Vigtige spørgsmål til eks-fodboldspilleren Allan Nielsen, som nu er “International Business Coach”

Du kan blive lige, hvad du vil, når du bliver voksen – Et mantra, som Allan Nielsen, som så mange andre priviligerede vesterlændinge, er vokset op med. Og hvilket liv det har været. Allan voksede op og blev professionel fodboldspiller. I Danmark. Og oven i købet i en tid, hvor Danmark faktisk var semi-relevant som fodboldnation. Allan sad på selveste Bayern Münchens bænk. Allan spillede for Tottenham. Allan scorede mål og blev udtaget til landsholdet. Allan havde sjovt hår. Allerede her: en drengedrøm realiseret. Jeg mener bare, har du nogensinde set en dansk skolegård? Det er ikke Quidditch, som folk drømmer om at kunne leve af en dag.

Men her stoppede det ikke – Allan Nielsens rejse mod stjernerne var først lige begyndt. Allan blev assistenttræner for Herfølge. Allan giftede sig med hele Danmarks alfa-hestepige, Tina Lund. Allan blev medejer af en sushibar på Islands Brygge, Allan rystede røv i Vild med dans.

Et rigt og kulørt liv. En kavalkade af Wolf of Wall Street-øjeblikke og så mange prangende titler: Fodboldlegende, kendisdanser, fiskerestaurants-magnat og, i parentes bemærket, hengiven familiefar, levende kulisse i Forsidefruerne og lettere frustreret tøffelrytter i Tina Lund – helt tæt på. Så langt og glorværdigt et cv, at han snildt kunne have trukket stikket her for at leve et komfortabelt liv i palmeskyggen.

Men det gjorde han ikke. I sit livs sensommer fandt Allan Nielsen sit true calling – som “International Business Coach“.

Jeg ved det, jeg ved det – du er naturligvis glad på Allans vegne…men du har spørgsmål. Helt basale spørgsmål. Har summen af Allans oplevelser på den her jord givet ham en unik indsigt i forretningsverdenen? Hvorfor lyder Allan som en hollænder, der har lært at tale engelsk af en kineser? Er det at lægge sit firma i hænderne på en tidligere Herfølge assistenttræner (ikke i det år, hvor de vandt) ikke omtrent det samme som at lade et andet menneske babysitte dit spædbarn på baggrund af, at de engang har passet en kaktus? Hvad er en business coach overhovedet? Google?

Ah. Nice and vague. Men OK, fair nok. Realisering af personlige målsætninger – helt klart noget, som Allan Nielsen har personlig erfaring med. Måske er hans coaching-gesjæft bare lidt som Ønskefonden for kriseramte forretningsfolk: Mød en B-kendis, få gejsten og succesen tilbage. En business-udgave af den allerede-eksisterende Book En Stjerne-tjeneste. Tjenesten hvorigennem du allerede kan booke tid med – you guessed it – Allan Nielsen. Eller hans galopperende hustru.

Men hvordan gør han det? Hvad er formlen på hans succes? Hvad har gjort den tidligere midtbanegeneral til det kreative kraftværk, der nu stirrer Colgate-smilende ud på os fra blåskjortede stockfotos? Svaret må findes på International Business Allans ‘About’-side.

Ingen svar her. Men flere spørgsmål. Så mange spørgsmål:

1. Er det vigtigt at kunne stave til ‘succesful’, hvis man vil være succesful?

2. Findes der business coaches, der ikke er internationale? Der konsekvent takker nej til udenlandske kunder? Indenrigs-business coaches? Er det en ting?

3. “…currently operate in over 160 Countries World–”…seriously? Wow, Allan. Damn. Hvilke lande? Er det bare de lande, som Allan Nielsen har adgang til, i og med at Allan Nielsen har et dansk pas? Opererer du i Trinidad & Tobago, Allan? Hvad med Lesotho, Allan?!

Fascinerende. Forbløffende. Men hvor er belægget for Allans pludselige transformation til businesshvisker?

