig en finere og fyldigere bryg også tvinger dig ud i noget øje-hånd koordination, så du kan starte dagen blidt. (Små skridt, mand, små skridt.)

Vietnamesisk iskaffe er den perfekte tømmermændsdrik, da den stærke bryg vil kvikke dig op, og den søde kondenserede mælk vil få hovedpinepillerne til at glide lidt nemmere ned. At den er kold er også ensbetydende med, at du kan tylle den, og i modsætning til det du drak igår aftes, resulterer denne drik ikke i dårlig samvittighed.