Alle pynter på deres CV og SoMe-profiler. Det er en oplagt form for selvpromovering. Det er bare vigtigt at finde grænsen mellem det, der kunne være sandt, og det, der på 30 sekunder med en internetforbindelse kan afsløres som værende bullshit. Det var vildt fedt, dengang Danmark næsten slog Brasilien i VM ’98. Næsten. Jeg var seks år gammel, og jeg glemmer det aldrig. Schmeichel på mål. Allan på midtbanen. Blære-Brian, der scorer og fejrer det med sin ikoniske ‘paint me like one of your French girls’-glidetackling. Et sandt David mod Goliat-opgør i den daværende fodboldverden – og en sindsoprivende tæt kamp. Som Danmark tabte, 2-3. Men hov, tænker du. Danmark har jo faktisk vundet EM. Måske er det bare det, Allan mener med “World Cup and EM Winner”. Og ja, Danmark har vundet EM. I 1992. Tre år før Allan Nielsen blev udtaget til landsholdet. Men selv hvis det ikke var bullshit (hvilket det er), og Allan faktisk havde været med til at vinde en større international fodboldturnering (hvilket han aldrig har) – so what? Ved du, hvem der faktisk har vundet en EM-slutrunde? Cristiano Ronaldo. Og retfærdiggør det på nogen måde hans bijob som sælger af tæpper til heftig overpris? Fuck no.

Jo dybere, man graver i Allan Nielsens mystiske, nye coaching eventyr, desto mere virker det som et sideprojekt, som han på et tidspunkt fik pludselig optur over og strikkede sammen fra sin iPhone med samme sans for underspillethed som Donald Trumps Twitter-profil. Eller en pyramidespils-, Scientology-agtig bevægelse, han er blevet opsnappet af. Siden er oprettet i februar 2016. De seneste posts er fra marts 2016, fra hvad der ligner en sjov uge i Dubai med kone og hest, eller et pitch til pilotafsnittet af en uundgåelig Keeping Up With the Kardashians realityserie-klon med Tina og Allan i hovedrollerne. Men hvem ved? Måske tog projektet fart. Måske dribler Allan lige nu rundt i ørkensandet med flere coachingkunder, end han har vage motivational quotes i sit feed. #STAYSTRONGLIVELONGLIVEBETTER

Det er ikke, fordi alle fodboldspillere nødvendigvis skal bortvises fra samfundet og vandre ud i ørkenen for at dø, så snart deres karrierer er forbi, som et primitivt stammesamfunds svageste medlemmer. Som pensioneret dansk fodboldspiller har du reelt set tre muligheder:

1. Lav en Schmeichel. Reklamér for tipstjenester, lad dig fange på fortet, gå én mand mod 100 – slug stoltheden og pimp dig selv ud til underholdningsbranchen så hårdt og intenst, som du overhovedet kan. Landet kender dit ansigt, og du er derfor fritaget fra nogensinde at skulle passe et almindeligt arbejde igen.

2. Lav en John Faxe eller en brødrene Laudrup. Bliv inden for den sport, du kender og elsker, enten som kommentator eller træner.

3. Lav en Thomas Gravesen. Tag dine penge og dine oplevelser og forsvind fra rampelyset, rig og glad.

Det, synes du måske, virker drastisk. Men lad os huske på, at det her er et segment af vores befolkning, der har levet et liv med rigdom, velstand, luksus og berømmelse på baggrund af, at de indimellem løber og sparker til bolde.

Ps. BT skrev i 2011, at Allan havde et personligt underskud på 53 millioner kroner. Hvordan det på bare fem korte år kan udarte sig til en “Succesfull” karriere som business coach, kan man jo ikke andet end at lade sig imponere af.

Fedt, Allan. Good for you, buddy. Vi kan sagtens unde dig det.

Eller, vent lige:

Reality tv-personlighed – tjek.

Kendt ansigt blandt sine landsmænd i årevis – tjek.

Forretningsmand med tvivlsomme bedrifter bag sig – tjek.

Vage vrangforestillinger og rædselsfulde staveevner på sociale medier – tjek.

Er… er det her… Kunne Allan Nielsen være på vej til at blive Danmarks næste statsminister?